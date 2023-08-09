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新竹康乃薾實驗學校今開幕 招收國高中生、採小班教學

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
HIA為學生打造一座科技智慧教育環境，設置科學實驗室培養研究的精神。記者郭政芬／攝影
HIA為學生打造一座科技智慧教育環境，設置科學實驗室培養研究的精神。記者郭政芬／攝影

新竹縣康乃薾國際實驗教育機構 Hsinchu International Academy (HIA) 在今天舉辦開幕典禮，提供7至12年級六年一貫國際實驗課程，招收375名國高中生，校方指出，學校特色是小班制個人化教學，師生比為1:9，參照美國課綱的國際課程，協助學生接軌國內外頂尖大學。

今天早在新竹縣長楊文科、竹北市長鄭朝方、竹縣教育局長楊郡慈等見證下，與星苗康乃薾教育體系榮譽董事長黃忠山、董事長黃禹仁、執行長劉雅文、總監Christian Choquette等機構教職員進行剪綵儀式。

黃禹仁表示，全球化的時代，擁有國際視野、具全球移動力，能為孩子帶來更多機會。學校提供7年級至12年級六年一貫，多元豐富的國際實驗課程，融入國際化教學環境與文化。與位於美國西雅圖的Kennedy Catholic High School 結為姐妹校，讓學生能走向世界。

劉雅文說，HIA為學生打造一座科技智慧教育環境，設置室內體育館、科學實驗室、演藝廳、舞蹈教室和美術教室，透過延伸課程、社團、社區服務學習及體能運動，學生依個人的熱情專研有興趣的題材，找到適合自己的國內外的升學管道及專精領域。

學校採小班制個人化教學，讓老師能認識每位學生的特質與需求，打造適合且獨一無二的升學計劃，並提供參照美國課鋼的國際課程和Advanced Placement (AP) 美國大學的先修課程供選修。

針對入學部分，將參考學生過往學習經歷，並舉行面試，盼家長與學生都能理解教育理念。劉雅文說，112學年將招收7到10年級生。康乃薾雙語中小學成立17年，國中部是參考教育部課綱，這幾年來看見部分家長對求學有不同需求，因而成立實驗教育機構，不受台灣課綱限制，更貼近部分學生的學習需求。

楊文科表示，康乃薾實驗學校開幕是教育界的里程碑，新竹縣所得高、教育水準高，教育資出是全國第一，代表民眾很重視教育，實驗學校培育未來國家、社會菁英的搖籃，也是以學生為中心的全人教育。

鄭朝方說，竹北市是移入城市，具國際與在地化，與康乃薾團隊許多來自國際的師資相同，盼透過教育、素養等，讓竹北孩子有新的教育選擇，有助於培養國際人才。

楊郡慈說明，新竹縣已有9所學校型態的實驗教育學校，康乃薾實驗學校屬於非學校型態的實驗教育機構，可按照自己的教育理念來做，也不受課綱限制。新竹縣目前還有道禾、華德福實驗教育機構，都能提供學生多元發展。

學校的走廊設置置物櫃，可放置學生的個人物品。記者郭政芬／攝影
學校的走廊設置置物櫃，可放置學生的個人物品。記者郭政芬／攝影
新竹縣康乃薾國際實驗教育機構 Hsinchu International Academy (HIA) 在今天舉辦開幕典禮。記者郭政芬／攝影
新竹縣康乃薾國際實驗教育機構 Hsinchu International Academy (HIA) 在今天舉辦開幕典禮。記者郭政芬／攝影
提供7至12年級六年一貫國際實驗課程，招收375名國高中生。記者郭政芬／攝影
提供7至12年級六年一貫國際實驗課程，招收375名國高中生。記者郭政芬／攝影

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