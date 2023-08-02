「人本交通」寓教於樂 嘉市政府前進國中小互動體驗
嘉義市政府推廣「人本交通」，爭取營建署補助首次前進國中小校園，透過互動式體驗活動、生動影片與圖像式教材，將生硬「人本交通」概念，融入遊戲體驗，玩出新花樣，讓國中小學生關注人本交通重要，落實交通教育從小扎根，師生都大呼有趣，收穫滿滿。
「人本交通」授課對象，針對國小三、六年級及國中全年級學生，從學習單看到孩子滿滿的回饋，如國小三年級孩子寫：「原來人本交通那麼重要，我會走人行道，也會告訴爸爸媽媽」、「參加課程後，對行人交通有深刻印象，我體驗到身障人士必須閃躲車子，很不方便」。
五年級孩子寫：「原本不了解什麼是人本交通，透過體驗課程才知道身障人士、長者、孕婦的苦，也明白他們行動難處」；國中三年級學生寫：「原來興業西路施工屬於人本交通，還有課程體驗，真不錯！」
觀光新聞處說，透過事前調查國中、小參與意願，共排定14場次校園宣導，上半學期完成9場次，包含7所國小及2所國中，9月展開下半學期5場次宣導，11月辦戶外體驗，歡迎家長帶孩子學習體驗，建構友善舒適人行環境，支持市府工程建設。
觀光新聞處長張婉芬說，道路安全與人本交通仰賴跨局處整合協作，從「教育、工程、執法及監理」4個面向著手，「校園宣導」是中央地方非常重視途徑，營建署補助結合道安宣傳，針對「人本交通」教育孩子行人路權重要性、常見人本交通設施，利用器材道具，讓孩子體驗堆滿障礙物騎樓與崎嶇不平整人行道，藉填寫學習單了解成效回饋。
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