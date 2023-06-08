嘉大爆系主任性騷女學生 緊抱、摸腰、挖破褲洞 校方：停聘調查

嘉義地區大專校院，繼中正大學日前傳出教師性騷學生，嘉義大學也傳出男教師對女學生性騷事件，某碩士班女學生在網路平台Dcard發文，指控體育系黃姓主任，3月間對她緊抱、十指緊扣、摸腰、挖破褲洞，心裡受創，她到精神科看診服藥。校方說，受理學生申訴，啟動性平調查中，教評會已將教師暫時停聘調查。

校方說，性騷案3月30日發生，4月18日受理女學生申訴，馬上啟動性性平調查，6日教評會將教師暫時停聘調查。

女學生指控說，「學校是性騷擾的溫床！」在各位鼓勵下決定公布這名狼師，這位老師是嘉大體育系黃主任，看著最近性騷擾事情不斷湧出，我也想分享自己目前正在經歷的性平案，目前正在接受精神科治療，且有按時服藥回診，不經讓我思考學校性平會真的是公平公正嗎？

我是一位跨領域學生（大學、碩班同所大學不同系）：他系碩班：原系回到簽指導教授時，原系老師找了他系的老師一起指導我的論文，他們是朋友，最終目的一起指導論文-才知道這一切都是惡夢的開始。

老師在meeting過程中會不定時的擁抱我（抱得比男友還緊的那種絕不是一般輕拍的擁抱），對我十指緊扣，看著我做的指甲畫什麼圖案，本身有慢性腎病，老師會摸我的腰（上下來回擺動）說「呼呼我的腎」，或是穿破褲時挖我的破褲，想法契合的時候，老師也會把頭靠在我的肩膀上，穿著胸前有英文字的衣服會盯著字母拼音。

最後一次是完成第一章的時候，老師說要擁抱慶祝，我話都來不及講，就直接抱上來了整個人ㄎㄧㄤ掉站在那，甚至說每完成一章論文要擁抱一次-當下有把手拿開、肩膀也有移開回去之後也有用Line跟老師說我不舒服「先不要有這些行為」，在提出申訴後，老師用哭腔打給我要我撤銷申訴（已錄音），甚至請其他老師找我要我撤在學校進入性平會前的教評會，評斷這位老師是否要停聘、解聘接受調查的結果是沒有通過！」