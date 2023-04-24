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嘉義興華中學16公尺高光電風雨球場啟用

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市私立興華中學校友捐助興建16公尺高光電風雨球場，今天啟用。記者李宗祐／攝影
嘉義市私立興華中學校友捐助興建16公尺高光電風雨球場，今天啟用。記者李宗祐／攝影

嘉義市私立興華中學今天舉行新舊任董事交接及耗資近6千萬、16公尺高的光電風雨球場啟用儀式，該校已被教育部列為專輔學校，經補教業者王崇旭資金挹注為學校解危，受邀出席的市長黃敏惠說，有感王崇旭在重要時刻為了教育付出、承擔重責，祝福光電風雨球場啟用後嘉惠師生。

興華中學因少子化衝擊導致財務失衡，被教育部列為專案輔導學校。董事會籌措資金挹注並積極尋求外部資源合作，以期徹底改善學校財務結構。補教業者王崇旭挹注資金4千萬元幫助學校負債清零，也提供充足的校務營運準備金，讓學校財務緊張狀況獲得改善，學校將盡速提報教育部解除專案輔導學校。

黃敏惠表示，興華中學遇到危機，獲新董事會支持投入，以滿心熱忱投入教育培育人才，這是奇蹟也是轉機，高達16公尺的風雨球場結合光電，象徵校園永續概念深植，風雨球場就座落在百年林鐵軌道旁，突顯興華中學不斷優化校園軟硬體的精神。

捐助風雨球場的校友新翠科技董事長李美娟表示，光電風雨球場獲政府補助8%，耗資6千萬元，下雨天可以辦活動、學生也可在球場玩。

新接董事王崇旭表示，少子化之下教育原本就相當辛苦，但沒什麼困難不能克服的，興華中學以後將有不同的教學環境與風貌，要精準教學，讓孩子學習更有效果，透過與宗教團體、警政單位合作加強品德教育，也會充實課輔教學平台。

嘉義市長黃敏惠（中）與來賓出席為光電風雨球場啟用剪綵。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）與來賓出席為光電風雨球場啟用剪綵。記者李宗祐／攝影
補教業者王崇旭表示，興華中學以後將有不同的教學環境與風貌。記者李宗祐／攝影
補教業者王崇旭表示，興華中學以後將有不同的教學環境與風貌。記者李宗祐／攝影

教育部 少子化 黃敏惠

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