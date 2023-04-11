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華夏科大規畫115學年停辦 與台科大「循序漸進」整併

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
華夏科大則預計最快五月底停招、待現有學生全數畢業後停辦。記者陳正興／攝影
華夏科大則預計最快五月底停招、待現有學生全數畢業後停辦。記者陳正興／攝影

國立台灣科技大學與華夏科技大學同於今日（4/11）各別召開校務會議，兩校均通過「整併計畫書」。台科大表示，兩校首創公私整併，但為保障不同體系教職員工作權及學生受教權，採取循序漸進分期整併模式，後續待華夏科技大學董事會通過後，就會正式函報教育部審議。

台科大和華夏科大兩校日前重啟整併，並成立整併推動小組。兩校目前各自運作，預計近日兩校會各別召開校務會議，基本上大方向已底定，最快四月底將整併計畫書報至教育部。未來華夏併入台科，校地將為「台科大華夏校區」。

兩校今天中午已個別召開校務會議。台科大表示，華夏科大預定於112學年度停招，115學年度結束後停辦，已入學就讀華夏科大的在學學生，符合畢業資格由華夏科大核發畢業證書，學校停辦後，延修生由教育部專案安置。

過渡期間，台科大也指出，屆時將提供華夏科大學生圖書館資源，開放修讀學分學程、跨校選修課程免收費、兩校共同規劃微學程。華夏科大中和校區則提供台科大規劃使用，台科大也將成立「國立台灣科技大學華夏校區」規劃為授課、研發中心及人才培育基地場域。

也由於兩校整併，台科大預計以專案方式接收華夏科大現有教職員，但華夏科大必須處理員工私校公保轉為勞保的相關事宜，私校公保可能需先完成結算，之後台科大以專案方式聘用後再轉為勞保。

台科大今天也表示，為維護華夏科大教職員權益，將由華夏科大辦理教職員離退權益補償事宜，另在尊重教職員意願下，依據專長經歷、適才適所，由台科大分4至5年逐年聘任為編制外專案教師及約用職員。希望延攬華夏科大具備行政、教學經驗的團段，持續加值技職教育。

台灣科技大學與華夏科技大學重啟整併校協商，台科大有意以專案教師名義，接收華夏科大教師。記者曾學仁／攝影
台灣科技大學與華夏科技大學重啟整併校協商，台科大有意以專案教師名義，接收華夏科大教師。記者曾學仁／攝影

台科大 教育部 圖書館

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