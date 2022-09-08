斜槓機會來了！環球科大「這門課」人人都能上

雲林縣環球科技大學即日起在設計學院DC104展覽室舉辦文化創意設計研究所陶藝、木工共30多件文創作品，其實驗班招收對象遍及校內、外學員，持續招募有志者斜槓學習一技之長。

策展人、視覺傳達設計系主任李明松表示，環球科大文化創意設計研究所是中華扶輪社碩博士獎學金指定學校，此次展出30多件作品，是該所學生精心製作的作品，也是學校未來發展與生活工藝相結合的里程碑。

木工指導教師陳顯潔說，木工展品「萬能桶」、「八角筷」、「泡茶組」等生活用品，均利用大型家具裁切下來的零碼材料再製，成品細緻又具巧思，比一般家居品更富創意。

陳顯潔說明，由台灣檜木製的泡茶組結合環保概念，上方設計防水儲水槽，下槽則可放點心，輕巧好攜帶；以卡榫方式打造的萬能桶，沒有使用任何釘子，底部磨平，使用不刮手。

校長沈健華表示，學校順應產業發展，培育出許多貢獻企業的實用人才， 深獲業界肯定，將不畏高教環境寒冬永續發展，「堅毅挺立，邁向未來。」