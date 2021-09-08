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桃園中大夜晚那道光原福衛5號校對光點 現成校方特色

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢區中央大學每到夜晚總是會有一道光束直奔天際，原為福衛5號在夜間運用地面光點校對的光束，不過現結束實驗，變成系上的特色之一。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢區中央大學每到夜晚總是會有一道光束直奔天際，原為福衛5號在夜間運用地面光點校對的光束，不過現結束實驗，變成系上的特色之一。記者翁唯真／翻攝

桃園中壢區中央大學每到夜晚總是會有一道光束直奔天際，讓不少中大生及路過民眾相當不解，更有學生發文表示，難道中大要成為唯一有投射燈的頂尖大學了嗎；中央大學光電科學與工程學系講座教授孫慶成指出，此為福衛5號在夜間進行校對時，需要運用地面光點，來校對器材，不過現結束實驗，變成系上的特色之一。

孫慶成表示，此LED光束為福衛5號在夜間校對時，從太空中往地球探照，運用地面光點，繞行國內看到這道光束，來校對器材。

孫慶成指出，因傳統的LED是半導體相當怕熱，一旦過熱不只亮度受影響，也無法投射更遠，因此中大研發出LED固態光源的光學技術，讓射程遠達10至12公里左右。

孫慶成進一步表示，這道光束為三年前舉辦大專運動會時，為了運動展場所設計的投射燈，結束後在系上實驗室使用，當作福衛5號校正的地面光點，後來實驗完成，系主任卻認為這可成為中大代表性的裝置藝術，因此到現在每天晚上6點至10點都可以看到遠處的一道亮光。

現在這項技術也廣泛的運用在燈塔燈、隧道燈、車頭燈等等，不過能射程最遠的還是非中大的光束莫屬。

中央大學 桃園 太空

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