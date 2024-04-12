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EPO公布2023年歐洲專利：專利申請量創新高、華為申請排名第一

聯合新聞網／ 北美智權報

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報　編輯部

歐洲專利局（EPO）近日發布的最新《2023年專利指數》，去年公司和發明人向歐洲專利局提交了 199,275件專利申請，較2022年成長2.9%並創下歷史新高，美國、德國、日本、中國、韓國共同成為歐洲專利申請的主要來源國。2023年電池和人工智慧等數位技術領域出現強勁成長，化學和機械工程方面的專利申請則是持續停滯或下降。

歐洲專利局主席 António Campinos 表示，2023 年全球創新仍然充滿活力，歐洲專利局受託審查的專利申請再創新高，證明了歐洲技術市場的吸引力。2023年6月1日歐洲單一專利制度(Unitary Patent system)上路後，為創新者提供了更簡單、更具成本效益的選擇，保護發明人進入廣闊的歐盟市場，因此歐洲中小企業的專利使用量和專利申請量都不斷增加，單一專利制顯著改善了歐洲的創新環境。

圖一、近五年歐洲專利局專利申請趨勢/圖片來源：EPO
圖一、近五年歐洲專利局專利申請趨勢/圖片來源：EPO

2023年歐洲專利申請趨勢

2023年歐洲專利申請有43%來自歐洲專利局39個成員國的公司和發明人，共計提出85,748件專利申請、增加1.8%，歐洲企業在數位通訊（+10.7%）、生物技術（+6.4%）、電腦技術（+4.2%）和測量（+4.0%）領域的成長率高於平均值；而57%的專利申請來自歐洲以外國家，其中美國申請人的專利申請數量只微幅成長0.4%，去年歐洲專利主要成長是由中國（+8.8%）和韓國（+21%）所推動，2023年韓國首次進入前五名，而中國的專利申請自2018年以來增加超過一倍，去年中國申請人在歐洲的申請量和日本申請人的申請量已相差不遠。

圖二、2023年歐洲專利申請來源國/圖片來源：EPO
圖二、2023年歐洲專利申請來源國/圖片來源：EPO

德國是歐洲成員國中最大的專利申請來源，2023年恢復了成長（+1.4%），瑞典（+2.0%）和瑞士（+2.7%）等國家也出現了小幅成長；而奧地利（-1.1%）、比利時（-2.2%）、丹麥（-3.3%）和法國（-1.5%）則是少數出現申請量出現小幅下降的國家（詳見圖三）。 

圖三、2023年歐洲專利申請前50大來源/圖片來源：EPO
圖三、2023年歐洲專利申請前50大來源/圖片來源：EPO

去年歐洲公司、新創企業、大學和公共研究組織的申請量整體呈現積極成長，但各國之間存在顯著差異，超過5,000件專利申請的國家中，成長最快的是英國（+4.2%）、義大利（+3.8%）、荷蘭（+3.5%）、瑞士（+2.7%）和瑞典（+2.0%）；而在超過1000件專利申請的歐洲國家中，芬蘭 (+9.2%) 和西班牙（+6.9%）的成長最強勁。

中韓推動歐洲專利申請成長，華為申請人排名第一

2023年，華為再次成為歐洲專利局的主要申請人，其次是三星、LG、高通和愛立信。前十名包括4家來自歐洲的公司、2家來自韓國、2家來自美國、中國和日本各1家。

2023年前十名的申請人佔歐洲專利局整體申請的13.2%。在最大的歐洲專利申請人中，前十名的公司中有四家是歐洲公司：愛立信（排名第五）、西門子（排名第六）、巴斯夫（排名第八）和皇家飛利浦（排名第九）；日本索尼排名第十。來自美國的公司則有高通公司（排名第四）和前身為雷神科技公司的RTX（排名第七）。排名第二和第三的三星和LG，這兩大申請人就貢獻了韓國所有申請的近三分之二。中國華為再次蟬聯第一，華為去年向歐洲專利局提交的5,071件專利申請，中國向歐洲專利局提交的專利申請中，近四分之一都來自華為。

圖四、2023年歐洲專利局十大專利申請人/圖片來源：EPO
圖四、2023年歐洲專利局十大專利申請人/圖片來源：EPO

數位通訊和能源技術崛起

去年歐洲專利局專利申請的領先技術領域是數位通訊（涵蓋與行動網路相關的技術）、醫療技術電腦技術。前十大技術領域超過2023年向歐洲專利局所有申請的半數（57%）。數位通訊領域再次排名第一，申請數量超過 17,700 件、成長8.6%；而成長最快的領域是馬達、設備和能源領域，其中涵蓋與清潔能源技術相關的發明，由於電池方面的創新，專利申請成長12.2%，申請量超過15,300份。用於醫學或農業的生物技術則比去年成長5.9%，並在過去的幾年中，成長速度都比醫療保健或化學等其他領域更為強勁。

圖五、2023年歐洲專利申請前十大技術領域/圖片來源：EPO
圖五、2023年歐洲專利申請前十大技術領域/圖片來源：EPO

歐洲單一專利2023年中上路，17.5%申請人提出請求

從去年6月1日起，發明人可以透過歐洲單一專利，在歐盟17個成員國享受更簡單、更便宜的專利保護的方式（可參閱北美智權報325期「再談Unitary Patent及UPC Opt-out申請」），而歐洲單一專利也受到專利人的歡迎，2023年EPO授予的所有歐洲專利中，有17.5%提出了超過18,300項單一保護請求；尤其在2023年下半年授予的專利中，有22.3%提出了單一保護請求。而來自歐洲39個專利局成員國的專利權人，對於歐洲單一專利採用率最高（25.8%），其次是美國和中國均為10.9%、韓國（9.7%）和日本（ 4.9%）。 2023年排名前列的單一專利請求者是嬌生、西門子、高通、三星和愛立信。將歐洲專利轉化為歐洲單一專利的專利權人中，約三分之二是歐洲人。

2023年，歐洲近四分之一的申請都是由小公司提交的，EPO收到來自歐洲的專利申請中，有23%是由個人發明人或員工少於250人的中小型企業；另外，有8%來自大學和公共研究機構。為了支持小型實體的創新活動，歐洲專利局宣布自 2024 年 4月 1日起，對微型企業、個人、非營利組織、大學和公共研究組織，實施新的費用減免。

 

資料來源：

  1. 2024/3/19，EPO: Innovation in digital and clean-energy technologies boosts demand for patents in Europe in 2023.

 

作者：吳碧娥
現任：北美智權報主編
學歷：政治大學新聞研究所
經歷：北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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