從電動車到AI 看馬斯克開放原始碼背後的商業盤算

林宗輝╱北美智權報 編輯部

特斯拉執行長馬斯克在電動車和AI領域頻頻祭出開放原始碼大旗，無私地推動產業創新。然而，若深入剖析其開放原始碼策略，卻發現馬斯克的慷慨背後，藏著精心設計的商業算盤。這場看似利他的開放原始碼大秀，實則是一齣商業利益最大化的好戲。

眾所矚目的馬斯克，向來以特立獨行和言語犀利著稱。他的一舉一動總能引發市場的震盪，他的一言一行也常成為輿論的焦點。而眾所周知，他在電動車或者是AI技術領域都有極佳的技術水準，不僅軟硬體整合技術領先業界，甚至擁有自研半導體與平台的能力。近年來，他把開放原始碼掛在嘴邊，甚至也實際做出開放特斯拉電動車部分硬體技術，以及對其AI大模型Grok進行開放原始碼，吸引了開放原始碼界的共襄盛舉，也順便帶動了相關產業的發展。

對此，支持者讚其無私推動創新；而質疑者則嗤之以鼻，認為這不過是博眼球的花招。事實上，馬斯克或許真心信仰開放原始碼，但他最終目的都還是為了自己商業帝國的發展。

電動車技術大放送：擴大市場，鞏固地位

回顧2014年，馬斯克高調宣布開放特斯拉的電動車專利，涵蓋電池、電機等核心技術，美其名曰「為了推動產業進步」。這一舉動，引來不少環保主義者的讚頌。表面上，特斯拉無私地將關鍵技術分享給對手，助其加速電動車研發，最終造福消費者。

藉由開放原始碼，馬斯克在短短數年內迅速引燃了電動車市場，整個電動車市場集中資源迅速擴大產業規模，而且多數都遵照了特斯拉開放的那套規則。特斯拉並沒有因為開放原始碼而損失市佔，反而獲取了市場空間。這看似矛盾的結果，正是馬斯克開放原始碼策略的精髓所在。

事實上，特斯拉對真正的核心技術，如電池配方、自動駕駛算法等，卻絲毫未鬆懈控制。馬斯克深知，這些領域才是決定產業制高點的關鍵所在。透過開放一些相對成熟的專利，特斯拉巧妙地引導了產業的技術走向，使其朝著有利於自身的方向發展。

與此同時，這場「捨小利，攬大權」的開放原始碼棋局，也為特斯拉贏得了創新、進步的品牌形象。在環保意識抬頭的當下，馬斯克將自己塑造成引領產業變革的先鋒，吸引了大量追捧。這種無形的品牌溢價，反過來又為特斯拉的市場拓展鋪平了道路。

可以說，馬斯克的開放原始碼策略堪稱商業謀略的典範。它不僅擴大了電動車的市場規模，更將特斯拉推上了產業制高點，鞏固了難以撼動的領先地位。在這個精心設計的商業棋局中，馬斯克可謂是將利益最大化的藝術發揮到了極致。

AI模型Grok「開放」：吸引開發者，鎖定生態

2024年3月，馬斯克又一次出手，將自主研發的大型語言模型Grok開放原始碼，並允許商業使用和修改。這一舉動，再次引爆了AI界的震盪。Grok模型的規模之大、性能之強，已經遠超過一直以來以開放原始碼為主打的Meta所建構的開放原始碼AI模型生態。其64層的Transformer結構和314億個參數，更是成為開放原始碼AI模型中的革命性產品。

但這恐怕只是馬斯克佈下的局。眾所周知，AI大模型的訓練需要鉅額成本，而資料和運算力才是AI領域的核心壁壘。Grok的開放原始碼，並未撼動馬斯克的護城河分毫。反而，馬斯克藉此吸引無數開發者，讓其自願投入馬斯克的懷抱，為其平台生態錦上添花。

事實上，Grok的開放原始碼並非毫無保留。馬斯克只釋出了部分源代碼，許多關鍵技術細節仍然隱而未宣。這種「半開放原始碼」的做法，無疑為馬斯克保留了相當的操作空間，一旦開發者被其開放原始碼蜜糖所俘獲，進而構建應用，是否還能輕易脫離馬斯克的技術體系？

另外，馬斯克Grok開放原始碼1.0版之後，隨即公布了升級版的Grok 1.5版，性能更好，也更聰明，但1.0版也已經足夠供規模不大的中型企業部署自己的AI服務，算是被淘汰技術的再利用，原本這些企業可能都會選擇OpenAI或者是Google的AI服務，甚至是選擇Meta的開放原始碼方案，如今憑藉Grok 1.0版的開放原始碼、自主可控性高，以及相對低廉的部署成本，這些AI巨頭眼中的肥羊可能就會重新考慮方案的選擇。

憑藉Grok，馬斯克有機會在AI應用的各個領域，樹立自己的標準和規範。隨著越來越多的開發者基於Grok進行再創造，馬斯克的技術體系將深入更多開發者心中。當「Grok Inside」成為AI應用的代名詞時，誰還能輕易撼動馬斯克的江湖地位?

從這個角度看，Grok的開放原始碼就不僅僅是技術層面的決策，更是馬斯克商業布局的一部分。藉由開放原始碼的名義，他不斷擴大自己在AI領域的影響力，進而主導整個產業的發展方向。在這場看似利他的開放原始碼秀背後，馬斯克又一次展現了他高超的商業謀略。

開放原始碼表象下的資本角力

當前，開放原始碼運動正面臨異化危機。這場源自草根的知識共享理念，逐漸演變為科技寡頭鞏固壟斷的武器。在這個數位時代的「圍城」中，馬斯克可以說玩得爐火純青。

他以電動車專利吸引競爭者做大市場，卻把真正的核心優勢牢牢抓在手裡，並成功擴大自己對供應鏈的影響力；他以開放原始碼AI模型拉攏開發者，實則是要讓天下的程式設計師為自己的生態護城河構築更高的圍牆。在這場資本主導的開放原始碼遊戲中，馬斯克無疑是最精明的玩家之一。

事實上，開放原始碼的理念本是為了推動技術創新、促進知識共享而生。但在資本的推動下，這個初衷正逐漸被轉變為巨頭們的競爭工具。透過選擇性地開放技術，它們一方面打著利他的旗號，博取社會讚譽；另一方面又巧妙地維護了自身的核心優勢，鞏固了產業地位。過去的Google、微軟、英特爾如此，現在的Meta、特斯拉亦如是。

在這場開放原始碼的角力中，最終真正的受益者，恐怕並非廣大的中小企業和普通消費者，而是馬斯克這樣的科技巨頭。透過精心設計的開放原始碼策略，他們事實上在重構著產業的競爭規則和遊戲規則。

結語：開放原始碼與封閉原始碼的選擇

開放原始碼，本應是一場技術創新與知識解放的盛宴。但在資本的操作下，它似乎正逐漸淪為科技寡頭們的私家宴席。透過精心設計的開放原始碼策略，他們一方面打著利他的旗號，博取社會讚譽；另一方面又巧妙地維護了自身的核心優勢，重構著產業的競爭規則。

馬斯克的開放原始碼遊戲，就是這場宴席中最精彩的一幕。從電動車到AI，他以看似慷慨的姿態，將自己包裝成推動創新的推手。但若仔細拆解其中的商業邏輯，就會發現馬斯克的真正目的，是藉由開放原始碼實現利益最大化。

透過開放專利，他迅速做大了電動車市場，卻把最核心的技術牢牢抓在手裡；藉由開放原始碼AI模型，他成功吸引了無數開發者，卻將其圈入自己的生態牢籠。在這場開放原始碼的魔術秀中，馬斯克無疑扮演了最精明的魔術師。

作者： 林宗輝 現任： 北美智權報資深編輯 學歷： 大葉大學 經歷： 電子時報半導體資深分析師 MIT Techreview 中文版研究經理 財訊雙周刊撰述委員 美國波士頓Arthur wood 投資顧問公司分析師

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