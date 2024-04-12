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2024 TAIPEI AMPA汽配展即將登場 潛在合作商機等你來挖掘

聯合新聞網／ 北美智權報
2023 TAIPEI AMPA展盛況/照片來源：外質協會
2023 TAIPEI AMPA展盛況/照片來源：外質協會

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報　編輯部

全球指標性的汽機車零配件重點展會之一的「台北國際汽機車零配件展(TAIPEI AMPA)」、「台北國際車用電子展(AUTOTRONICS TAIPEI)」及「台灣國際智慧移動展(2035 E-Mobility Taiwan)」將於2024年4月17至20日假台北南港展覽1館展出。此三合一展會由外貿協會主辦，完整呈現出全方位的車輛產業生態系，每年皆吸引數萬名國內外專業人士進場參觀採購，更是亞洲地區鏈結國際汽機車及電動車供應鏈的最佳平台。外質協會指出，今年將有近千家企業，逾2,600個攤位盛大展出，預計將吸引近30,000名國際和國內觀眾。呈現參展商數與攤位數雙成長的強勁佳績。展會即日起已開放國內外業者預約登記參觀。

TAIPEI AMPA整合跨產業優勢，攜手台廠爭國際話語權

隨著淨零碳排的永續浪潮，傳統車輛產業也加速進入典範轉移的創新趨勢。面對供應鏈重組、車輛電動化及智慧化的發展，TAIPEI AMPA展會配合國際趨勢，以「RE:DUCE減碳永續、RE:THINK創新思維、RE:SECURE安全出行、RE:CONNECT生態鏈結」四大展覽主軸，呈現車輛零配件、車用電子、ICT、半導體以及面板等跨產業整合優勢，攜手台灣企業爭取在未來移動時代的供應鏈關鍵角色。

「車輛安全」與「新能源」新展區，緊扣國際脈動

此外，2024 TAIPEI AMPA緊扣國際脈動與車輛產業重要趨勢，兩個新展區 — 「車輛安全產品及系統區」以道路交通安全為主題，徵集主被動安全系統與車載資安業者展出，更規劃國際車輛標準及安規諮詢，展現未來移動世代的360˚行車安全關鍵解方；「新能源專區」則集結包含氫能源車在內的相關零組件及技術應用，為車輛產業帶來豐富多元應用及前瞻想像。透過新展區的設置，協助企業掌握未來策略布局，積極擁抱趨勢及轉型商機。

TAIPEI AMPA展會是全球重要的汽機車零配件採購洽商平台，亦有車輛產業風向球之稱，透過展覽期間舉辦多元豐富的精彩活動，如：行動採購洽談、亮點廠商發表、摩托競秀、達人導覽等，提升觀展體驗與掌握產業脈動。為配合國際ESG發展趨勢，今年將擴大辦理ESG Achievement系列活動，鼓勵並協助企業佈建永續策略和碳管理能力，增進與國際綠色供應鏈接軌的實力；此外，車輛產業的年度重頭戲 - TAIPEI AMPA國際趨勢論壇，也力邀指標企業及國內外產官學研專家，分享最夯產業議題與前瞻技術，開拓全球視野搶佔市場先機。

TAIPEI AMPA展是全球重要的汽機車零配件採購洽商平台/照片來源：外質協會
TAIPEI AMPA展是全球重要的汽機車零配件採購洽商平台/照片來源：外質協會

大廠雲集展覽再創高峰，預先開放參觀登記

回顧2023 TAIPEI AMPA展，4天的展期吸引超過103國近4,000名國際買主，累積逾5萬人次專業人士及國際媒體進場參觀，促成新移動世代的潛在合作商機，引發國際業界的關注。而今年的展覽更迎來巨鎧、東陽、帝寶、龍鋒、南晃、琦玉、沛斯可、為升、國全、秀山、凱銳、輝創、鴻海、怡利、神達、台達電、太電、士林電機…等等指標企業參展；並有起而行綠能、麥迪創科技、三圓新技、達方電子、坦德科技等…等眾多新進亮點企業，將以豐富的新產品、新技術及新觀念引爆市場議題，鏈結全球車輛產業生態系。

此外，智慧局也與專利師公會攜手參展，於展會中設置「臺灣專利超級站」（攤位號I0802），提供免費專利諮詢服務；但每日只有6個名額，必須提早預約。

 

2024 台北國際汽機車零配件展／台北國際車用電子展展覽介紹

 

作者：李淑蓮
現任：北美智權報總編輯
學歷：文化大學新聞研究所
經歷：北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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