控告華碩的ACQIS公司來歷為何？專利蟑螂與合法NPE的界線

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林宗輝╱北美智權報 編輯部

美國德州聯邦陪審團於3月22日裁定，華碩生產銷售的電腦相關硬體零組件侵犯了ACQIS公司的2項專利，必須支付1800萬美元(約新台幣5.7億元)的賠償金。雖然華碩主張這些專利無效，並強調自己並未刻意侵權，但陪審團仍認定專利有效，駁回了華碩的主張。

這些被ACQIS認定侵權產品涉及華碩的筆記型電腦、桌上型電腦、伺服器和主機板等，其中使用的「中央處理器、記憶體及資料安全科技方法」是華碩被認定敗訴的關鍵。華碩在法庭上辯稱這些專利缺乏充分書面說明，主張專利無效，但最終未被採信。華碩表示將提起上訴，捍衛自身權益。

這起案件再次將ACQIS公司推上了輿論的風口浪尖。這家位於美國德州的科技公司，以其持有大量專利和頻繁發起專利訴訟而聞名。那麼，ACQIS究竟是一家怎樣的公司?

ACQIS公司簡介

ACQIS LLC是一家成立於1998年的美國科技公司，總部位於德州麥金尼市，由電腦科學家William W.Y. Chu博士創辦並擔任CEO。該公司主要業務是持有和授權電腦相關領域的專利技術。

一般來說專利授權公司可以分為兩類：

非實踐型專利授權公司（NPE）： NPE不生產或銷售任何產品或服務，其主要業務是通過專利訴訟或授權來獲取收益。

實踐型專利授權公司（PPE）： PPE既生產或銷售產品或服務，也通過專利授權來獲取收益。

很明顯的，ACQIS屬於非實踐型專利授權公司。該公司不生產或銷售任何產品或服務，其主要業務是通過專利訴訟或授權來獲取收益。ACQIS的專利組合主要集中在電腦硬體和軟體、半導體、人工智慧、物聯網等高價值的科技領域。ACQIS的訴訟對象往往是知名企業，除了華碩以外，台灣多家電腦設備製造公司都曾被該公司控告過，這些企業的產品和服務具有廣泛的市場影響力。因此，ACQIS對這些企業提起訴訟可以獲得更大的輿論關注，並對其他潛在侵權者起到威懾作用。

ACQIS目前擁有140多項美國及國際專利，涵蓋電腦系統架構、高速互連、模組化設計等多個技術領域。其中包括詳細描述了電腦模組化設計的理念和實現方法的相關關鍵專利。

頻繁發起專利訴訟引發爭議

自2006年起，ACQIS先後起訴了IBM、戴爾、惠普、聯想、Sony等多家科技公司，指控它們生產的伺服器、工作站等產品侵犯專利。這些案件往往曠日持久，訴訟過程複雜，涉及專利有效性、侵權比對等多個方面。

以ACQIS與IBM的專利訴訟為例，該案歷時12年，期間經歷了地區法院初審、聯邦巡迴上訴法院復審等多個階段。2011年陪審團曾認定IBM侵權，判賠4300萬美元;但2014年聯邦巡迴法院推翻了部分裁決，發回重審。類似的反復情形在ACQIS的訴訟中並不鮮見。

ACQIS頻繁發起專利訴訟的行為，引發了外界對其商業模式的質疑。批評者認為，ACQIS是一家典型的"專利蟑螂"(Patent Troll)，它不從事實際的生產製造，而是專門利用手中的專利起訴他人牟利。這種做法被認為是對專利制度的濫用，扭曲了專利保護創新的初衷。

在批評者看來，ACQIS通過反覆控告和漫長的法律程序，給被告公司製造麻煩，消耗他們的時間、金錢和精力，迫使他們不得不妥協或和解，藉此獲取高額賠償或授權費。這種"訟棍"行為不僅擾亂了市場秩序，也給創新發展蒙上了陰影。

但ACQIS的支持者則認為，批評者對"專利蟑螂"的描述過於簡單化，忽視了專利制度的根本宗旨。專利法的核心目的，就是通過賦予發明人一定期限的排他性權利，來激勵創新，促進技術進步。ACQIS申請和獲得專利的過程完全符合法律規定，它有權對侵犯其合法權益的行為進行追究。

何況在司法實踐中，法院對ACQIS的訴訟請求也並非照單全收。在多起案件中，陪審團或法官會結合技術分析和法律論證，認定ACQIS的部分專利權主張成立，並支持其獲得相應賠償。這在一定程度上說明，ACQIS的專利訴訟並非毫無事實和法律依據。

更重要的是，支持者認為，不能因為少數公司濫用專利制度，就否定整個制度的正當性。專利蟑螂的存在確實值得警惕，但打擊此類行為的關鍵在於完善制度，而非簡單地抹黑專利權人。建立合理的侵權判定標準、完善專利無效審查機制、加強對濫訴行為的懲戒，才是正本清源之道。

專利制度改革的呼聲

ACQIS的案例再次引發了對專利制度的反思。在一些人看來，現行專利制度存在漏洞，容易被某些公司濫用。模糊的權利要求、低質量的專利授權、高昂的訴訟成本，都可能成為濫用制度的誘因。

專利蟑螂之所以能夠泛濫，根源在於制度不完善。這種濫訴行為不僅損害被告利益，也可能抑制真正的創新。中小企業和新創公司面臨訴訟風險，可能不願開發新技術，或被迫接受不合理的授權條件。長此以往，將損害整體產業的創新動力。

為遏制濫訴，改革呼聲日益高漲。可探討的方向包括：完善專利授權標準，提高授權門檻；最佳化無效審查機制，及時糾正低品質專利；平衡訴訟各方利益，降低被告方舉證責任；加強行業自律，共同抵制專利蟑螂等。

當然，專利制度改革是一個長期、複雜的過程，需要立法、司法、產業等多方協同發力。如何在鼓勵創新和防止濫用之間尋求平衡，考驗著社會各界的智慧。

結語

雖然ACQIS的營利模式完全合法合規，但其案例亦揭示了現行專利制度存在一些缺陷，容易被某些公司濫用。專利蟑螂鑽制度空子，藉由訴訟牟利，擾亂了正常的市場秩序。ACQIS的故事再次提醒我們，在專利制度的運行中，如何在權衡創新保護和公共利益下遏制濫用訴訟，仍然是一個亟待解決的問題。這需要社會各界共同努力，在制度和法律層面尋求更加平衡的解決之道。

作者： 林宗輝 現任： 北美智權報資深編輯 學歷： 大葉大學 經歷： 電子時報半導體資深分析師 MIT Techreview 中文版研究經理 財訊雙周刊撰述委員 美國波士頓Arthur wood 投資顧問公司分析師

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