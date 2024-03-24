蘋果公司申請擴增虛擬實境軟體商標被拒？ 美國專利商標局2023年ZeroDensity v. Apple案

楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授

蘋果公司申請註冊Reality Composer和Reality Converter商標

美國蘋果公司的Reality Composer和Reality Converter二個產品，允許開發人員為蘋果應用程式創建和修改3D擴增實境內容。該內容與蘋果公司的設備相容，包括混合現實頭戴式設備Vision Pro[1]。

蘋果公司於2019年9月申請將「Reality Composer」（Reality部分聲明不專用）註冊為聯邦商標，指定使用於商標分類9的相關商品服務：「用於開發其他軟體應用程式的可下載電腦程式；可下載的應用程序開發軟體；提供用於開發其他軟體應用程式的虛擬對象庫的可下載電腦程式；用於在其他軟體應用程式中製作動畫和立體效果的可下載電腦軟體」[2]。

2020年3月，蘋果公司也申請將「Reality Converter」註冊為聯邦商標，指定使用於商標分類9的「用於開發其他軟體應用程式的可下載電腦軟體；可下載的應用程序開發軟體；用於編輯、定制和製作立體效果的可下載電腦軟體」[3]。

ZeroDensity公司提出異議

蘋果公司提出申請後，一家土耳其的視覺特效公司ZeroDensity公司提出異議。其異議理由包括：1.該商標對該產品僅為描述性；2.該商標與異議人先前使用的「Reality Engine」的標誌相似，且異議人曾將該標誌使用於「視聽電視製作和廣播生產電腦系統」....等[4]。

TTAB認為異議人曾使用的標誌確實與蘋果公司申請的商標有關，且使用的產品也有關，故允許其提出異議[5]。

蘋果公司自己對這二款軟體的說明文字

對於這二個詞到底算不算描述詞？TTAB從蘋果公司自己的網站對這二個軟體的介紹中，是否有使用「Reality」、「Composer」和「Converter」來描述自己的軟體功能，納入參考。

以下截取蘋果公司對這兩個軟體的描述摘錄[6]：

Composer是一個強大的工具，讓您可以輕鬆創建交互式的擴增實境（augmented reality）體驗，而無需具備任何3D經驗。Reality Converter快速將現有的3D模型轉換（converts）為USDZ格式，使其在我們的工具中和所有支持AR的iPhone和iPad設備上無縫運行。

Reality Composer

Reality Composer適用於iOS、iPad、OS和macOS，可輕鬆為iPhone或iPad建立、測試、調試和模擬AR體驗。...

Reality Converter beta

新的Reality Converter應用程序使在Mac上將USDZ 3D對象轉換（convert）、查看和自定義變得輕鬆。只需將常見的3D文件格式，如 .obj、.gltf 和 .usd，拖放到視圖中，即可查看轉換後的（converted）USDZ結果，...我們如何將Maya中的FBX文件轉換（convert）為Reality Composer中的.reality格式…

異議人還提供了從Reality Composer軟體的下載截圖、蘋果公司軟體開發者的網路論壇等摘錄出以下文字[7]：

Reality Composer讓您...... 如果您在 Mac 上進行構建組合（compose），則可以將您的作品與 iOS 設備上的 Reality Composer 同步，以在 AR 會話中進行嘗試。或者，您也可以直接在 iOS 設備上進行構建組合（compose）。

蘋果提供了兩個應用程序來幫助您創建或轉換（convert）自己的3D對象：… Reality Converter：蘋果開發者網站上提供的開發人員工具，可讓您將不是USDZ格式的3D對象或場景導入Motion中…這些工具還包括一個轉換器（converter），可從其他3D文件格式創建USDZ文件。

TTAB認為Reality Composer和Reality Converter僅是描述性

TTAB認為，Reality就是虛擬實境的意思，本身就是對這類應用的描述[8]。另外，根據詞典定義和蘋果公司網站的說明摘錄，converter與具有轉換文件功能和目的的軟體密切相關。composer清楚地描述了用於構建組合擴增實境的軟體的功能[9]。

TTAB認為，reality和composer二個字的組合，或reality或converter二個字的組合，並不會形成一個新的單一詞彙，讓其失去其描述性意義[10]。在使用這二個字時，在轉換文件並協助構建組合擴增實境場景的軟體中，描述性含義並未消除，而這種組合本身並沒有獨立於其構成元素的含義之外的明確含義。而且，蘋果公司再申請「Reality Composer」商標時，也聲明對「Reality」部分不專用，也證實它是二個字而不是一個單一詞彙[11]。

蘋果公司是第一個發明出來這個詞的人？

TTAB指出，蘋果公司可能是「首次使用這些描述性術語組合」的事實本身，並不能使其僅具描述性的含義消失。即使申請人是這些特定組合的首次使用者，如果所提出的商標僅具描述性含義，也不能證明其應予註冊[12]。

確定商標是否僅具描述性，必須與請求註冊的商品相關。這需要考慮商標在與該等商品相關的使用或擬在市場上使用的上下文中，以及該商標對於市場上一般消費者可能具有的意義[13]。

最終TTAB認為，Reality Composer這個詞組就是在描述其是一個構建組合虛擬實境的軟體，而Reality Converter就是在描述其是一個轉換虛擬實體檔案的軟體。從商品的背景來看，它們並不意味著其他含義。證據顯示了這些術語的字典含義以及這些術語在申請人的商品中的使用方式，就如其表面文字的意思一樣[14]。

蘋果公司正式向地區法院提告

不過蘋果公司對TTAB的決定不服，已經在2024年2月底正式向弗吉尼亞聯邦法院提起訴訟，挑戰美國專利與商標局拒絕授予該公司涵蓋其擴增實境軟體開發工具「Reality Composer」和「Reality Converter」的商標的決定[15]。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授

真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系

中央大學產業經濟所碩士

台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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