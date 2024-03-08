全球主權基金近期發展動態

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蘇翰揚╱產業分析師

主權基金近期被認為是推動各國經濟成長的驅動力之一，從中東、亞洲，到歐洲皆然，由政府作為經濟成長引擎的模式又重新出現，主權基金也再次扮演重要角色。

沙烏地阿拉伯：推動製造業與基礎設施發展

PIF 近期成立一家價值1,000 億美元電子公司，名為 Alat（阿拉伯語為「機器」），其目標是成為該領域主要製造業者之一，並計劃在2030 年該國為GDP 貢獻93 億美元，公司於2024年2月正式成立，生產領域則包含機器人、運算和數位娛樂，以及先進的重型機械，並將尋求提供產品來解決永續發展過程。另外重要的一點是，Alat 將生產半導體，提供更加多元化的供應，並減少2020-2023 年晶片短缺期間影響電子產品的風險——這場危機是由多種因素共同造成的，包括新冠疫情封鎖、美中貿易戰等。貿易戰、日本設施火災、俄羅斯及烏克蘭衝突，當然，晶片製造也賦予沙烏地阿拉伯在全球經濟中的政治戰略作用，這可能才是Alat的真實目的。

同時，該國的國家發展基金 (NDF) 重新啟動了國家基礎設施基金 (NIF)，並將其更名為 INFRA。NDF 已任命經濟部長Faisal Al Ibrahim為INFRA 的新任主席，初始團隊約有20 名員工，Al Ibrahim 強調 INFRA 對支持沙烏地阿拉伯綠色倡議的承諾，為有助於實現沙烏地阿拉伯 2060 年淨零排放目標的計畫提供資金。同時，他也擔任經濟和發展事務委員會（CEDA）秘書長、統計總局董事會主席、NDF 董事會成員，並擔任多個政府相關機構的董事會成員。

NIF最初於2021年推出時由貝萊德經營，並利用央行超額外匯儲備，在未來十年內向電力、水務和醫療保健項目注入530億美元的債務和股權融資。不同的是，PIF的定位為股權投資，而 INFRA 則是「吸引私人投資基礎設施項目」的貸款人。PIF 已經監管了價值數十億美元的項目，包括一系列基礎設施和房地產領域的大型專案：NEOM、Qiddiya 娛樂城、新吉達市中心、Al Soudah 開發公司、紅海開發公司、 Roshn Real Estate、Amaala、Rou'a Al Haram 和 Rou'a Al Madinah等。單是NEOM 城市預計就耗資 5000 億美元，2030 年願景顯然需要外國投資，而 NIF則扮演主要的牽線者與投資人。

西班牙成立FOCO基金投入永續項目

為達到綠色轉型，西班牙推出 20 億歐元的新基金，以促進外國資本共同投資，Foco基金將鼓勵外國企業和機構投資者對數位領域和低碳能源轉型進行聯合投資。科菲德斯希望外國投資者更有信心與國家機構一起投資風險較高的項目。該基金計劃於 2024 年中期開始投資，首批目標可能是綠色氫能和電池、永續資料中心、製藥和半導體，符合政府的復甦、轉型和彈性計畫 (RTRP)，該基金將把回報回收到新的投資中，希望這能帶來正向循環成長。

Foco尋求入股目標產業的新的或現有的當地公司或合資企業，投資範圍為1000萬歐元至1.5億歐元，且不超過其共同投資夥伴承諾的水平。因此，目標不太可能是大型基礎設施項目，除了Foco 之外，西班牙還設立了Fondo de Impacto Social（FIS，社會影響力基金），耗資4 億歐元，目的為透過有助於產生積極社會或環境影響的可持續投資來強化西班牙影響力投資生態系統。FOCO 和 FIS 是具有不同職責的基金中的最新基金，其中包括 13 億美元的外國投資基金 ( FIEX )、1 億美元的中小企業外國投資運營基金 ( FONPYME )、美國10 億美元的發展促進基金 ( FONPRODE ) 和 10 億美元的受 Covid 19 影響的公司資本重組基金 ( FONREC )。新基金的成立將使COFIDES的總資產管理規模達到60億美元以上。

淡馬錫協助新加坡建立糧食自主

淡馬錫正透過旗下 Seviora Capital 的食品和農業策略，持續深化對農業食品領域的投資，使其投資與新加坡達到 30% 食品自給自足的目標保持一致，該公司是 Seviora T3F 策略的起始投資者，為農業食品策略提供 1.73 億美元的種子資金，目前，淡馬錫已在全球投資超過 80 億美元用於創新和可擴展的從農場到餐桌的業務，並且不持續提升亞太地區的投資組合。淡馬錫主要目標之一是協助新加坡達到糧食自給自足，由於這個島國幾乎沒有傳統穀物種植的空間，食物完全依賴進口，因此新加坡政府力求增強其糧食彈性並實現其「30 by 30」目標——即到2030 年在當地滿足其營養需求的30%（從不到10 %），2020 年，淡馬錫在農業科技領域的投資範圍涵蓋新創公司到上市公司，包括替代蛋白質、垂直農業和生物技術。

新加坡政府自 2021 年開始即撥款 6,000 萬新元（4,520 萬美元）設立新基金—農業食品集群轉型基金，以協助新加坡農民利用新技術解決方案。食品永續性也將成為 2030 年綠色計畫的一部分，其中包括人均垃圾掩埋廢物降低30%。另外，淡馬錫投資的印度乳製品新創公司 Country Delight 近期也籌集 2,000 萬美元資金， Seviora 也透過 Seviora T3F 基金進行投資，最新一輪融資對這家新創公司的估值為 8.2 億美元，使其能夠推廣其直接面對消費者的品牌，該品牌提供優質乳製品以及蔬菜和水果。

淡馬錫在尋找應對這些挑戰的技術解決方案方面領先所有其他主權投資者，農業科技是淡馬錫永續發展投資議題的一個顯著重點，特別是在追求新加坡提高糧食自給自足的戰略利益方面，該基金對農業科技的投資範圍從新創公司到上市公司，包括替代蛋白質、垂直農業和生物技術，淡馬錫始終關注新加坡創業環境中出現的潛在機會，包括：新加坡植物性食品新創公司 NextGen 的種子資金；支持 Big Ideas Ventures 的 New Protein Fund 1，因為該基金致力於開發肉類替代品；並與 Nanofilm Technologies 成立合資公司，建立Sydrogen Energy，銷售用於生產燃料電池和製氫電解槽系統的零組件等，這個攸關國家生存議題的重責大任就落到淡馬錫身上。

地緣衝突是主權基金防範的主要風險之一

由於胡塞武裝襲擊船隻以及美國、英國及其合作夥伴為保護全球供應鏈而發起的「繁榮衛士行動」進行報復，紅海地區面臨著衝突升級的重大風險，這使得海灣主權財富基金在該地區的投資不斷增加衝突升級帶來的風險。對於沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）而言，這種情況對其旗下的大型投資項目構成了重大風險，其中大部分項目位於紅海沿岸，並且處於胡塞武裝無人機和巡航導彈的射程範圍內，由於這些項目大多涉及旅遊業，因此即使沒有受到胡塞武裝襲擊的直接打擊，任何持續的、長期的衝突也可能會削弱它們的競爭力。

沙烏地阿拉伯對胡塞武裝的作案手法再熟悉不過了，在沙烏地阿拉伯領導的聯盟介入也門以支持政府打擊伊朗支持的叛亂分子之後，無人機和飛彈深入其領土發動襲擊，2021年，該組織試圖摧毀沙烏地阿美公司位於拉斯坦努拉的對石油出口至關重要的設施，導致布蘭特原油價格升至每桶70美元以上，達到14個月來的最高水平，美國原油期貨觸及2018年10月以來的最高水準。胡塞武裝也據稱襲擊了沙烏地阿拉伯城市達曼、阿西爾和吉讚的軍事目標。

由PIF支援、耗資 30 億美元的 Soudah Peaks 開發案距離胡塞武裝控制區約 150 公里，旨在為 Soudah 和 Rijal Almaa 山區提供豪華旅遊體驗。該項目擁有 1,336 個住宅單元，預計 10 年內每年接待 200 萬遊客，為沙烏地阿拉伯經濟創造 78 億美元的收入。蘇達峰位於阿西爾地區，該地區是彈道飛彈和武裝無人機攻擊的目標，特別是艾卜哈機場，該機場正在擴建，每年可接待 1,300 萬名旅客。

PIF 資助的其他項目距離衝突較遠，但考慮到一艘船在印度古吉拉特邦海岸遭到無人機襲擊，它們仍在也門的攻擊範圍內，這會讓潛在遊客感到擔憂，吉達距離葉門 1,200 公里，交通相當便利，是沙烏地阿拉伯 2030 年願景經濟多元化計畫的核心焦點之一，地區衝突會降低吸引力。而在紅海的另一端，價值5000億美元的NEOM經濟區，包括雄心勃勃的「The Line」城市開發，面向埃及的沙姆沙伊赫和以色列的埃拉特度假勝地，位於160公里長的亞喀巴灣，更靠近加薩熱點。

主權財富基金在紅海的投資受到的干擾程度將取決於以色列在加薩的行動和也門附近海上襲擊的嚴重程度和持續時間，以及它們是否吸引了沙烏地阿拉伯、伊朗和阿聯酋等地區大國，目前，最有可能的情境是小規模的報復，這將使航線面臨的風險上升。此外，伊朗很可能會干預，以防止該地區另一個盟友爆發全面戰爭，而伊朗不願與阿拉伯海灣國家關係惡化，干預將能阻止對沙烏地阿拉伯和阿聯酋的任何攻擊。未來一年潛在的動盪，特別是與地緣政治風險有關的動盪，可能會顛覆個國有投資者的績效，越來越多的投資人呼籲其重新平衡投資組合。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 蘇翰揚 學歷： 國立中正大學企研所 經歷： 產業分析師 專長： 產業分析與市場研究

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