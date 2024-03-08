我國2023商標註冊申請數量下降 與國際趨勢一致

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

智慧局於2月6日公布了其2023年受理專利商標申請概況，其中，商標註冊申請數量減少，恢復至COVID-19疫情前水平。然而，不僅台灣，WIPO數據顯示，2022年全球商標申請案件數及類別數也結束自2009年起連續12年增長趨勢，在前2年與COVID-19疫情相關的申請激增後，現在已分別大幅下滑15.7%及14.5%；台灣商標註冊申請數量下滑與國際趨勢是一致的。

2023年我國商標註冊申請91,535件，年減3%（如以類別計則有114,680類，年減6%），恢復至COVID-19疫情前2019年水平。主要因本國人減少3%至71,960件；外國人19,575件亦相應減少，年減4%（詳表1、圖1、圖2）。

表1. 近5年本外國人商標申請情形

圖1. 近5年台灣商標註冊申請案件數及類別數

圖2. 本外國人台灣商標註冊申請件數及占比

排行榜

智慧局指出，前5大外國商標申請國家 / 地區中，中國大陸以4,822件居首，年增12%，美國（3,007件）、日本（2,899件）次之，分別減少16%、18%（詳圖3）。

圖3. 2023年在台灣商標註冊申請前5大國家 / 地區之件數

據智慧局資料顯示，統一企業連續4年居台灣本國人商標申請榜首，而外國人則以騰訊控股居冠。

本國法人統一企業申請583件，自2020年起連續4年蟬聯第一，其次為台新銀行454件、棨泰健康163件。外國法人部分，開曼群島騰訊控股申請118件榮登首位，阿拉伯聯合大公國國際食品93件、法國拉奧里露90件次之（如圖4）。

圖4. 台灣本外國商標申請前5大法人

商標註冊申請類別

在台灣本國人商標註冊申請主要類別中，以第35類（廣告、企業經營及零售批發服務等）14,477件最多，其次是第43類（餐廳、住宿等）7,187件、第30類（咖啡、茶及糕點等）6,390件；前10大類別除第43類（餐廳、住宿等）、第25類（衣著靴鞋等）2,896件持平以外，均減少2.4%～12.6%（詳表2）。

在外國人部分，以第9類（電腦及科技產品等）3,910件最多；前10大類別除第30類（咖啡、茶及糕點等）1,116件成長6.7%以外，均減少2.1%～23.5%（詳表2）。

表2. 2023年台灣本外國人商標註冊申請前10大類別

智慧局指出，在商標審查部分，歷經申請數量連續8年成長，在有限審查人力下，平均首通期間6.2個月，較2022年增加1個月，但仍維持高結案量90,043件，占同年申請量98.37%。

WIPI 2023與近5年台灣產業申請商標趨勢分析

在全球的部分，世界智慧財產組織WIPO剛於去（2023）年11月6日發布了2023年的世界智慧財產指標報告（World Intellectual Property Indicators 2023：WIPI 2023），揭示了2022年度全球在商標方面的申請總量、註冊總量、平均首通及審結期間、審理結果統計、各國GDP平均類別數及人均類別數等資料；智慧局以我國2022年數據與WIPI 2023相比進行簡要分析及比較，提出了《2018-2022年產業申請商標案件趨勢分析》報告，其中觀察重點如下：

(1) 2022年全球商標申請案件數及類別數，結束自2009年起連續12年增長趨勢，在前2年與COVID-19疫情相關的申請激增後，今大幅下滑15.7%及14.5%，商標申請已恢復到較正常的水準，惟案件量已為2008年的3倍半。其中中國大陸申請類別數達751.3萬餘類，仍位居第一，超過第二大的美國76.7萬類將近10倍之多；台灣申請量為12.2萬餘類，列全球第18位，較2021年下降1位；我國註冊案類別數10.2萬餘類，同樣列為全球第18位。

(2) 台灣商標申請案件數及類別數於2022年分別微幅減少1.17%及0.68%，惟近5年的案件數成長幅度達11.7%；類別數則成長11.2%，申請量成長幅度仍相當可觀。

(3) 台灣商標之外國申請案與WIPO非母國申請案的前4大產業類別相同，依序為「技術研究」、「健康醫事」、「服飾配件」、「休閒教育」，占比結構亦相當。與國際平均水準相較，我國外國申請案之「健康醫事」領域占比明顯高出WIPO數據，顯示外國申請人重視在我國該領域的品牌發展潛力。

智慧局指出，全球在2019至2021年因COVID-19疫情，雖然在短時間造成產業衝擊與經貿衰退，然企業仍持續尋找商機，以活躍的創業精神，開拓因應疫情所需的商品及服務，全球商標申請活動激增到達一波高峰。2022年疫情緩和後，企業仍面臨了包括高通膨率、生活成本上升等經濟危機和地緣政治的不穩定性，全球經濟雖尚未完全復甦，但全球仍有近1,180萬件商標申請案，涵蓋超過1,550萬個類別。反觀我國整體經濟受影響相對輕微，經貿活動也漸漸回復正常，全年申請案件數達9.5萬件，類別數超過12萬類，列全球第18位。雖外國人商標申請案類別數占比有小幅下降至29%，但我國的民主法治及廉能制度完善，經濟環境開放透明，新近政策措施也積極推動國外企業對臺投資，且身處亞太戰略關鍵地位，對智慧財產權的保護亦名列前茅，長期來看仍預期會有積極正向的成長。

參考資料：

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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