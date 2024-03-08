快訊

中職／龍隊開幕戰票價公布 本後1880元滿足「本質迷」

LINE免費貼圖5款來了！漢堡擬人化超可愛 這款接限時任務「永久使用」

我國2023商標註冊申請數量下降 與國際趨勢一致

聯合新聞網／ 北美智權報

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報　編輯部

智慧局於2月6日公布了其2023年受理專利商標申請概況，其中，商標註冊申請數量減少，恢復至COVID-19疫情前水平。然而，不僅台灣，WIPO數據顯示，2022年全球商標申請案件數及類別數也結束自2009年起連續12年增長趨勢，在前2年與COVID-19疫情相關的申請激增後，現在已分別大幅下滑15.7%及14.5%；台灣商標註冊申請數量下滑與國際趨勢是一致的。

2023年我國商標註冊申請91,535件，年減3%（如以類別計則有114,680類，年減6%），恢復至COVID-19疫情前2019年水平。主要因本國人減少3%至71,960件；外國人19,575件亦相應減少，年減4%（詳表1、圖1、圖2）。

表1. 近5年本外國人商標申請情形

圖1. 近5年台灣商標註冊申請案件數及類別數

圖2. 本外國人台灣商標註冊申請件數及占比

排行榜

智慧局指出，前5大外國商標申請國家 / 地區中，中國大陸以4,822件居首，年增12%，美國（3,007件）、日本（2,899件）次之，分別減少16%、18%（詳圖3）。

圖3. 2023年在台灣商標註冊申請前5大國家 / 地區之件數

據智慧局資料顯示，統一企業連續4年居台灣本國人商標申請榜首，而外國人則以騰訊控股居冠。

本國法人統一企業申請583件，自2020年起連續4年蟬聯第一，其次為台新銀行454件、棨泰健康163件。外國法人部分，開曼群島騰訊控股申請118件榮登首位，阿拉伯聯合大公國國際食品93件、法國拉奧里露90件次之（如圖4）。

圖4. 台灣本外國商標申請前5大法人

商標註冊申請類別

在台灣本國人商標註冊申請主要類別中，以第35類（廣告、企業經營及零售批發服務等）14,477件最多，其次是第43類（餐廳、住宿等）7,187件、第30類（咖啡、茶及糕點等）6,390件；前10大類別除第43類（餐廳、住宿等）、第25類（衣著靴鞋等）2,896件持平以外，均減少2.4%～12.6%（詳表2）。

在外國人部分，以第9類（電腦及科技產品等）3,910件最多；前10大類別除第30類（咖啡、茶及糕點等）1,116件成長6.7%以外，均減少2.1%～23.5%（詳表2）。

表2. 2023年台灣本外國人商標註冊申請前10大類別

智慧局指出，在商標審查部分，歷經申請數量連續8年成長，在有限審查人力下，平均首通期間6.2個月，較2022年增加1個月，但仍維持高結案量90,043件，占同年申請量98.37%。

WIPI 2023與近5年台灣產業申請商標趨勢分析

在全球的部分，世界智慧財產組織WIPO剛於去（2023）年11月6日發布了2023年的世界智慧財產指標報告（World Intellectual Property Indicators 2023：WIPI 2023），揭示了2022年度全球在商標方面的申請總量、註冊總量、平均首通及審結期間、審理結果統計、各國GDP平均類別數及人均類別數等資料；智慧局以我國2022年數據與WIPI 2023相比進行簡要分析及比較，提出了《2018-2022年產業申請商標案件趨勢分析》報告，其中觀察重點如下：

(1) 2022年全球商標申請案件數及類別數，結束自2009年起連續12年增長趨勢，在前2年與COVID-19疫情相關的申請激增後，今大幅下滑15.7%及14.5%，商標申請已恢復到較正常的水準，惟案件量已為2008年的3倍半。其中中國大陸申請類別數達751.3萬餘類，仍位居第一，超過第二大的美國76.7萬類將近10倍之多；台灣申請量為12.2萬餘類，列全球第18位，較2021年下降1位；我國註冊案類別數10.2萬餘類，同樣列為全球第18位。

(2) 台灣商標申請案件數及類別數於2022年分別微幅減少1.17%及0.68%，惟近5年的案件數成長幅度達11.7%；類別數則成長11.2%，申請量成長幅度仍相當可觀。

(3) 台灣商標之外國申請案與WIPO非母國申請案的前4大產業類別相同，依序為「技術研究」、「健康醫事」、「服飾配件」、「休閒教育」，占比結構亦相當。與國際平均水準相較，我國外國申請案之「健康醫事」領域占比明顯高出WIPO數據，顯示外國申請人重視在我國該領域的品牌發展潛力。

智慧局指出，全球在2019至2021年因COVID-19疫情，雖然在短時間造成產業衝擊與經貿衰退，然企業仍持續尋找商機，以活躍的創業精神，開拓因應疫情所需的商品及服務，全球商標申請活動激增到達一波高峰。2022年疫情緩和後，企業仍面臨了包括高通膨率、生活成本上升等經濟危機和地緣政治的不穩定性，全球經濟雖尚未完全復甦，但全球仍有近1,180萬件商標申請案，涵蓋超過1,550萬個類別。反觀我國整體經濟受影響相對輕微，經貿活動也漸漸回復正常，全年申請案件數達9.5萬件，類別數超過12萬類，列全球第18位。雖外國人商標申請案類別數占比有小幅下降至29%，但我國的民主法治及廉能制度完善，經濟環境開放透明，新近政策措施也積極推動國外企業對臺投資，且身處亞太戰略關鍵地位，對智慧財產權的保護亦名列前茅，長期來看仍預期會有積極正向的成長。

 

參考資料：

  1. 《智慧局公布112年受理專利商標申請概況》；TIPO 秘書室；2024-02-06

  2. WIPI 2023與近5年我國產業申請商標案件趨勢分析；TIPO商標權組；2024-01-25

  3. 2018-2022年我國產業申請商標案件趨勢分析》; TIPO商標權組；2024-01-25

 

作者：李淑蓮
現任：北美智權報總編輯
學歷：文化大學新聞研究所
經歷：北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【更多內容請見《北美智權報》352期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

延伸閱讀

7-11招牌、麥當勞雞塊盒「Ⓡ」字有何意義？ 眾人知真相驚：長知識

「殿堂級可頌」八月堂鬧官司！女董告前夫討2500萬 判決結果出爐

MLB／不意外！有中國公司註冊大谷翔平商標 媒體人曝大問題

手錶製造商的商標混淆誤認爭議：2021年聯邦第二巡迴上訴法院Hamilton v. Vortic案

相關新聞

在美國申請註冊商標必須填報正確住所位置？2024年聯邦巡迴上訴法院In re Chestek PLLC案

2019年，美國專利商標局（USPTO）修改行政命令，要求外國人申請商標必須由美國執業律師代理，且為了查核，要求所有申請人都要填寫住所地址。一位律師Chestek自己提出商標申請故意不提供住所地址，並主張該次修改行政命令違反法律。聯邦巡迴上訴法院在2024年2月作出In re Chestek PLLC案判決，認為修改並無違法。

《科技戰與國家安全》 談國家安全法第三條第二項

國家安全法第3條第2項規定「任何人不得意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用國家核心關鍵技術之營業秘密，而為[同條第一項]各款行為之一」，否則將處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以上五千萬元以下之罰金。該條款有所謂「意圖在境外使用」要件。此類似營業秘密法第13條之2之規定，故營業秘密法的司法實務有助於認定該要件之操作。本文在介紹最高法院111年度台上字第3655號刑事判決，其乃最高法院首度就「意圖在境外使用」要件之舉證原則做出解釋，亦為攸關營業秘密執法如何依賴司法達成立法目的之關鍵判決。

LexisNexis發表《2024 年創新動能：全球百大》報告 華碩、旺宏、聯發科、台積電表現傑出

全球資訊和分析服務提供商LexisNexis® Legal & Professional 於 2024 年 2 月 22 日發佈了第三版《創新動能：全球百大》智慧財產權報告 (下稱《報告》)。《創新動能報告》以專利資料為依據，深入分析全球領先的創新者和推動技術發展的動力；在分析全球專利資料後，揭示過去兩年中創新的步伐和重點是如何演變的。《報告》將規模小但有著高「品質」的專利組合和維護良好的大型專利組合加以區分，評選出在各自領域不斷推陳出新的百大公司。

美國經濟現況

美國度過了2023年這個漸入佳境的一年，經濟從市場一面倒看衰，大逆轉為全年GDP成長率高達2.5%，主因是美國強勁的民間消費動能，在高物價與高利率的環境下，美國人竭盡所能的擴張消費，撐起了整個經濟逆風。

【為台灣加油打氣專欄】研磨墊磨耗即時監控系統

在半導體製程中，研磨是非常重要的步驟。講到研磨，大家也許會覺得沒什麼特別。但是實際上，半導體製程所需要的研磨技術是非常精密的。我們常見的半導體晶片，是由許多層的矽、金屬、絕緣層等許多材料組成的，過程就像建造房子一樣，一層一層往上堆疊。每一層製造完成後，表面有可能不平整，此時需要利用研磨將表面磨平，才能繼續製造下一層。假如沒有好的研磨技術，每一層的表面崎嶇不平，最後成品的品質會非常不好，良率就會很差。

印度半導體產業鏈發展契機

當前全球半導體發展趨勢是分邊進行，在中國供應鏈逐漸衰退之後，台灣已經成為技術與製造中心，美國因地緣政治因素積極吸引整條供應鏈回流，日本則是在政府扶植下建立rapidus聯盟，並在近期與台積電開展合作，地處南亞的印度，在市場需求推動與政府政策引導下也想成為全球半導體供應鏈的重要一環。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。