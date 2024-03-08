2023台灣專利申請量持平 仍未回復疫前水平

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

智慧局 (TIPO)於2月6日公布了2023年受理專利申請概況。去年智慧局受理三種專利申請共72,607件，年增1%；其中，發明專利（50,854件）成長1%，數量創近11年新高、新型專利（14,466件）減少1%，以及設計專利（7,287件）由負轉正成長2%；此外，發明專利平均首通期間為8.9個月。

智慧局數字顯示，2023年本國人發明專利申請共19,634件，年增1%，主要是企業申請量增加4%；新型專利申請13,309件，年減3%，減幅已較111年收斂；設計專利申請3,437件，終結6年負成長，轉正成長1%，主要因學校和個人件數申請增加（詳表1、圖1）。

在外國人專利申請部分，發明專利申請達31,220件，為歷年最高，成長1%；新型專利1,157件，增加17%；設計專利3,850件，成長3%（詳表１）。

從表1可看，本國人申請3種專利的數量在疫情後年年下降，反觀外國人申請3種專利的數量在疫情後逐年提升，在2023年已超越疫情前水平，與本國人申請３種專利總數只相差100多件。

表1. 近5年本外國人三種專利申請情形

資料來源：TIPO

圖1. 近5年TIPO受理專利申請情形

資料來源：TIPO

專利申請前5大國家 / 地區

就地區分布的部分，外國三種專利申請前5大國家/地區，以日本申請13,504件居首位，年增3% ，其次為美國7,647件、中國大陸5,002件、南韓3,299件及德國1,198件，其中南韓和中國大陸雙雙創下歷史新高。成長率方面，南韓年增19%為前5大中件成長率最高，中國大陸亦成長13%，而美國及德國則各分別減少10%、4%。以專利類型來看，發明專利及設計專利均以日本最多，新型專利則為中國大陸居首（詳圖2）。

圖2. 2023年台灣專利申請前5大國家 / 地區

資料來源：TIPO

專利申請人前10大

智慧局同時也公布了2023年專利申請及公告發證統計排序，在發明、新型、設計3種專利申請方面，本國人由台積電以1,956件獲8連冠，外國人則由南韓三星電子以978件首次榮登榜首，雙雙打破歷年最高紀錄；在3種專利獲證方面，由台積電1,040件及美國應用材料591件分居本國人及外國人之首。

台積電自2016年起3種專利申請量連續8年高居首位，2023年申請1,956件（均為發明專利）成長28%，與三種專利排序第2的聯發科（544件）、排序第5的南亞科（373件），申請量均創歷年新高。排序第6的英業達（330件）也創近10年新高，年增14%，排序第10的台達電（270件）創近15年新高，年增32%，表現亮眼（如表2）。

表2. 2023年台灣本國人專利申請前10大

資料來源：TIPO

三星電子首登外國人三種專利申請榜首

南韓三星電子以978件首次榮登三種專利申請首位，年增45%；其次是美國應用材料（779件）、美國高通（639件）。前十大申請人中，南韓三星電子、排序第4的日本東京威力（555件）、排序第6的南韓韓領（454件）、排序第7的荷蘭ASML（309件）、排序第10的美國蘭姆研究公司（264件），三種專利申請件數均創歷年最高（如表2）。

2023年外國人三種專利百大申請14,910件，年增2%，其中發明專利（13,350件）、新型專利（185件）皆成長2%，設計專利（1,375件）亦成長5%（詳表3）。

表3. 2023年外國人台灣專利申請前10大

資料來源：TIPO

附錄

附表1. 2022日本專利獲證前10大

備註：共同申請人所交的案件中，每個申請人都會計算在內。

資料來源：JPO

附表2. 2023年美國專利獲證前10大

資料來源：IFI CLAIMS Patent Services

附表3. 2022年南韓國內外發明及設計專利申請量前5大

資料來源：KIPO Annual Report 2022

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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