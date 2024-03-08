快訊

中職／龍隊開幕戰票價公布 本後1880元滿足「本質迷」

LINE免費貼圖5款來了！漢堡擬人化超可愛 這款接限時任務「永久使用」

2023台灣專利申請量持平 仍未回復疫前水平

聯合新聞網／ 北美智權報

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報　編輯部

智慧局 (TIPO)於2月6日公布了2023年受理專利申請概況。去年智慧局受理三種專利申請共72,607件，年增1%；其中，發明專利（50,854件）成長1%，數量創近11年新高、新型專利（14,466件）減少1%，以及設計專利（7,287件）由負轉正成長2%；此外，發明專利平均首通期間為8.9個月。

智慧局數字顯示，2023年本國人發明專利申請共19,634件，年增1%，主要是企業申請量增加4%；新型專利申請13,309件，年減3%，減幅已較111年收斂；設計專利申請3,437件，終結6年負成長，轉正成長1%，主要因學校和個人件數申請增加（詳表1、圖1）。

在外國人專利申請部分，發明專利申請達31,220件，為歷年最高，成長1%；新型專利1,157件，增加17%；設計專利3,850件，成長3%（詳表１）。

從表1可看，本國人申請3種專利的數量在疫情後年年下降，反觀外國人申請3種專利的數量在疫情後逐年提升，在2023年已超越疫情前水平，與本國人申請３種專利總數只相差100多件。

表1. 近5年本外國人三種專利申請情形

資料來源：TIPO

圖1. 近5年TIPO受理專利申請情形

資料來源：TIPO

專利申請前5大國家 / 地區

就地區分布的部分，外國三種專利申請前5大國家/地區，以日本申請13,504件居首位，年增3% ，其次為美國7,647件、中國大陸5,002件、南韓3,299件及德國1,198件，其中南韓和中國大陸雙雙創下歷史新高。成長率方面，南韓年增19%為前5大中件成長率最高，中國大陸亦成長13%，而美國及德國則各分別減少10%、4%。以專利類型來看，發明專利及設計專利均以日本最多，新型專利則為中國大陸居首（詳圖2）。

圖2. 2023年台灣專利申請前5大國家 / 地區

資料來源：TIPO

專利申請人前10大

智慧局同時也公布了2023年專利申請及公告發證統計排序，在發明、新型、設計3種專利申請方面，本國人由台積電以1,956件獲8連冠，外國人則由南韓三星電子以978件首次榮登榜首，雙雙打破歷年最高紀錄；在3種專利獲證方面，由台積電1,040件及美國應用材料591件分居本國人及外國人之首。

台積電自2016年起3種專利申請量連續8年高居首位，2023年申請1,956件（均為發明專利）成長28%，與三種專利排序第2的聯發科（544件）、排序第5的南亞科（373件），申請量均創歷年新高。排序第6的英業達（330件）也創近10年新高，年增14%，排序第10的台達電（270件）創近15年新高，年增32%，表現亮眼（如表2）。

表2. 2023年台灣本國人專利申請前10大

資料來源：TIPO

三星電子首登外國人三種專利申請榜首

南韓三星電子以978件首次榮登三種專利申請首位，年增45%；其次是美國應用材料（779件）、美國高通（639件）。前十大申請人中，南韓三星電子、排序第4的日本東京威力（555件）、排序第6的南韓韓領（454件）、排序第7的荷蘭ASML（309件）、排序第10的美國蘭姆研究公司（264件），三種專利申請件數均創歷年最高（如表2）。

2023年外國人三種專利百大申請14,910件，年增2%，其中發明專利（13,350件）、新型專利（185件）皆成長2%，設計專利（1,375件）亦成長5%（詳表3）。

表3. 2023年外國人台灣專利申請前10大

資料來源：TIPO

附錄

附表1. 2022日本專利獲證前10大

備註：共同申請人所交的案件中，每個申請人都會計算在內。

資料來源：JPO

附表2. 2023年美國專利獲證前10大

資料來源：IFI CLAIMS Patent Services

附表3. 2022年南韓國內外發明及設計專利申請量前5大

資料來源：KIPO Annual Report 2022

作者：李淑蓮
現任：北美智權報總編輯
學歷：文化大學新聞研究所
經歷：北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【更多內容請見《北美智權報》352期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

延伸閱讀

振興五分埔能做成南韓東大門？產業界人士揭2關鍵坦言困難

MLB／南韓隊迎戰道奇、教士 35人名單出爐提前備戰經典賽

尹錫悅譴責罷工重申嚴懲 警首傳喚醫生 多名醫學會高層遭境管

小摩：AI熱潮 台韓受惠

相關新聞

在美國申請註冊商標必須填報正確住所位置？2024年聯邦巡迴上訴法院In re Chestek PLLC案

2019年，美國專利商標局（USPTO）修改行政命令，要求外國人申請商標必須由美國執業律師代理，且為了查核，要求所有申請人都要填寫住所地址。一位律師Chestek自己提出商標申請故意不提供住所地址，並主張該次修改行政命令違反法律。聯邦巡迴上訴法院在2024年2月作出In re Chestek PLLC案判決，認為修改並無違法。

《科技戰與國家安全》 談國家安全法第三條第二項

國家安全法第3條第2項規定「任何人不得意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用國家核心關鍵技術之營業秘密，而為[同條第一項]各款行為之一」，否則將處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以上五千萬元以下之罰金。該條款有所謂「意圖在境外使用」要件。此類似營業秘密法第13條之2之規定，故營業秘密法的司法實務有助於認定該要件之操作。本文在介紹最高法院111年度台上字第3655號刑事判決，其乃最高法院首度就「意圖在境外使用」要件之舉證原則做出解釋，亦為攸關營業秘密執法如何依賴司法達成立法目的之關鍵判決。

LexisNexis發表《2024 年創新動能：全球百大》報告 華碩、旺宏、聯發科、台積電表現傑出

全球資訊和分析服務提供商LexisNexis® Legal & Professional 於 2024 年 2 月 22 日發佈了第三版《創新動能：全球百大》智慧財產權報告 (下稱《報告》)。《創新動能報告》以專利資料為依據，深入分析全球領先的創新者和推動技術發展的動力；在分析全球專利資料後，揭示過去兩年中創新的步伐和重點是如何演變的。《報告》將規模小但有著高「品質」的專利組合和維護良好的大型專利組合加以區分，評選出在各自領域不斷推陳出新的百大公司。

美國經濟現況

美國度過了2023年這個漸入佳境的一年，經濟從市場一面倒看衰，大逆轉為全年GDP成長率高達2.5%，主因是美國強勁的民間消費動能，在高物價與高利率的環境下，美國人竭盡所能的擴張消費，撐起了整個經濟逆風。

【為台灣加油打氣專欄】研磨墊磨耗即時監控系統

在半導體製程中，研磨是非常重要的步驟。講到研磨，大家也許會覺得沒什麼特別。但是實際上，半導體製程所需要的研磨技術是非常精密的。我們常見的半導體晶片，是由許多層的矽、金屬、絕緣層等許多材料組成的，過程就像建造房子一樣，一層一層往上堆疊。每一層製造完成後，表面有可能不平整，此時需要利用研磨將表面磨平，才能繼續製造下一層。假如沒有好的研磨技術，每一層的表面崎嶇不平，最後成品的品質會非常不好，良率就會很差。

印度半導體產業鏈發展契機

當前全球半導體發展趨勢是分邊進行，在中國供應鏈逐漸衰退之後，台灣已經成為技術與製造中心，美國因地緣政治因素積極吸引整條供應鏈回流，日本則是在政府扶植下建立rapidus聯盟，並在近期與台積電開展合作，地處南亞的印度，在市場需求推動與政府政策引導下也想成為全球半導體供應鏈的重要一環。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。