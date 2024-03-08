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OpenAI再寫AI生成模型新里程碑：Sora的優勢與風險何在？

聯合新聞網／ 北美智權報

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報　編輯部

2024年2月15日，OpenAI推出人工智慧影片生成模型Sora，並公開了一系列示範影片，展示Sora極其逼真的動畫製作能力，讓人留下深刻的印象。只要透過提示詞描述一個想法，就能在幾秒鐘內看到它以高真實的影片形式呈現在你眼前，這就是Sora的力量。

OpenAI將Sora技術報告取名為「Video generation models as world simulators」，展現OpenAI打造「世界模擬器」的企圖。Sora是AI發展進程的里程碑，將加速超越人類的「通用人工智慧」（AGI）到來，Sora不僅推動上游AI伺服器、光通訊和晶片產業發展，影視、廣告行銷、IP等內容產業，未來都有可能受益於生成式影片發展。

OPEN AI正在教導AI理解和模擬物理世界的運行方式，Sora建立在過去OpenAI對DALL-E和GPT模型的基礎之上，OpenAI在2023年9月發布了DALL-E 3，它是DALL-E文字到圖像模型系列的第三代產品。Sora利用改良版的DALL-E3技術，並超越了ChatGPT基於文字模型的功能。根據OpenAI公佈的Sora大模型技術報告，Sora的核心技術為Diffusion Transformer架構，透過影片壓縮網路、時空補丁提取和影片生成三個主要步驟，可製作出長達60秒、解析度1080p的影片，還能根據文字提示編輯和擴展內容，代表著人工智慧創建內容領域的重大突破。

要訓練從文字到影片的AI產生系統，需要大量帶有相應文字字幕的影片，OpenAI首先訓練一個高度描述性的字幕產生器模型，並對高度描述性影片字幕進行訓練，以提高文字保真度以及影片的整體品質。OpenAI利用GPT將簡短的使用者提示，轉換為較長的詳細字幕，然後傳送到視訊模型，使Sora能夠根據用戶提示詞產生準確的高品質影片，還能夠在時間上向前或向後，擴展出更長且視覺連貫的影片。

在發佈Sora的同時，OpenAI也承認Sora有其限制，包括不能準確模擬基本相互作用的物理過程（例如玻璃破碎）、長時間樣本中可能出現不連貫性，或是對於理解因果關係仍有挑戰。而為了安全性問題，Sora將限制對性、暴力、仇恨或名人圖像，以及包含智慧財產權內容的文字提示。OpenAI目前先向小型的「紅隊」（red teaming）提供部分的訪問權限，「紅隊」由錯誤訊息、仇恨內容和偏見等領域的專家所組成，他們將以對抗性方式測試Sora模型。OpenAI亦和特定的影片製作者和藝術家共享Sora，以尋求在創意領域中的使用回饋，未來才會進一步將Sora公開給一般公眾，時間仍未定。

還有哪些AI影片生成工具？

事實上，文字生成影片並非新鮮事。在Sora發布前，已有數十種影片生成產品開始投入使用，全球數百萬用戶根據文字或圖像提示創建短片。根據美國投資機構a16z統計，截至2023年底，已有21個經由大型科技企業和新創公司發布的AI視訊模型，其中包括較知名的Runway、Pika、Genmo以及Stable Video Diffusion等[1]（詳見圖一）。

圖一、21個AI影片模型

圖片來源：a16z

Sora並非同類產品中的第一個，只是其他已經發布的AI模型，基本上都只能生成10秒以內的極短影片，Sora可以產生60秒一鏡到底的多鏡頭影片，大幅提高了影片的品質和生成內容長度。而其他大型科技公司也有令人矚目的AI影片生成模型，像是Meta的Emu Video、Google的Lumiere，以及字節跳動的MagicVideo，只是至今仍未宣布他們的模型何時公開，僅處於研究階段。因此，OpenAI推出的Sora，仍為AI影片生成行業向前邁出了一大步。

用AI模型也能拍出電影

另一個值得注意的是，熱門照片和影片編輯應用程式Facetune和Photoleap背後的以色列新創公司Lightricks，即將在今年3月27日推出一款視覺AI視訊工具LTX Studio，強調僅使用文字描述即可產生角色、場景、分鏡，除了能在較長的製作過程中進行編輯和控制，甚至可以製作整部電影。由使用者編寫生成人物和情節的文字描述，再從各種攝影機角度和風格中進行選擇，並添加音樂、音頻和各種自訂元素。Lightricks表示，LTX Studio最初將會是免費的，未來希望透過LTX Studio催生更多類型的電影專案，即使是非常小的團隊，也能夠創造出驚奇之作。

圖二、LTX Studio帶來的故事敘述體驗。

圖片來源：LTX Studio

潛在的資安風險

KPMG安侯企業管理股份有限公司董事總經理謝昀澤表示，過去一段時間，以生成式AI技術創作或偽冒影片的深偽技術（Deepfake）越來越普及，但多數影片都無法達到高畫質、長時間，且多鏡位的品質，且深偽的工具使用門檻也較高。但Sora卻一舉突破了這些障礙，根據簡單的提示詞所生成的4K超高畫質影片，真實感已經達到專業人士難以分辨真偽的程度。

謝昀澤認為，過去大家都擔心會有超越專家能力的「超級人工智慧」（Super AI）出現，但是現在「超級深偽」（Super Deepfake）欺詐技術，已隨著越來越多的網路AI影音服務就在眼前，如果沒有適當的風險控制，恐將形成「深偽即服務」（Deepfake as a Service，簡稱DaaS）的暗黑產業鏈，這項技術可能被用來製造更加精細和難以辨識的假新聞，對公眾意識形態、選舉、乃至國家安全均構成前所未有的挑戰，連過去傳統的資安防護與認證基礎工程，如遠距身分識別等機制，都可能被撼動。儘管Sora的能力令各界感到驚艷，但AI生成影片所衍生的社會影響和道德問題仍成為隱憂，尤其美國將在2024年進行總統大選，AI生成影片可能傳遞錯誤和詐欺宣傳，在選舉期間更成為不可忽視的巨大風險，潛在資安風暴正在生成中。

 

資料來源：

  1. OpenAI Research: Video generation models as world simulators.

  2. 2024/2，Lightricks: Lightricks Introduces First Generative AI Filmmaking Platform: LTX Studio.

 

備註：

 

作者：吳碧娥
現任：北美智權報主編
學歷：政治大學新聞研究所
經歷：北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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