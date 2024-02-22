2024年13種最值得關注的藥物(下)

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

郭廷濠╱專利師

2024 年值得關注的藥物 – 第二部分

被科睿唯安的《報告》列為 2024 年值得關注的藥物共有 13 種藥物，按其字母順序排列，以下為第6-13種：

● Exagamglogene autotemcel 與 Lovotibeglogene autotemcel



Exagamglogene autotemcel為一種利用常間回文重複序列叢集關聯蛋白（Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat/ CRISPR associated protein 9，CRISPR - Cas9）基因編輯技術來達到治療效果之藥物，目前已通過FDA的核准，為第一個利用常間回文重複序列叢集關聯蛋白基因編輯技術之藥物。Lovotibeglogene autotemcel則是利用基因療法的方式來達到其治療效果。

無論是Exagamglogene autotemcel或Lovotibeglogene autotemcel都有可能為鐮刀形狀血球貧血疾病（Sickle Cell Disease，SCD）及輸血依賴型地中海貧血症（Transfusion-dependent β-thalassemia，TDT）的患者，帶來臨床治療及改善日常生活的新曙光，因為這些疾病的臨床症狀，如血管阻塞性危機(vaso - occlusive crisis，VOC)，目前沒有根治的方法。

本藥物值得關注的理由在於鐮刀形狀血球貧血疾病及輸血依賴型地中海貧血症會導致患者劇烈的疼痛、器官受損傷及縮短其壽命，而Exagamglogene autotemcel或Lovotibeglogene autotemcel可藉由一次性的治療，來根治其病因，使鐮刀形狀血球貧血疾病及輸血依賴型地中海貧血症之患者免除血管阻塞性危機及無須再經歷長期輸血，除了能減低患者身體機能的障礙外，更能改善其生活品質。

Exagamglogene autotemcel於2029年之市場預期銷售額為13.2億美元(科睿唯安的報告中僅預估了Exagamglogene autotemcel之市場預期銷售額)。

● Mirikizumab



Mirikizumab為一種針對白血球介素23（interleukin，IL - 23）p19亞基的單株抗體 (monoclonal antibody，mAb)，其已被歐洲藥品局(European Medicine Agency，EMA)和FDA核准，適應症為治療潰瘍性結腸炎(ulcerative colitis)的藥物，並且很可能成為治療克隆氏症(Crohn's disease)的藥物。其新穎的治療機制，除了可以助於該藥物擴張該治療市場的市占率，亦可能為患者帶來更有效、更持久的治療方式。

雖然，FDA對於該藥物有些擔憂存在，使Mirikizumab於美國的上市有些許延遲，但其仍值得受到關注。另外，對於該藥物而言，目前最大的障礙係Mirikizumab為較後期進入市場的藥物，前期者已有STELARA®(Ustekinumab)及其他與白血球介素23相關的藥物。

● Niraparib + abiraterone



Niraparib + abiraterone為一種結合了核糖聚合酶抑制劑(Poly ADP - ribose polymerase inhibitor，PARP inhibitor)與次世代荷爾蒙療法之藥物，該藥物之適應症為與BRCA基因(breast cancer susceptibility gene)突變相關之轉移性去勢療法無效前列腺癌(metastatic castration - resistant prostate cancer，mCRPC)的治療。(關於前列腺癌的詳細介紹，可參考第309期《紫杉醇類藥物化學構造的顯而易見性》)

本藥物值得關注的理由在於Niraparib + abiraterone的研發採用了創造性與智慧性的生命週期管理策略(inventive and smart life cycle management strategy)，該藥物具有良好的療效、臨床醫師正面的評價及臨床醫師較願意開立此藥物之處方。簡言之，該藥物為具侵襲性之前列腺癌治療的一個重要里程碑。

Niraparib + abiraterone於2029年之市場預期銷售額為27億美元。

● RSVpreF與RSVpreF3



RSVpreF與RSVpreF3為一種針對嬰兒和老年人的人類呼吸道融合病毒（Respiratory syncytial virus，RSV）疫苗。而人類呼吸道融合病毒感染是一種常見的上呼吸道感染症，其感染具有季節性(seasonal)，感染患者所出現的症狀與流行性感冒(influenza)及嚴重特殊傳染性肺炎(Coronavirus disease 2019，COVID - 19)所出現的症狀類似。

當同一年中，人類呼吸道融合病毒感染、流行性感冒與嚴重特殊傳染性肺炎於同一時間點流行時，會造成公共衛生領域的夢靨，並加重醫療的負擔，公衛學家稱此為「三重疫情(triple - demic)」。

本藥物值得關注的理由在於無論是RSVpreF或RSVpreF3，皆係採用人類呼吸道融合病毒F蛋白(RSV F protein)來達到臨床功效，近期使人類呼吸道融合病毒疫苗的研發加速，除了降低受感染患者的症狀負擔外，更減少了前述了醫療負擔。

於未來五年的RSV疫苗潛在市場價值大約為100億美元。雖然，RSVpreF與RSVpreF3為最早上市的二款人類呼吸道融合病毒疫苗，但仍有其他的人類呼吸道融合病毒疫苗也正在研發或準備上市(其中Beyfortus™已被核准上市)，此為該二款疫苗所面臨的潛在阻礙。

● Talquetamab



Talquetamab為一種以淋巴球表面標記CD3（cluster of differentiation 3）及視黃酸誘導孤兒G蛋白耦合受體(G-protein coupled receptor family C group 5 member D，GPRC5D)為標的之雙特異性抗體(bispecific antibody， BsAb)，該藥物之適應症為治療多發性骨髓瘤(multiple myeloma)。Talquetamab能對復發性或難治性之多發性骨髓瘤患者帶來幫助。

本藥物值得關注的理由在於Talquetamab不僅滿足了多發性骨髓瘤患者的治療需求外，也同時增加了嬌生(Johnson & Johnson)藥廠在多發性骨髓瘤患者的治療之治療藥物的組合。簡言之，Talquetamab為開創性之雙特異性抗體之一(另一治療多發性骨髓瘤之雙特異性抗體TECVAYLI®(Teclistamab)亦為嬌生藥廠的產品)。

Talquetamab於2029年之市場預期銷售額為8.5億美元。

● Zolbetuximab



Zolbetuximab為一種以Claudin 18.2 (CLDN 18.2)為標靶之單株抗體藥物，可用於治療CLDN 18.2陽性局部晚期不可切除或轉移性第二型人類上皮生長因子受體2 (Human Epidermal Growth Factor Receptor 2，HER 2)陰性胃癌及胃食道交界處（gastroesophageal junction，GEJ）腺癌患者。在轉移性第二型人類上皮生長因子受體2陽性胃癌中，現已有基因泰克(Genentech)藥廠之Trastuzumab及第一三共(Daiichi Sankyo)藥廠之ENHERTU®(Trastuzumab deruxtecan)可治療，但於轉移性第二型人類上皮生長因子受體2陰性胃癌者，目前仍缺乏有效的治療藥物。

本藥物值得關注的理由在於Claudin 18.2為一種在胃癌領域中較新穎且受注目的標靶，而Zolbetuximab為第一個以該標的為基礎的藥物。簡言之，該藥物在難治療性癌症之治療中備受期待。

然而，該藥物所面臨的障礙除了轉移性第二型人類上皮生長因子受體2陰性胃腺癌或胃食道交界處腺癌非常難治療外，由於該類癌症被發現時通常已伴隨著其他組織器官的移轉，因此，如何提高該類癌症患者的存活率，仍待克服。再者，需增加臨床上對於Claudin 18.2生物標記檢測的準確度及加強與Claudin 18.2生物標記相關之醫療教育。最後是，尚有其他潛在的競爭者存在，如阿斯特捷利康 (AstraZeneca)藥廠之CMG901等。

Zolbetuximab於2029年之市場預期銷售額為11.4億美元。

未來趨勢

除了列出今(2024)年值得關注的13種藥物外，《報告》也點出了一些製藥業值得關注的未來趨勢，分述如下。

● 基因編輯技術/人工智慧 /機器學習



基因編輯 (Gene editing) 技術和人工智慧 (artificial intelligence，AI) /機器學習(machine learning，ML)的時代已來臨。 因此，基因編輯技術及人工智慧/機器學習預估將於2024年對生醫製藥產業創新製藥的能力帶來不小的影響。

由於利用常間回文重複序列叢集關聯蛋白基因編輯技術之藥物已通過FDA的核准 (前述之Exagamglogene autotemcel)，該治療方式將吸引更多研究人員的注意。人工智慧和機器學習之演算法可以用於分析生物和遺傳相關的數據，以便更有效率地識別潛在的藥物治療標靶，並根據個人的基因組成，建立個人化的治療方式。 人工智慧和機器學習還可以幫助辨別現有藥物，是否有機會可以重新使用於新的適應症，不僅能節省時間和資源，更能以此為輔助而決定出更準確的策略。

● 降低通膨法案



降低通膨法案（Inflation Reduction Act）所帶來的影響是，其打亂了原先藥廠所擬定的市場策略及投資組合決策。有認為降低通膨法案對於產業界是一種降低創新的法案，因為製藥業的研發時常需要數年至數十年之久，聲稱受到該法案所影響者有禮來(Lilly)藥廠及艾拉倫(Alnylam)藥廠。

● Humira ®與生物相似性藥品



過往最為知名的單株抗體藥物是艾伯維(Abbvie)藥廠的Humira ® (adalimumab)，其專利權保護於2023年期限屆至，其藥物之銷售額明顯下滑。然而，面對來自生物相似性藥品(biosimilars)的威脅，科睿唯安的分析師認為短期間內生物相似性藥品無法取代Humira ®的市場主導地位，因為Humira ®仍為醫師開立處方的首選，且醫師與患者對於生物相似性藥品仍欠缺興趣。另外，艾伯維藥廠也極盡所能的以較高的折扣(rebates)方式或專買或專賣合同(exclusive contract)的方式穩住該藥物的主導地位。

《報告》的建議

綜上所述，《報告》對製藥業相關業者提出了以下建議：

● 製藥公司將對於其合作對象有更多的要求



在經過嚴重特殊傳染性肺炎後，製藥公司將對於其合作對象有更多的要求，例如該合作對象需提出其研發之藥物之市場資料等，以使製藥公司能更了解潛在市場及流行病學之狀況，更有助於藥物之定價等。

● 製藥業須提高效率



未來幾年中，降低通膨法案將會大幅度地削減許多製藥公司的收入。為了降低此衝擊，製藥公司將被迫提高藥物研發的經濟效益，將較具潛力的藥物以更快的速度、更便宜的價格推向市場。並可利用人工智慧和機器學習輔助藥物設計、優化臨床試驗和確認重新利用舊有藥物之機會等。

● 人工智慧和機器學習將變得更為真實



今年，我們即將開始看到更多人工智慧和機器學習如何達成改變藥物創新、新藥發現、開發和給予等之真實案例。因此，製藥公司更需要使用更有力、更高品質的可用數據來訓練這些人工智慧和機器學習，並強化其管理人工智慧和機器學習的專業知識。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 郭廷濠 現任： 中華民國專利師 學歷： 台科大專利所碩士 專長： 1. 藥物藥理學 2. 生技、醫藥專利 3. 藥事、專利法規 證照： 109年度中華民國專利師考試及格

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【更多內容請見《北美智權報》351期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】