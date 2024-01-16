《科技戰與國家安全》全面防堵中國：南韓高科技產業的智權保護革新

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林宗輝╱北美智權報 編輯部

南韓作為全球科技強國，其高科技產業在國家經濟和國際競爭中扮演著關鍵角色。從三星、LG到現代汽車，這些知名企業不僅代表著南韓的創新能力，也是國家經濟增長的動力。然而，隨著技術的快速發展和全球數據流通的加速，資訊安全成為這些企業面臨的一個重大挑戰。過去多年中，南韓高科技產業多次發生機密資料洩露事件，不僅對企業的競爭力造成打擊，也影響了國家的安全和國際形象。

當年南韓與中國簽訂FTA之後，南韓原本以為能夠打通對中國的貿易，但事與願違，中國透過合資等手段，將南韓的技術吸收殆盡，成就自己的半導體、家電、手機、汽車等產業，反而形成對南韓企業的競爭，如今南韓多種產業已經接近全面退出中國，損失慘重。而南韓警覺之後也提高防範，但因為法律保護不足，使得中國利用企業間諜、收買南韓員工、網路破解等各種手段，竊取南韓企業的先進科技，由於法律懲罰極為輕微，使得南韓的企業營運與資訊安全面臨著前所未有的挑戰。

在全球化的今天，資訊安全與智財保護不僅是單一企業的事務，也是國家安全的一部分。南韓的例子顯示，高科技產業的資訊安全對於維護國家競爭力和經濟安全至關重要。在面對中國無孔不入的機密竊取行為，原本南韓隊於相關的洩密防範法律極為寬鬆，但政府與立法機構都認知到，如果沒有快速的改善這種狀況，增加智財竊取的防範力度，那麼南韓未來的競爭力將會急轉直下。

也因此，南韓政府機構參考了台灣近年來為了防堵中國資訊竊取與企業對中國洩密所建立的相關法規，從而建立了屬於南韓自己的整套智財保護法律，藉以防制進一步的高科技產業機密外洩事件。

資訊洩露事件的深度分析

在過去十年間，南韓高科技產業的多起機密資訊洩露事件不僅對個別企業造成重大損失，更對整個產業的競爭力和信譽帶來了嚴重挑戰。以下是一些重大洩密事件：

三星電子（2014年和2022年）: 三星電子在2014年發生了一起重大的資訊洩露事件，其中一名員工將大約100GB的DRAM和NAND Flash晶片技術機密洩露給中國的半導體公司。2022年，三星再次面臨資訊安全危機，兩名員工涉嫌將約60GB的包括行動處理器和OLED面板技術的機密資料洩露給競爭對手。 LG電子（2015年和2023年）: 2015年，LG電子的一名員工被發現將大約50GB的包括電視、手機和家電產品設計的機密資料洩露給競爭對手。2023年，這種情況再次發生，當時一名員工涉嫌將約20GB的機密資料洩露。 現代汽車（2016年和2023年）: 現代汽車於2016年和2023年分別發生資訊洩露事件。2016年，一名員工將約30GB涵蓋電動汽車技術和新車開發計劃的資料洩露給中國汽車公司；2023年，另一起事件中涉及約10GB的機密資料。 SK海力士（2017年和2022年）: 這家半導體製造商在2017年和2022年分別遭遇資訊洩露。首次事件中，約20GB的DRAM和NAND Flash晶片技術資料洩露給競爭對手。2022年的事件中，約30GB的相關技術資料再次被洩露。 三星SDI（2018年）: 在這起事件中，約15GB的電池技術和新產品開發計劃被一名員工洩露給中國的電池公司。 LG化學（2019年）: LG化學的一名員工在這一年被指控將約10GB的電池技術和新產品開發計劃洩露給中國的化學公司。 SK Telecom（2020年和2024年）: 2020年，SK Telecom的一名員工涉嫌將約5GB的5G網路技術和新產品開發計劃資料洩露給競爭對手。2024年，類似的事件再次發生。

這些事件的共同特點在於員工利用其職務便利，將敏感和價值巨大的技術資料轉移給外部競爭對手或其他組織。這些行為不僅對公司本身的競爭力和市場地位造成重大打擊，也對整個國家的經濟安全和技術創新能力帶來了負面影響。此外，這些事件也凸顯了企業在內部監控和員工忠誠度管理方面的不足。它們揭示了一個關鍵問題：在快速發展的科技行業中，如何平衡創新推動與資訊安全的維護。

這些洩露事件對於南韓高科技產業的影響是深遠的。首先，技術洩露直接導致企業失去在特定技術領域的領先優勢，增加了研發成本，並減緩了新產品的市場推出速度。其次，這些事件對企業形象和品牌信譽造成了長期損害，尤其在國際市場上的影響尤為明顯。此外，資訊洩露還可能導致其他安全問題，例如網路攻擊和資料竊取，這些都需要企業投入大量資源來防範和應對。

為了應對這些挑戰，南韓政府和企業已經開始加強資訊安全措施。從法律和政策層面，南韓政府通過修訂《資訊安全基本法》和實施《資訊安全法》來強化資訊安全監管。這些措施旨在提高對資訊安全威脅的警覺性，增強對資訊洩露事件的應急處理能力。同時，企業也開始重視內部安全教育和員工監管，並採取了更加嚴格的保密措施，以確保敏感資訊的安全。

這些努力標誌著南韓高科技產業在資訊安全方面的一個新階段。隨著技術的不斷進步和全球化的深入，保護核心技術和敏感資訊成為每個企業和政府不可或缺的責任。南韓的經驗表明，積極應對資訊安全挑戰，不僅可以保護企業的利益，也是維護國家經濟和技術創新能力的關鍵。

南韓的應對策略與法律改革

面對高科技產業資訊洩露的嚴峻挑戰，南韓政府和企業已採取了多項策略和改革來加強資訊安全。這些措施涵蓋了法律法規的修訂、技術創新的推動，以及公私部門合作的加強。

法律與政策層面的改革：南韓政府在過去幾年中積極修訂和實施了多項與資訊安全相關的法律法規。例如，2014年修訂的《資訊安全基本法》將資訊安全納入國家安全的範疇，並強化了對資訊安全的監管。此外，2016年頒布的《資訊安全基本法施行令》進一步細化了資訊安全的相關規定，2019年的《資訊安全法》則加重了對資訊安全犯罪的處罰，這些法律變革旨在提高南韓的資訊安全水準，保護國家和企業的資訊安全。 技術創新與市場發展：根據市場分析，南韓的資訊安全市場在2022年增長了近17%，顯示出對於雲端和網路安全服務的需求急劇上升。這一增長反映了企業和政府對於先進安全技術的投資，如加強對網路安全解決方案的投入，以及對雲端服務的使用，這些都是確保資訊安全的關鍵策略。 公私部門的合作：南韓政府和企業間的合作在加強資訊安全方面起著關鍵作用。政府通過建立專門的機構來調查和打擊科技產業機密洩漏犯罪，同時企業也加強了對員工的安全教育和監管，並實施了更嚴格的保密措施。這些合作努力旨在創建一個更安全、更可靠的資訊環境，從而保護企業的核心競爭力。

這些策略和改革的實施顯示了南韓對於應對資訊安全威脅的承諾。通過這些措施，南韓政府和企業不僅能夠更有效地保護自身免受資訊安全威脅的影響，也能在全球市場上保持競爭優勢。

未來展望：加強資訊安全與國際合作

由於南韓過去與中國商業合作關係緊密，導致南韓的高科技產業有大量機密資訊外洩，這不僅傷害了南韓的產業競爭力，也讓南韓的國家安全備受威脅。面對這些挑戰，南韓政府和企業必須採取積極有效的措施，以確保其高科技產業的核心技術和數據安全。

這一挑戰不僅僅是保護資料的問題，更是對國家經濟安全和技術創新能力的考驗。在這種背景下，南韓政府和企業必須攜手合作，採取全面的策略來應對這些挑戰。

法律和政策的不斷進化是應對這一挑戰的關鍵。隨著網路環境的日益複雜，傳統的法律框架已無法滿足當前的安全需求。因此，南韓政府積極修訂《資訊安全基本法》和實施《資訊安全法》，這些法律的更新旨在加強對資訊安全的監管，並為應對新型網路威脅提供法律依據。這些法律的實施不僅提高了資訊安全的整體水平，也提升了企業和公眾對資訊安全重要性的認識。

南韓在應對資訊安全挑戰的過程中，需要多元的策略和全面的視角。這不僅包括法律和政策的更新、技術創新的應用，還包括國際合作的加強和公眾安全意識的提升。通過這些綜合性的措施，南韓不僅能夠保護自己的高科技產業，還能夠在全球資訊安全的舞台上發揮更積極的作用。

作者： 林宗輝 現任： 北美智權報資深編輯 學歷： 大葉大學 經歷： 電子時報半導體資深分析師 MIT Techreview 中文版研究經理 財訊雙周刊撰述委員 美國波士頓Arthur wood 投資顧問公司分析師

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