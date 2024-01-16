2024景氣：第1季落底 第2季回溫 唯通膨及戰爭仍無解

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撰文╱攝錄影 李淑蓮╱北美智權報 編輯部

踏入2024年，相信不管是企業還是個人，都對今年的經濟景氣相當關注。自2019年新冠疫情開始，全球天災人禍不斷，地震、海嘯、森林大火、俄烏戰爭、以哈戰爭、以及貿易戰、科技戰，連綿不斷，一波未平一波又起。這些紛紛擾擾讓經濟學家們看到眼花撩亂，很難作出準確預測。然而，踏入2024年，貌似紛擾趨於穩定，不少產官學界專家學者對2024的展望都傾向樂觀。

2023年最後一天，12月31日，臺北大學校友總會與國立臺北大學經濟學系系友會主辦了「2023第四屆臺北經濟論壇」，是次論壇以「轉型和創新，迎向新挑戰」為主題，邀請產官學界專家學者，共同探討台灣經濟發展的未來趨勢。雖然專家學者意見不盡統一，但基本上一致認同從2019年開始的疫情、戰爭、及天災引發出2個2024經濟發展的關注重點，分別是通膨及綠色經濟。

瞭解問題 面對挑戰

臺北大學校長李承嘉在開幕致詞時指出，臺北大學有一種校園精神為「追求真理 服務人群」，經濟在學校是一個專門學問，在社會上就是經世致用之學。學校的畢業校友為了台灣經濟的出路，特別邀請了非常多相關領域的精英共同辦理「2023第四屆臺北經濟論壇」，目的就是要讓社會大眾更瞭解台灣的經濟現況，甚至是全球的經濟走勢；希望能夠進一步瞭解臺灣未來面對的問題，以及如何來解決。

另一位致詞貴賓臺北大學校友總會理事長林錫埼則表示2024年的變數很多，他回想在2023年初的時候，原本預期Covid-19疫情已逐漸過去，整個經濟面是不是會有所謂的報復性的消費、甚至復蘇，但結果卻不如預期，而台灣的出口也連續12個月衰退，因此未來的經濟形勢仍是充滿不確定性。林錫埼認為面對2024的挑戰，有4個指標要持續觀察。

第一個指標就是從2018年中美貿易戰爭以來，所推演出的地緣政治以及友岸外包，目前仍持續中；與此同時，不管是貿易戰、金融戰、甚至科技戰等等，也都是進行式。如此一來，那在2024年11月美國總統大選之後，美中的矛盾關係究竟會逐漸緩和還是進一步惡化？值得關注。

第二個指標就是美元升息問題。美國聯準會從2022年開始為了抑制通貨膨脹，連續 11次暴力式的升息，提升了21碼，從原來的幾乎0利率推升到現在5.25%。林錫埼指出高利率實際上大幅提高了企業的借貸成本，進一步會抑制消費。也因為這樣，雖然我們看到聯準會已經提到升息可能會告一個段落，但可能只會逐步、緩慢的降息，幅度顯然不會太大，換句話說，高利率可能會持續一段時間，那樣對經濟發展可能會產生抑制性效用；甚至因為降息而產生所謂弱勢美元，那會不會導致台幣升值？對台灣的出口產業會不會有其他影響？這是第二個要觀察的指標。

第三個指標就是戰爭問題。從2022年2月24日俄烏戰爭爆發以來，已經打了700多天，仍未看到停止的跡象。而2023年10月7號又爆發以哈在加薩地區的戰爭，對於經濟發展增添了不少變數。

第四個指標就是國際間一直在推動淨零排放及節能減碳，像是歐盟更在2023年10月率先開始試行「碳邊境調整機制」，而美國也可能在2024年10月針對碳權部分徵稅；而台灣在2023年8月份已把環保署提升為環境部，證明我國政府也正在大力推動這部分。

林錫埼指出以上四個指標對未來經濟的走勢將有很大影響，是2024必須關注的重點。

開幕致詞後論壇首先由國發會副主委高仙桂進行專題演講，分享我國數位化和綠色轉型的發展機會。高仙桂指出，台灣在半導體及資通訊產業具有國際競爭優勢，面對疫後全球經貿新變局，政府將全力推動淨零與數位雙轉型，並協助企業進行供應鏈重組，掌握全球經貿與科技創新商機，持續創造台灣經濟成長新動能。

接著，金融高峰論壇由永豐金控首席經濟學家黃蔭基主講「修昔，突破，2024龍行」，探討金融產業在修昔底德陷阱下的應對策略，同時邀請台灣經濟研究院院長張建一及中華經濟研究院院長葉俊顯共同討論對2024年全球與台灣經濟及匯率/利率的趨勢看法與面臨的挑戰。

不確定的經濟因素：美國降息？通膨效應？供應鏈重組？

就全球來看，台經院院長張建一表示，在2022年談論2023年景氣的時候，已經指出2023年景氣很弔詭，詭譎多變。當時IMF國際貨幣基金會特別看好2023年的全球經濟，比經濟學人EIU 及S&P Global等都要看好，但其預測與現實發展有落差。

張建一觀察2023年初很多人都預測美國會衰退，結果美國韌性很強並沒有衰退；而中國2023年第一季公佈GDP不如預期，大家又開始看衰。張建一認為最主要原因是中國因疫情封鎖了3年之久，封到人民的消費習慣也改變了，後來又有恒大、碧桂園事件，導致大陸經濟產生結構性改變，但其實也沒有那麼差，2023年保5應該是沒有問題。

至於美國經濟則是相當強韌。2023年原本是被看好的，結果景氣卻是往掉下來，但在下修之後景氣又立即上升，情況十分詭異。台灣也是如此，就在2021年台經院第一次公佈時預測2022年經濟成長率為4.1，結果後來主計總處一公佈出來是4.15，比台經院預測還高。後來一直上修，到2月23號時是4.45，而這也是最高點，因為隔天便發生了俄烏戰爭。之後一路下修，最後到2.45。

從俄烏戰爭到現在，期間足足歷經71個月，是史上第二長的擴張期，一般擴張期平均大概40個月。張建一指出，這次擴張是71個月，如果平均擴張期是40個月，那71除以40再乘以修正期15個月，那應該是到2024年2月底景氣就到谷底。以平均來看，大概2024年2月或第1季以後，到第2季應該會開始回溫。不過，由於產業差異比較大，回溫速度要看產業而定。

張建一指出，未來通膨率應該會越來越低，不過，通膨雖然趨緩，但物價還是在高檔。他認為2024年、甚至是未來3年，都會處在雙高：即高利率、高物價；另外還有低成長。他強調明年的U是Uncertainty，而不是U型反轉。他提醒未來要擔心的有幾件事，其中一個是債務，像幾個國家的債務、產業的債務。前者像是美國和中國，而後者就像不動產，歐洲最大不動產公司Signa已宣佈破產，現在就要觀察美國會不會出問題；再來就是企業債。張建一建議，民眾應該要開始考慮尋找不同的貨幣來避險。

針對經濟景氣充滿不確定性的問題，中經院院長葉俊顯指出2024年要注意綠色通膨及供應鏈重組效應。他引用經濟學人智庫的說法，認為2024年應該不會有高衝擊、高機率的事件，灰犀牛或黑天鵝都不會發生，但是有幾點必須要注意，就是中等衝擊、高發生機率的事情。像是綠色通膨，也就是說，有一個是氣候變天所帶來的極端現象，造成全球供應鏈的中斷。第二個就是罷工抗議行動擴散，然後中斷全球的生產及供應鏈。另外一個高衝擊但是發生機率是中等的大概有兩件事情：一個是貨幣政策持續緊縮，然後導致全球經濟出現衰退疑慮，讓金融波動加大；另外一個就是所謂的綠色投資。

最後，論壇進行ESG高峰論壇，由臺北大學經濟學系主任郭文忠主持，邀請金融研訓院院長黃崇哲、遠傳電信公司副總李和音、微星科技公司副總蔡維新，以及臺北大學經濟學系教授陳育凱引言，闡釋2050年達成淨零排放目標對生物多樣性管理的重要性，包含碳足跡測量和淨零計劃，並討論生物多樣性的保護與其對環境的重要作用。陳育凱特別強調企業在減少生物多樣性損失中的關鍵角色、實現淨零排放目標的緊迫性，以及國際合作在這一過程中的重要性，各界必須採取的多元化策略來保護生物多樣性。ESG高峰論壇相關討論會於《北美智權報》349刊期另文分享。

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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