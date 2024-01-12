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能源轉型帶來四大需求 台灣儲能產業商機上看2,800億元

聯合新聞網／ 北美智權報
儲能聯盟召集人、北科大能源與冷凍空調系特聘教授李達生日前在「IGBT技術於新能源產業應用研討會」分享儲能產業的發展趨勢。吳碧娥∕攝影
儲能聯盟召集人、北科大能源與冷凍空調系特聘教授李達生日前在「IGBT技術於新能源產業應用研討會」分享儲能產業的發展趨勢。吳碧娥∕攝影

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吳碧娥╱北美智權報　編輯部

2022年3月3日，興達電廠因操作人員失誤，未依照標準程序填充絕緣氣體，導致9台發電機組無法送出電力，電力輸出能力瞬間下降694 MW（兆瓦），1秒鐘後台灣南北電網連結跳脫、南部電廠頻率急遽下降，造成大規模停電，全台共有549萬用電戶受到影響，這是大家記憶猶新的興達發電廠停機事故。

時隔一年，2023年3月3日，在同樣一天也發生了發電機組跳脫的事故，電力輸出能力瞬間下降640 MW，但因此時台灣已經安裝有150 MW的電池儲能系統（BESS），透過儲能系統快速調度電力，最終沒有任何一個用戶受到停電的影響。同樣跳電事件，結果可說大不相同……

電池儲能系統（BESS） 為電網智慧化的關鍵指標

儲能聯盟召集人李達生指出，調頻用電池儲能系統（Battery Energy Storage Systems，BESS）在2022年的安裝量不到30MW，光靠緊急啟動發電機無法挽救，造成大規模影響的跳電事故；2023年時已建置150MW的BESS，是成功拯救電網意外的主因，確保了全台用電戶的用電安全。儲能系統在短短10秒鐘內進行了全功率的輸出，占台電調度電力來源的30%，成功阻擋了600 MW等級的跳電事故，見證了BESS發揮輔助電網、穩定電力的關鍵效果。

李達生強調，電池儲能系統是國家電網智慧化的關鍵指標，儲能系統可以有效阻止電力事故發生，並大幅提高電網的可靠度，而可靠度正是電網高智慧化的關鍵。新加坡電力SP集團（Singapore Power Ltd）自2018年起發布「智慧電網發展指標」（Smart Grid Index，SGI），每年評比各電力公司智慧電網發展狀況，透過儲能系統的建設，台電電網智慧化的評分，在五年內由28.0提升到94.6，從一個排名低於全球平均的國家電網，智慧化程度一舉提高到全球電網排名第二[1]，足見儲能系統對於台灣電網的智慧化程度提升，具有重大的貢獻。

台灣能源政策帶動儲能產業快速成長

再生能源靠天吃飯，容易形成「鴨子曲線」（Duckcurve），也就是一天尖峰負載與發電量兩者曲線造成的時間不平衡現象。尖峰用電需求是發生在再生能源不可用的時間之後，必須藉由導入儲能裝置來解決此一現象。台灣具有完整的儲能產業供應鏈、儲能產業周邊配套完整，加上能源政策加持，預計將帶動台灣儲能產業快速成長。

李達生解釋，電網可粗分為「基載機組」與「尖載機組」，基載機組由核能發電、火力發電等功率大、啟動慢特性的機組來擔任；尖載機組則由啟動快的水力機組、燃氣機組擔任，原本再生能源占比少的時候，只要注意負載端的平衡即可，但是當再生能源占比變高、且綠電優先使用的時候，供電端及負載端同時變動，電網將會變得極為不穩，因此需要反應更為快速的儲能系統，來取代部份的尖載機組。台灣的能源政策目標是在2025年再生能源發電占比達20%，屆時再生能源發電量要達到27G，依照電廠需要設置10%備載容量的標準，當再生能源達到27G，儲能系統應該也要配套建置達2.7G，因此必需積極普及建設儲能系統，以免影響未來供電的穩定性。

談及儲能系統的市場規模，李達生認為可以從幾個方面來看。首先是在突發事件發生時，可即時供電、穩定電網的儲能自動頻率控制（AFC）輔助服務儲能系統，目前台電規劃在2025年建置1500MW的AFC輔助服務，2030年達到5500MW，1M建置費約為新台幣（下同）3,000萬元，經濟規模達1,650億元。

其次，用電大戶條款規定用電大戶有責任設置契約容量10%再生能源裝置，台灣500KW（千瓦）以上的用電大戶約506家，預估有500M以上的儲能潛力，經濟規模達200億元。另外，儲能系統可將白天的再生能源儲存後，提供夜間生產再生能源用電，台灣有許多電子大廠需倚靠儲能來符合國際RE100對於供應鏈的要求，2020年達4.8GKWh，夜間用電約為1/3，以1.6GKWh計算，約需使用1.6G的儲能系統，未來經濟規模達640億元。在電動車部分，隨著電動車市占率提升，需先在社區大樓安裝充電樁及儲能系統，全台約有1G的儲能需求量，經濟規模達到400億元。以上四大項儲能系統需求總計，預估約可創造出2,800億元的經濟規模。

發展儲能逆變器技術帶來新商機

儲能技術已是電力系統中不可或缺的一環，台電也持續配合推動發電端及用戶端的儲能設置。根據台電資料，在2025年再生能源調頻需求下，長效型儲能（E-dReg）儲能目標量為50萬瓩，並提供民間申請參與；而截至2023年3月，E-dReg儲能申請量為427.1萬瓩，已超過2025年目標量的8倍，由於E-dReg儲能是採市場競價機制，為了避免產生供過於求的情況，台電已暫停受理E-dReg儲能審查申請[2]。但在2024年，有機會重新開放民間企業申請E-dReg案場，重點區域為彰化、雲林、嘉義、台南。

展望未來，台電將以台灣實際地理位置區分出四個區域電網，在每個區域電網下規劃出更多微電網，目標是發展出智慧化的區域電網。李達生指出，因應未來國際能源供應走向多元化、區域化趨勢，加上能源轉型將大量採用再生能源，傳統中央電網逐步轉變為區域微電網和智慧微電網，建議儲能相關廠商透過技術整合實現能源數位轉型，研發具備「儲能逆變器技術」（Grid-forming）能力的儲能系統，使得逆變器的頻率與功率輸出能主動滿足當前負載的需求，確保電力系統能夠穩定運行，將能帶來重大商機。

台灣若要發展儲能系統產業，除了政策上鼓勵民間投入儲能系統建設，還必須逐步完備安全法規，提供更好的安全保障，如何提高儲能系統安全度、避免火災造成損失是研發重點，儲能系統業者也可與保險業者合作，利用有效的智慧監控，進一步降低理賠風險。

 

資料來源：

  1. 2024/1/4，「IGBT技術於新能源產業應用研討會」，李達生簡報。

 

備註：

  1. 參考資料：2023/3/7，行政院「僅次法國 台電蟬聯智慧電網SGI評比世界第二」。

  2. 參考資料：2023/5/16，經濟部「台電暫停E-dReg儲能併網申請 配合市場供需 避免資源浪費」。

 

作者：吳碧娥
現任：北美智權報主編
學歷：政治大學新聞研究所
經歷：北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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