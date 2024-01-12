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2023年美國專利法規相關事件回顧-2：美國法院動態

聯合新聞網／ 北美智權報

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黃蘭閔／北美智權　智權法規研究組

北美智權報繼347期《2023年美國專利法規相關事件回顧-1：美國總統行政命令相關動態 》一文後，繼續回顧過去一年美國專利法規相關事件，本刊期將重點放在「美國法院動態」。

回顧2023年，美國法院動態相關動態重點回顧可分「美國最高法院」及「美國聯邦巡迴上訴法院（Fed. Cir.）」分別觀察。

美國最高法院

資源有限的情況下，美國最高法院2023年拒絕了多數的專利案件調卷令[1]，這也使得Amgen v. Sanofi一案的35 U.S.C 112(a)可據以實施要件（enablement）判決格外引人矚目：系爭專利採上位概念請求項（genus claim）寫法，僅以功能界定專利抗體，一網打盡可用以1)與PCSK9特定胺基酸殘基結合並2)阻止PCSK9與LDL-R鍵結的抗體，但即使容許有適度加做合理實驗的空間，其說明書依舊未能達到可據以實施Claim全部範圍的標準，以致專利無效；Amgen稱其Roadmap足以令通常知識者產出及使用說明書未揭露的專利抗體，但要科學家嘔心瀝血試驗哪些能成功（或如美國聯邦巡迴上訴法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱Fed. Cir.）判決所稱，建議別人怎麼嘗試錯誤），實未滿足可據以實施要件；Amgen又稱，維持Fed. Cir.原判決，恐怕會摧毀突破性發明的研發誘因，但Fed. Cir.原判決忠實依循相關法規及既有判例教示，如何在獎勵發明人及確保公眾均霑創新利益之間取得平衡，應由美國國會解決。[2]

美國最高法院本案判決一出，各路專家紛紛發表評論分析，譬如Fed. Cir.前院長Paul Michel預測，範圍較大的上位概念Claim若想通過下級法院35 U.S.C. 112檢驗，說明書須明示Genus下哪些Species具有或不具有Claim所寫功能特徵及其理由，也就是，若通常知識者須以嘗試錯誤法篩選可能Species，即使是習知慣用方法，都可能被視為未滿足可據以實施要件；換個角度說，就是說明書須告知通常知識者一切必要細節，讓通常知識者毋須先製造出不具所請功能的Species後再一一排除，而是可以直接按說明書做出具所請功能的全部Species。果然， Baxalta v. Genentech一案判決結果隨後就印證了他的預言：Baxalta稱，通常知識者毋須過度實驗，只需利用系爭專利說明書揭露的例行作業（指hybridoma-and-screening），即可找出專利範圍內的適用抗體，但Fed. Cir.引用美國最高法院Amgen v. Sanofi案判例，認定相關專利範圍因未滿足可據以實施要件而無效。[3]

對付範圍過大的功能性語言寫法Claim，可據以實施要件是大殺器，類似的Claim處境堪慮。這類寫法常見於抗體專利案件，甚至在軟體、AI等領域的發明案亦不罕見。USPTO已發出內部Email，表示已開始研究美國最高法院本案教示，在後續結論指示發布前，USPTO人員審查可據以實施要件時，仍應依循MPEP 2161、2164及其他相關章節指引。[4]

美國聯邦巡迴上訴法院（Fed. Cir.）

Fed. Cir. 2023年作成多項專利訴訟案件判決。[5]其中，LKQ v. GM一案，Fed. Cir.認為Durling-Rosen兩步測試法未被美國最高法院KSR v. Teleflex, S. Ct. Case No. 04-1350 (Apr. 30, 2007)判例推翻，仍是美國設計案是否符合35 U.S.C. 103非顯而易見要件的適用判準。LKQ不服，請求重議，Fed. Cir.已撤銷原合議庭判決，將轉由全院法官聯席（en banc）審理，其判決勢必影響美國設計專利未來的訴訟及申請趨勢。[6]

Intel v. PACT XPP Schweiz案，程序各方皆同意兩件引證案合併後揭露了系爭專利範圍全部元件，但因兩件引證案要解決的問題相同，專利所有權人PACT主張，主要引證既已解決同一問題（只不過解決的方式不同於次要引證），程序請求人Intel未說明通常知識者何以會認為採用次要引證有主要引證未及的改良進步，PTAB因此裁定Intel未能證明標的專利範圍顯而易見。但Fed. Cri.不認同PTAB見解，指引證案Kabemoto及引證案Bauman要解決的問題相同，而引證案Bauman揭露習知解決方法，正是KSR案及Fed. Cir.既有判例所說的結合動機，只要Intel證明1)先前技術存在一既有問題且2)引證案Bauman揭露發明可解決此一問題，則組合兩者教示並未超出通常知識者的技巧能力。[7]

此外，Cellect案判決也值得關注。同族授權專利被認定有顯而易見型重覆授權（obviousness-type double patenting，簡稱ODP）問題，因各自取得的專利權期間調整（patent term adjustment，簡稱PTA）天數不同而有不同屆期日，且無法提期末拋棄（terminal disclaimer，簡稱TD）回溯補救，導致系爭專利無效。相對於毫無頭緒地找102、103引證案，Cellect案判決示範了一種相對低成本的攻擊路線。Cellect已就本案判決尋求Fed. Cir.聯席審理機會，若無法推翻本案原判決意見，有大量美國同族專利的所有權人、慣常以複數子案保護發明成果的申請人，或應研究因應對策。[8]

 

備註：

  1. 2023年美國最高法院拒絕重審的專利案件眾多，包括但不限於:

    -4月24日Stephen Thaler v. Vidal, No. 22-919，DABUS AI系統發明人案；

    -5月15日Teva v. GlaxoSmithKline, No. 22-37，薄仿單是否構成引誘侵權案；

    -6月26日Apple v. California Institute of Technology, No. 22-203，IPR程序禁反言案；及

    -35 U.S.C. 101專利適格性案件，例如5月15日Tropp v. Travel Sentry, No. 22-22及Interactive Wearables v. Polar Electro., No. 21-1281、10月2日CareDx, v. Natera, No. 22-1066。美國最高法院一再拒審這類案件，可能是尚未等到適合的案件，也或許是表態傾向應以立法手段解決這類爭議，事實上，美國參議員Thom Tillis及Chris Coons的確再於6月22日提出新修法提案Patent Eligibility Restoration Act of 2023（S.2140），並獲多個團體、個人支持，比方Fed. Cir.前院長Paul Michel表示，若想保持美國科技領導地位、想在商業競爭中勝出、想維持安全領先中國的態勢，應發聲讓國會議員聽到；但截至12月初本文撰稿之時，這項修法提案尚無後續進展；S.2140法案資訊請見https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/2140

  2. Amgen Inc. v. Sanofi, S. Ct. Case No. 21-757 (May 18, 2023)，判決原文請見https://www.supremecourt.gov/opinions/22pdf/21-757_k5g1.pdf。系爭專利劃入保護範圍的抗體數量可能是百萬起跳，但說明書僅揭露其中的26種抗體、描述其中兩種的立體結構，除此之外只有另外兩項提示，一是所謂Roadmap（先在實驗室產生眾多抗體，再測試哪些可結合PCSK9，而後篩選可在Claim所說Sweet Spot結合者，最後找出其中可阻止PCSK9與LDL-R鍵結的抗體），一是保留式取代（conservative substitution：先找出一種兼有兩種功能的抗體，把該抗體中某些胺基酸替換成已知具同樣屬性特質者，然後再測試此一抗體是否也有Claim所寫兩項功能）。本案判決報導可參考《北美智權報》第335期〈抗體專利說明書不符合可據以實施要件? 最高法院2023年Amgen Inc. v. Sanofi案〉，請見http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Biotechnology/IPNC_230621_1101.htm

  3. Baxalta IncorporatedD, Baxalta GMBH v. Genentech, Inc., Fed. Cir. Case No. 2022-1461 (September 20, 2023)，請見https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/22-1461.OPINION.9-20-2023_2193254.pdf

  4. USPTO內部有關美國最高法院Amgen v. Sanofi案判決的Email通知，請見https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/amgen-sanofi.pdf

  5. 粗略按爭點問題分類，2023年專利訴訟案件Fed. Cir.判決包括但不限於：

    -35 U.S.C. 101專利適格性：ChromaDex v. Elysium Health, 22-1116 (Feb. 13)、Hawk Technology Systems, v. Castle Retail, 22-1222 (Feb. 17)、Trinity Info Media. v. Covalent, 22-1308 (Jul. 14)

    -35 U.S.C. 102：內含揭露（inherently disclosed）Arbutus Biopharma v. Modernatx, 20-1183 (Apr. 11)、公開使用In re WinGen, 21-2322 (Feb. 2)、Minerva Surgical v. Hologic, 21-2246 (Feb. 15)；發明構思及付諸實施（conception and reduction to practice）所需證據Medtronic v. Teleflex Innovations, 22-1721 (Nov. 16)、手段功能（means-plus-function）寫法WSOU Investments v. Google, 22-1064 (Oct. 6)及Sisvel v. Sierra, 22-1493 (Oct. 6)

    -35 U.S.C. 103：可類比引證案（analogous art）Sanofi-Aventis Deutschland v. Mylan Pharmaceuticals, 21-1981 (May 9)、Netflix v. DivX, 22-1138 (Sep. 11)、Corephotonics v. Apple, 22-1340 (Oct. 16)；組合動機（motivation to combine）、合理成功預期（reasonable expectation of success）Transtex v. Vidal, 20-1140 (Feb. 3)、Intel v. PACT XPP Schweiz, 22-1037 (Mar. 13)、Axonics v. Medtronic, 21-1451 (Jul. 10)、Elekta v. Zap Surgical Systems, 21-1985 (Sep. 21)；次級考量證據（evidence of secondary considerations，例：對手抄襲仿製、商業上的成功、非可預見的效果、長久以來未被滿足的需求等）Medtronic v. Teleflex Innovations, 21-2357 (Jun. 5)、Yita v. MacNeil IP, 22-1373 (Jun. 6)、In re Couvaras, 22-1489 (Jun. 14)、Volvo Penta of the Ams. v. Brunswick, 22-1765 (Aug. 24)、In re Pasteur, 22-2896 (Dec. 13)；反向教示（teaching away）Incept v. Palette Life Sciences, 21-2063 (Aug. 16)、Schwendimann v. Neenah, 22-1333 (Oct. 6)

    -設計案：非顯而易見LKQ v. GM, 21-2348 (Jan. 20)；無效宣告及侵權訴訟所用的比對引證案（comparison prior art）分析標準統一Columbia v. Seirus, 21-2299; -2338 (Sep. 15)

    -35 U.S.C. 112：書面描述（written description）及可據以實施要件Medytox v. Galderma, 22-1165 (Jun. 27)、United Therapeutics v. Liquidia Techs, 22-2217 (Jul. 24)、Baxalta v. Genentech, 22-1461 (Sep. 20)；專利範圍不明確（indefiniteness）Grace Instrument Indus. v. Chandler Instruments, 21-2370 (Jan. 12)

    -範圍解釋（不定冠詞a/an的使用等撰稿問題、內部證據先於外部證據、何謂平常一般的解釋（plain and ordinary meaning）、範圍不當限縮到Claim未寫入的實施例）Salazar v. AT&T Mobility, 21-2320 (Apr. 5)、Sequoia Technology v. Dell, 21-2263 (Apr. 12)、Sisvel v. Sierra, 22-1387 (Sep. 1)、Apple v. Corephotonics, 22-1350 (Sep. 11)、ABS Global v. Cytonome/ST, 22-1761 (Oct. 19)、Actelion v. Mylan, 22-1889 (Nov. 6); K-fee v. Nespresso, 22-2042 (Dec. 26)

    -IPR書狀及程序問題：Parus Holdings v. Google, 22-1269 (Jun. 12)、Axonics v. Medtronic, 22-1532 (Aug. 7)、Rembrandt Diagnostics v. Alere, 21-1796 (Aug. 11)、Netflix v. DivX, 22-1203 (Oct. 25)；Medtronic v. Teleflex Life Scis., 22-1721 (Nov. 16)；Purdue Pharma v. Collegium Pharma, 22-1482 (Nov. 21)；ParkerVision v. Vidal, 22-1548 (Dec. 15)

    -其他，例如：發明人資格認定HIP v. Hormel Foods, 22-1696 (May 2)、Blue Gentian v. Tristar Products, 21-2316 (Jun. 9)；Reissue案所請發明非原專利揭露發明In re Float'N'Grill, 22-1438 (Jul. 12)；專利申請懈怠Personalized Media Comms. v. Apple, 21-2275 (Jan. 20)；Interference程序適用客體SNIPR Technologies v. Rockefeller University, 22-1260 (Jul. 14)；判賠律師費In re PersonalWeb Techs., 21-1858 (Nov. 3)；ODP/NSDP重覆授權及PTA問題In Re: Cellect, 22-1293 (Aug. 28)

  6. LKQ Corporation, Keystone Automotive Industries, Inc., v. GM Global Technology Operations LLC, Fed. Cir. No. 21-2348 (Jan. 20, 2023)，請見https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2348.OPINION.1-20-2023_2066528.pdfLKQ Corporation v. GM Global Technology Operations LLC, Fed. Cir. Case No. 2021-2348 [ORDER] (Jun. 30, 2023)，請見https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2348.ORDER.6-30-2023_2150887.pdf。Durling-Rosen兩步測試法：Step 1先找出與所請設計基本相同的主要引證案；Step 2再判斷，以所謂次要引證案補足主要引證案所欠元件，普通觀察者是否會認為顯而易見？LKQ是汽車維修零件販售公司，在USPTO提IPR對通用D797,625註冊設計發動攻擊，Fed. Cir.認為通用的設計與LKQ所提主要引證案並非基本相同，且在普通觀察者眼裡，兩者有許多區別，因此作成系爭專利設計非顯而易見的結論。

  7. Intel Corp. v. PACT XPP Schweiz Ag, Fed. Cir. Case No. 22-1037 (Mar. 13, 2023)，請見https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/22-1037.OPINION.3-13-2023_2093578.pdf。PTAB原裁定符合MPEP 2143.I.D指引，也就是，若要以習知技術套用到習知裝置/方式/產品為由、認定所請發明顯而易見，審查官必須證明通常知識者會認為此一套用將產生可預測結果並帶來技術改良；Fed. Cir.本案判決指技術改良並非103核駁前提要件，MPEP相關章節可能隨之修訂。

  8. In Re: Cellect, LLC, Fed. Cir. Case Nos. 22-1293; -1294; -1295; -1296 (Aug. 28, 2023)，請見https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/22-1293.OPINION.8-28-2023_2181381.pdf。申請大量子案的策略，依Sonos Inc. v. Google LLC, 20-06754 WHA, 2023 WL 6542320 (N.D. Cal. Oct. 6, 2023)，並可能衍生申請懈怠問題：本案系爭專利所有權人每於收到核准通知時，即再向USPTO申請連續案(continuation application，簡稱CON或CA)，以保有依競爭對手新出產品打造相應專利的機會，此次用以控告Google侵權的專利，其申請日距最早母案申請日相隔13年、距專利所有權人知悉Google可能侵權之日相隔5年，承審法官認定其間涉及申請懈怠，宣告其專利權無法行使，先前陪審團所定3250萬美元損害賠償金一筆勾銷。Sonos已確定向Fed. Cir.上訴、爭取翻案機會。

 

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