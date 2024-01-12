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《科技戰與國家安全》國家核心關鍵技術修訂入法 強化營業秘密保護

聯合新聞網／ 北美智權報

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

許慈真／北美智權報　專欄作家

在國際政治及經濟角力之下，高科技產業發展與保護儼然成為延續國家命脈的重要指標，大國莫不戮力保護相關專門知識、智慧財產權及營業秘密，並將之提升至國家安全層級，也使得現今「國家安全」概念不再侷限於軍備方面。

近年來頻傳高科技產業違法挖角、竊取機密等不法情事，且根據法務部統計[1]，營業秘密案件量逐年攀升，自2014年（52件）至2022年（393件）為止，已成長7倍之多；其中涉及域外不法使用者，幾乎集中在中國及港澳地區（95.8%），其他則為日本、英國等地（4.2%）。值得注意的是，挖角不單是基於經濟競爭所為，往往意在竊取技術機密，例如中國芯原微電子透過僑外資方式，設立台灣據點以吸引IC人才；又如，南京藍洋智能科技透過台籍人士設立台灣據點、招募人才並組成IC研發團隊，爾後將研發成果回傳至南京藍洋 — 此舉已嚴重威脅產業投資與研發，甚至造成國安疑慮。

再者，中美晶片戰日趨激烈，處在地緣政治衝突中的台灣更應審慎思索應對之道，並鞏固自身實力；因此，《國家安全法》（簡稱國安法）於2022年6月修正時，即將「國家核心關鍵技術」納入規範，明確宣示政府捍衛高科技研發之決心。同時，修訂智慧財產及商業法院（簡稱智商法院）之管轄與審理規定，促使營業秘密保護體系更趨完整。

營業秘密保護作為國家安全政策之一

國家核心關鍵技術之定義

國安法第3條所稱之「國家核心關鍵技術」，係指一旦流入外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力，將會造成國家安全、產業競爭力或經濟發展重大損害的極重要技術，且同時符合下列任一項條件：

  1. 基於國際公約、國防需要或國家關鍵基礎設施安全防護考量，而有必要管制。

  2. 足使國家產生領導型技術或大幅提升重要產業競爭力。

該等技術之認定經行政院公告生效後，應送立法院備查，並且須定期檢討清單，以確保其符合國家發展需要。

國科會亦於2023年4月發布《國家核心關鍵技術認定辦法》[2]，針對國家核心關鍵技術審議會（簡稱審議會）之組成、運作、提報作業與專家審查機制，以及與會人員之保密義務與利益迴避機制，共計制定14條規定。

首次審議會業於2023年11月召開，並於2023年12月由行政院公告具主導優勢與保護急迫性之第一波技術清單，共計22項，涵蓋國防科技、太空領域；農業領域；半導體領域；資通安全領域。目前預計於3個月後滾動檢討[3]

值得注意的是，本條不法行為的客體係國家核心關鍵技術之「營業秘密」，故亦應符合《營業秘密法》第2條之三項要件 — 亦即秘密性經濟價值合理之保密措施 — 有評論即認為[4]，這恐將提高究責難度，且未能徹底落實國家核心關鍵技術保護之立法美意。

禁止行為態樣

國安法第3條規定之不法態樣包括：第1項「為外國等侵害國家核心關鍵技術營業秘密罪（簡稱經濟間諜罪）」，以及第2項「國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪（簡稱域外使用罪）」：

(1) 經濟間諜罪

為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其所設立或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人，而就國家核心關鍵技術之營業秘密為下列行為：

  1. 以不正方法（如竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製等）取得及取得後使用或洩漏。

  2. 知悉或持有者未經授權或逾越授權範圍而加以重製、使用或洩漏。

  3. 雖經告知應刪除、銷毀，持有者仍不予以刪除、銷毀或隱匿。

  4. 明知知悉或持有之第三人有前述不法情事，仍予以取得、使用或洩漏。

(2) 域外使用罪

意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用而為前述1.至4.項行為。

前述規定係仿效2013年營業秘密法所增訂的第13條之一與第13條之二，針對「技術重要性」與「對外競爭力」兩面向加強保障關乎國家利益之營業秘密，以完整建構層級化保護體系，亦即涵蓋營業秘密法之「一般侵害營業秘密罪」與「一般營業秘密之域外使用罪」，以及國安法之「為外國等侵害國家核心關鍵技術營業秘密罪」、「國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪」等四者。

本文試以下表呈現前述保護層級。不難發現，若是為自己或國內組織竊取或洩漏國家核心關鍵技術之營業秘密，或者為國外組織或個人竊取或洩漏一般營業秘密，仍是適用營業秘密法第13條之一規定。

 

為自己或第三人

為外國利益

為域外使用

一般營業秘密

營業秘密法§13-1(1)

 

營業秘密法§13-2(2)

國家核心關鍵技術之營業秘密

 

國安法3(1), 8(1)

國安法§3(2), 8(2)

罰則

依據國安法第8條，若犯經濟間諜罪，最高得處12年有期徒刑以及1億元罰金；若犯域外使用罪，則最高得處10年有期徒刑以及5千萬元罰金。兩罪之未遂犯均應受處罰。

程序法規定

(1) 管轄權與審級

國安法第18條規定，涉犯經濟間諜罪與域外使用罪之刑事案件，其第一審管轄權屬於智慧財產及商業法院。2023年4月，《智慧財產及商業法院組織法》修正第3條，除配合前述增訂外，營業秘密法第13條之一與第13條之二的刑事案件亦為相同處理。

依據2023年2月修正之《智慧財產案件審理法》（簡稱審理法）第54條第2項，經濟間諜罪與域外使用罪的刑事案件第一審，係由「第二審」智慧財產法庭管轄（合議庭） — 相當於高等法院層級 — 又依據同法第62條，不服第二審智慧財產法庭之判決者，應向最高法院提起上訴並適用第三審程序。換言之，經濟間諜罪與域外使用罪案件至多歷經兩個審級，一為事實審一為法律審，以達專業、迅速審理之效。

相對地，營業秘密法第13條之一與第13條之二的刑事案件第一審，則從原本的地方法院審理，改交由第一審智慧財產法庭管轄。

前述侵害營業秘密的刑事案件審理流程，大致可以下圖表示：

(2) 保密義務

鑑於營業秘密之機密性，自當要求審理過程中的相關人士負一定保密義務。依據審理法第72條第1及2項，一旦違反秘密保持命令，應受刑事處罰，若事涉國家核心關鍵技術，最高得處5年有期徒刑及300萬元罰金。

又同法第74條第3及4項規定，查證人違反查證目的而重製、使用或洩漏因此知悉之營業秘密，其刑事處罰與違反秘密保持命令者相同。

美國政策作法

擬定關鍵與新興技術清單

美國國家科學技術委員會（National Science and Technology Council，NSTC）於2020年成立快速行動小組委員會（Fast Track Action Subcommittee），專責決定關鍵與新興技術（Critical and Emerging Technologies，CET）清單，以為國家安全活動提供相關資訊。CET意指對國家安全具潛在重要性的先進技術子集（subsets）。

該小組委員會與NSTC及國家安全委員會（National Security Council，NSC）合作協調，共同確定CET的優先子領域。2022年2月，其以2020年CET初始清單為藍本，進一步擴充各CET子領域 — 應留意的是，此處仍是側重核心技術，而非技術應用領域或其性能特徵。

根據最新清單[5]，CET包括：新進運算；先進工程材料；先進燃氣渦輪引擎技術；先進製造、先進網路化感測與訊號管理；先進核能技術；人工智慧（AI）；自主化系統與機器人技術；生物科技通訊與網路技術；定向能量；金融科技；人機介面；高超音速；網路化感測器與感測；量子資訊科技；再生能源發電與儲存；半導體與微電子；太空科技與系統等。

各項CET均列出多個子領域，例如AI技術，即涵蓋機器學習；深度學習；強化學習；感官知覺及識別；新一代AI；規劃、推理與決策；安全及/或有保障的AI等子領域。又以金融科技為例，則涵蓋分散式帳本技術；數位資產；數位支付技術；數位身分基礎設施等子領域。

關鍵與新興技術之標準化

為使前述技術得以實現安全、共通及相容之目標，同時維護美國在全球競爭中之市場領導地位，實有必要制定相關標準來界定並驅動未來市場。白宮遂於2023年5月發布「關鍵與新興技術國家標準策略」（National Standards Strategy for Critical and Emerging Technology，NSSCET）[6]，期望與志同道合的國家共同創建開放、透明的CET標準體系。目前，NSSCET已於2023年12月完成公眾意見徵詢作業[7]

結語

除台灣、美國之外，尚有不少國家已擬定類似政策，例如韓國「國家策略技術培育計畫」（National Strategic Technology Nurture Plan）、澳洲「國家利益相關之關鍵技術清單」（list of critical technologies in the national i[8]等。美國與新加坡更於2023年10月展開首屆CET對話[9]，聚焦在AI；數位經濟與資料治理；生物科技；關鍵基礎設施與技術供應鏈；國防創新；量子資訊科學與技術等六大領域合作 — 此舉也突顯出，在各國的高科技發展願景之中，增強自我實力固然重要，但攜手協力更是促使政策效益加乘的不二法門。

 

備註：

  1. 李秉芳，法務部：中國竊取營業秘密、違法挖角為境外勢力最大宗，提升為「國家安全」層級，2023/08/02，https://www.thenewslens.com/article/157652

  2. 中華民國 112年4月26日國家科學及技術委員會科會前字第1120023680B號。

  3. 國科會，公布國家核心關鍵技術加強保護營業秘密，2023/12/05， https://www.nstc.gov.tw/folksonomy/detail/ab71317e-c22e-467a-b3a0-7515aa2bfe6e?l=CH&utm_source=rss

  4. 章忠信，國家安全法與營業秘密有關規定之釋義，2023/09。

  5. NSTC, Critical and Emerging Technologies List Update, 2022/02.

  6. United States Government National Standards Strategy for Critical and Emerging Technology, 2023/05.

  7. Implementation of the USG National Standards Strategy for CET RFI - Extension Notice (FR Doc. 2023-24444).

  8. https://www.industry.gov.au/publications/list-critical-technologies-national-interest

  9. U.S.-Singapore Critical and Emerging Technology Dialogue: Joint Vision Statement, 2023/10/12

 

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者：許慈真
學歷：輔仁大學外語學院財經法律翻譯學程

輔仁大學法律學系博士

輔仁大學財經法律學系碩士

輔仁大學法律學系學士

專長：智慧財產權、法律翻譯

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