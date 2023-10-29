《2023創新技術博覽會》創博會躍升國際技術重要交流平台 規模創下歷年新高

吳碧娥╱北美智權報 編輯部 攝錄影：李淑蓮；吳碧娥╱北美智權報 編輯部

為期三天的「2023台灣創新技術博覽會」剛於10月14日順利落幕，今年創博會以近1,200個攤位、展出近1,100件技術作品，創下歷屆最輝煌紀錄，顯示國內外企業及學研單位對創新發明的高度重視。如果錯過創博會實體展，還可以透過從現在展出至明（2024）年3月6日的線上展，一同感受台灣創新技術的魅力！

「2023台灣創新技術博覽會」今年10月12日至10月14日於台北世貿一館盛大展出，共吸引近5萬人次進場參與創新研發領域盛事，除了台灣知名大廠共同參展外，還邀請到3M、西門子（Siemens）、英飛凌（Infineon）、牛津儀器（Oxford）、印尼發明創新促進協會（INNOPA）、泰國國家研究委員會（NRCT）及韓國發明振興協會（KIPA）等國外參展商組團參加，創博會已成為國際技術交易的重要平台。

今年創博會展場規劃三館一區，包括「未來科技」、「永續發展」及「創新領航」三大主題專館及「發明競賽區」等四大展區。其中，由國科會、中研院、教育部及衛福部共同策劃的「未來科技館」，今年以「全球科研鏈結台灣」為主題，聚焦AIoT智慧應用、淨零科技、生技新藥與醫材、人文運動科技藝術、精準健康、半導體及太空科技等7大技術領域，並規劃創新技術展區與特色主題展區，另外還有近兩年TIE AWARD獲獎團隊得獎作品的展示專區。

圖一、2023創博會未來科技館

「永續發展館」以「淨零永續 韌性共榮」為主題，規劃「減碳增匯」、「綠能科技」及「循環再生」三主題區，實體與線上雙軌展出共111項創新研發技術，展出實現未來永續、綠能家園，致力打造淨零排放的永續生活環境。

圖二、2023創博會永續發展館

「創新領航館」由經濟部、國防部、數位發展部及國家發展委員會攜手合作，成為推動產業創新升級的重要科技旗艦館，規劃解密科技寶藏、智慧移動、半導體、淨零轉型、健康醫療、智慧物聯及數位資安等七大主題，展出未來市場新興的研發成果。其中半導體專區，包括鈺創、力積電、瑞昱、群聯、世界先進、旺矽、群創、智慧記憶科技及滿拓科技等9家代表大廠參展，展現台灣在全球半導體供應鏈中的重要角色。「發明競賽區」更是每年參觀者必看的重點，今年共有529件來自國內外參賽作品角逐各類發明獎項，競賽區內並設置傑出發明館，展出2022年國家發明創作獎得獎作品。

圖三、2023創博會創新領航館

經濟部長王美花：除了創新，台灣沒有第二條路

本屆創博會開幕典禮由經濟部部長王美花及國家科學及技術委員會主委吳政忠出席致詞，共同為展覽揭開序幕。王美花指出，雖然台灣這麼小，卻可以將半導體製造做到其他國家都做不到的程度、培養出一個全世界都沒有辦法取代的產業鏈，最重要的關鍵就是台灣沒有天然資源，所以台灣人非常清楚，除了創新，台灣沒有第二條路。為了讓台灣立足全球，政府就必須思考創造創新的環境，以及人才的培育，將資源挹注在學校、財團法人、企業與研究單位，一起做出更好的研發貢獻給產業界。王美花也期許，藉由創博會各項研發成果的展示，讓大家看到台灣各行各業在創新上的不斷進步，同時引進更多的國際交流，希望創博會一年辦的比一年更好，成果越來越豐碩。

吳政忠指出，創博會的前身是台北國際技術暨發明展，2018年開始變身為匯聚各部會創研成果的創博會，不僅展現台灣跨部會的團結合作，也創造了台灣對國際創新科技展示的一扇窗。今年一共有11個部會參與創博會，其中包括去年剛成立的數位發展部，規模是歷年最大、國際參展的攤位數也創下新高。

展望未來20年全世界的產業創新，生成式的人工智慧將扮演非常重要的角色，吳政忠認為，若能結合台灣的半導體晶片技術，將成為未來產業創新的一個重要源頭。台灣有非常多具競爭力的中小企業，保有非常多的製造經驗跟資料，生成式人工智慧與半導體技術的結合，將是未來台灣可以跟世界各國共同合作的著力點，政府也會持續攜手企業，打造創博會成為創新科技的重要交流平台。

圖四、經濟部部長王美花、國家科學及技術委員會主委吳政忠、數位部長唐鳳一同參訪2023創博會。

經濟部報喜！聚陽智慧感測衣獲歐洲訂單

經濟部也在今年創博會上發表全球首創的「精準動作偵測服飾」，這款服飾由紡織大廠聚陽實業和紡織所合作開發，內含由紡織所研發全球首創第一條具醫材等級的彈性織物導程線，具有可拉伸一倍以上的特性，經過200次水洗仍可保持品質，並通過生物相容性測試。經濟部產業技術司司長邱求慧透露，目前這款智慧感測衣已獲得經國際足球總會（FIFA）認證，可用於正式賽場，聚陽已獲得歐洲職業足球隊的訂單，未來這款智慧感測衣可協助球員日常訓練，教練得以掌握球員在場上的即時生理狀態，並透過感測數據來調度球員，讓球隊發揮最佳實力。

創業潛力獎（TREE Award）得主揭曉

經濟部也在創博會中頒發2023年「經濟部研究機構創業潛力獎」（TREE Award），鼓勵法人科專團隊投身新創，開創產業新契機。今年共有6新創團隊拿下殊榮，首獎為工研院「Janus智能資安管家」，Janus極簡的設計，能輕易安裝在關鍵的連網設備上，不再聚焦防火牆或黑名單、白名單，而是靠掌握「行為」打造資安防護網。快速建構資安防禦機制，目前已應用在智慧醫院及智慧工廠中。

貳獎為工研院「DeeGoo」，以智慧問答形式提供認知檢測及賦能，讓民眾能快速掌握自身認知功能狀態並提供賦能訓練活化腦細胞，已與國泰人壽FitBack APP合作提供國泰保戶失智症預防保健方案；參獎為工研院「溶存」，開發PGM細胞（Preserve Get More）保存液，解決傳統細胞保存需添加甘油或二甲基亞碸（DSMO）冷凍保存，且使用前須脫劑清除DSMO毒性才能使用的痛點，PGM細胞保存液只需冷藏就可以保存細胞且不具毒性，為細胞療法開啟新的篇章。

專利保護於研發創新活動中不可或缺

今年的創博會創下歷年最大規模，也是北美智權聯合專利商標事務所首度參展。北美智權專利師劉家豪表示，本次博覽會中產、官、學界的創新能量令人印象深刻，生醫產業界跨域整合技術的趨勢尤為顯著，例如：浩宇生醫結合聚焦式超音波及光學追蹤技術，以無創及視覺化方式協助醫師精準地將超音波導入患者腦部；安盛生科以光學檢測PixoTest®技術結合快篩和智慧型手機，用於居家自我檢測及定點照護；俊質生醫的血清澱粉樣蛋白A（Serum amyloid A，簡稱SAA）檢測技術則是結合了奈米醫學、質譜分析及AI演算，能更準確地早期篩檢消化系統癌症。

今年改制為行政法人的國家原子能科技研究院，在今年創博會中榮獲15面獎牌，為政府相關單位的大贏家，其中在核醫之診斷、治療、標靶藥物及核醫影像的處理方法上有傑出表現。此外，國立中央大學斬獲13項獎牌居學界之冠，太空及遙測研究中心榮獲金牌的「應用在種類與含量區分之氣膠光學厚度頻譜微分方法」能建構人為污染物、沙塵、生質燃燒等光學本質參數，用於量化並區分混合氣膠之成份；生醫系的「生物反應器裝置及系統」則是提供體外動態循環培養之仿生系統，可用於模擬及評估生物體內之環境及生理作用，以作為非動物性替代方法模型，符合國際趨勢。

另外，本次博覽會之技術大多已申請至少一國專利，劉家豪提醒，發明人在申請第一國專利後，若有佈局其他國家專利之規劃，應於第一國專利申請日後一年內提出他國專利申請或循專利合作條約（Patent Cooperation Treaty，簡稱PCT）路徑提出國際申請，才能主張第一國專利申請日之優先權。倘若發明人在參展前尚不及規劃正式專利申請，則可考慮以美國臨時申請案（Provisional Application）的方式，先將技術資料提交申請，以較快速及經濟的方式盡速取得申請，日後再行公開展示，以避免因為參展公開，而成為日後正式申請專利時影響可專利性之證據。

圖五、北美聯合專利商標事務所首度於創博會參展。

2023台灣創新技術博覽會實體展已於10月14日落幕，線上展則將持續展出到明年3月6日，歡迎業者與民眾至線上觀展，更多活動相關資訊可至2023台灣創新技術博覽會官方網站查詢。

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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