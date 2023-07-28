《專訪智慧局局長廖承威-3》面對地緣政治及國際市場競合 台灣廠商如何在智財權布局上突圍？

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部；攝影：唐銘偉╱北美智權 傳媒設計組

近年中美貿易戰與科技戰開啟後，台灣產業面臨的地緣政治風險越來越高，特別是高科技產業。地緣政治一方面影響了科技產業的市場與發展，但另一方面，科技產業也成為各國在地緣政治競逐的籌碼，台灣的半導體產業因此成為國際矚目的焦點。在半導體產業鏈的帶動下，各國尖端科技大廠也紛紛於台灣成立研究中心，以期藉不同的合作方式，達到雙贏局面。面對國際市場競爭、地緣政治、兩岸競合，台灣廠商該如何展開智財權布局？智慧局局長廖承威提出了他的看法。

廖承威表示，台灣一向以優越的技術在全球半導體供應鏈中占有重要地位，然而，台灣的高科技核心技術也成為各方覬覦的對象。因此，如何保護國家核心關鍵技術，特別是科技產業技術的營業秘密與智慧財產布局，以維護台灣在全球科技產業的優勢地位，是智慧局目前重要的工作。

公私協力建立智財戰力

由於現階段各國間關於智慧財產權的競爭越來越激烈，不少廠商希望以國家力量協助智財布局；加上國際間專利訴訟有增無減，且往往是由跨國大企業發起，或有國家力量的介入；因此對單打獨鬥的台灣廠商造成很大的壓力。

有見於此，智慧局將積極結合公私部門力量，提升台灣廠商的智權布局能力；並協助台灣廠商在面對專利戰時，獲得有力的有形無形支援，於談判或訴訟中取得有利地位。具體行動像是縮短專利商標的審查期間與提升審查品質、協助廠商智財布局的效率跟靈活度；此外智慧局也與學術單位、相關產業協會以及廠商合作，提供智財相關課程與輔導措施，擴大普及專利、商標、營業秘密相關知識，培養產業界智財權人才以建立國家級智慧財產權協同戰力。

廖承威強調，不管是企業或是獨立發明人，都應多加利用財團法人專利檢索中心。須知專利檢索是研發前期不可或缺的步驟，而專利檢索中心專精檢索比對，目前已完成智慧局超過10萬件發明專利前案檢索。此外，專利檢索中心配置了各領域人才，依所屬技術領域的不同由各專業領域之人員承辦不同的委託案件，協助企業製作專利布局分析報告。

對國內廠商於智權布局突圍的建議

廖承威表示，要形成有效的智權布局，必須回歸智財權的內涵，才能建構有競爭優勢的智權布局。依照管理學者Michael Porter所提出企業競爭優勢的三個方向，包括成本領導（Cost Leadership）、差異化（Differentiation）與聚焦（Focus），因此在智權布局時，必須考量到廠商本身的布局成本，藉由智權布局來建立與競爭者的差異性、以及如何聚焦優勢產業以擴大阻卻競爭者。

智慧局於過去數年來不斷拓展服務範圍，並直接針對國內產業對於智權布局的需求與問題，提供各類資源與服務，協助廠商進行智權布局。例如提供全球專利檢索資源，協助中小企業加速掌握全球技術發展趨勢；第一線輔導新創及產業聚落供應鏈廠商，提升其專利及營業秘密保護能力；舉辦專利檢索與布局競賽，向下扎根培養智權人才……等等。

根據近年智慧局提供國內產業界的服務經驗，以及國際產業形勢的發展趨勢，廖承威對國內產業界在智權布局突圍的方向提出了以下3點建議。

(1) 精準分析

台灣廠商以中小企業居多，企業能使用在智權布局上的資源有限，應避免不必要的投資；因此須完善的事前分析，進行精準的智權布局，方可降低自己產品的專利風險，並確保企業全球營運的自由度。其中最關鍵的就是要在布局前進行專利檢索與分析，特別是對於競爭對手的專利情報分析，以決定智權布局的市場、時間、技術範圍、深度與廣度。目前智慧局已建置全球專利檢索系統(GPSS)，並持續擴增完善的各國專利資訊，可以作為台灣廠商有效的智權決策輔助工具；此外專利檢索中心也提供專利檢索、分析及布局建議的服務。透過以上資源，希望能協助廠商能更有效率的進行智權布局。

(2) 綠色永續

企業要能永續發展，必須重視環境永續、公司治理與社會責任。智慧財產權與公司治理以及環境永續有極大的關係，例如針對國內上市櫃公司的公司治理評鑑，已將智財管理制度納入評鑑項目；而各國也都爭相建立與環境永續相關如再生能源、淨零碳排相關發明的綠色專利獎勵措施。

智慧局早自2014年就提供綠能技術相關發明專利加速審查服務；更自2022年起擴大為綠色技術相關發明專利加速審查，以完善綠色專利審查快速通道，有效縮短綠色專利審查期間。智慧局也在全球專利檢索系統建置「綠色技術專區」，提供綠色技術相關技術分析報告，並採用一鍵查詢各國相關專利的方式，以協助加速廠商對於綠色技術的研發與智權布局。

(3) 科技創新

今年最熱門的科技話題當屬ChatGPT的出現，這也使得全球科技產業的發展具焦在人工智慧的發展。除此之外，其他新興科技產業還包括生技及精準醫療、能源管理、電動及自駕車等。在創新驅動經濟發展的時代，面對一波又一波的新科技浪潮，台灣廠商必須在研發與智權布局上以創新突圍。

針對創新科技與新創產業的智權布局，近年來智慧局除了參與業界科技專案的審查，提供國內業界最先端產業科技研究智財布局的專業意見；也推動「新創產業積極型專利審查」，針對新創公司之依個案給予建議並縮短審查時程。藉由以上的作法與措施，希望能加速台灣經濟轉型為創新驅動型經濟，並協助新創公司能有效進行智權布局。

兩岸競合與智慧財產保護

以往兩岸在產業上有密切的關聯與合作，但近來兩岸在科技與貿易上，越來越呈現競爭的態勢；例如兩岸間高科技業的營業秘密和專利戰的議題，都對台灣科技產業布局與發展產生影響。廖承威指出智慧局近年透過營業秘密法的修訂、舉辦營業秘密研討會等方式協助產業界提升對營業秘密保護的能力；目前也正推動專利法與商標法的修正，建立與國際接軌的專利商標爭議制度，以確保我國廠商的智財權布局能夠受到完善保護。目前相關法案已經在立法院審議中，希望從法制面與實務面並進，保護臺灣的國家核心關鍵技術，確保台灣在國際半導體產業供應鏈中的優勢地位。

東南亞布局日漸重要

如從地緣政治角度來看，由於中美在貿易以及科技競爭日益白熱化，全球主要國家越來越重視在亞太的布局，而全球科技業的代工與製造重心也有逐漸向東南亞移動的趨勢。為了因應國際情勢的發展，智慧局近年開始側重與東南亞各國智慧財產局的交流與合作，陸續與越南、菲律賓、印度等國家進行交流互訪、以及簽署智慧財產權合作備忘錄等。

在法制面，智慧局也推動專利商標爭議解決新制，希望能與國際主流接軌，以達成智慧財產法制的國際化。廖承威表示台灣在智慧財產權的發展包括法律制度、專利商標審查、專利商標代理等的經驗與制度，都具有國際級的水準；在加上台灣在科技產業上的優勢，可以使台灣在東南亞智慧財產權領域發揮影響力，有利於台灣廠商的國際智權布局能力。

延伸閱讀：

（１） 《專訪智慧局局長廖承威》-1 繼往開來 打造充分受智財權保護的友善營商環境

（２） 《專訪智慧局局長廖承威》-2 鼓勵及刺激新領域創新 提供企業全方位智財權資源

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