人工智慧AI法案草案通過後的挑戰：5年給歐洲經濟造成310億歐元的損失？

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

本刊期另一篇文章《歐盟人工智慧AI法案草案概觀:第三國供應商也適用》簡述了歐盟人工智慧AI法案草案的產出過程及大概框架,當中提到「繼 2020 年 2 月通過人工智慧白皮書後,歐盟委員會於2020年啟動了廣泛的公眾諮詢,並發布了人工智慧監管影響評估、支持性研究和提案草稿,並收到了各方利益關係人的反饋。」然而,不知道是否當初歐盟委員會在研擬草案時,沒有參考諮詢所獲得的意見及利益關係人的反饋,在草案6月14日於議會通過後,各方「雜音」不斷;看來要在年底前達成草案正式成為法案及生效的目標,仍要克服很多挑戰。

其中,最嚴重的「雜音」是在歐盟委員會通過人工智慧AI法案草案兩週後,包括NBIC Finance、Carrefour、Siemens、Renault group、ARM、Merck、TomTom、Heineken、Accor……等超過150家歐洲風險投資公司、科技公司及商業巨頭的創始人、首席行政官、主席,共同簽署了公開信,警告歐盟法律對人工智慧的過度監管。

圖1.公開信中部分聯署企業及組織;資料來源:Artificial Intelligence: Europe's chance to rejoin the technological avant-garde公開信截圖

該封題為「人工智慧:歐洲重新加入技術前衛派的機會」(Artificial Intelligence: Europe's chance to rejoin the technological avant-garde)的公開信於6月30日發出給歐盟委員會、歐洲議會及歐盟成員國。信中提出警告,指出如果歐盟通過抑制創新的法律,歐洲可能會錯過生成式人工智慧革命的重要時機。

聯署方在公開信中表示:「根據我們的評估,該立法草案將危及歐洲的競爭力和技術主權,但卻無法有效解決我們現在和將要面臨的挑戰。」公開信強調,人工智慧為歐洲提供了重新加入技術先鋒的機會,然而,歐盟目前的監管草案可能已超出必要的監管範圍,並扼殺了人工智慧提供的發展機會,對於生成人工智慧來說尤其如此。

公開信指出,根據歐洲議會最近通過的草案版本,基礎模型無論其用例為何,都將受到嚴格監管,開發和實施此類AI系統的公司將面臨不成比例的合規成本和責任風險。這種監管可能會導致高度創新的公司將其活動轉移到國外,投資者將從歐洲基礎模型和歐洲人工智慧的開發中撤回資金。進而在歐洲和美國之間造成「嚴重的生產力差距」,阻礙歐洲在人工智慧時代的競爭能力。

事實上,歐盟近兩年來一直致力於製定《人工智慧法案》的提案草稿,評論者認為,如果此提案成為正式法律,可能會使歐洲成為營運人工智慧平台的最嚴格司法管轄區。然而,自OpenAI的 ChatGPT 聊天機器人推出以來,各國對其監管要求不斷增強,引發了對隱私和其他問題的擔憂,歐盟只是將之具體化而已。

聯署方認為,監管機構應該制定僅限於「嚴格合規」而不是「基於風險取向的廣泛原則」的法律,這意味著歐洲將被迫「站在新人工智慧時代的邊緣」。為了解決過度規管的問題,聯署方呼籲成立一個由行業專家組成的歐盟監管機構,該機構將監督新法律的實施,並將新的技術進步情況考慮進去。聯署方相信藉由行業專家的參與,可以在不抑制創新的情況下更有效地執法;而此一做法將可確保歐洲在人工智慧領域保持競爭力,不落後於其他地區。

草案對執法之建議

就監管及執法部分,草案只要求成員國指定一個或多個主管機構,包括國家監管機構,負責監督該法規的適用和實施,並由成員國和歐盟的代表在歐盟層面組成及設立歐洲人工智慧委員會,但沒有提到讓行業專家參與。

此外,草案規劃國家市場監管機構將負責評估營運商是否遵守高風險人工智慧系統的義務和要求。監管機構有權存取機密信息(包括人工智慧系統的源代碼)並遵守具有約束力的保密義務。根據侵權的嚴重程度,監管機構對不遵守《人工智慧法》的行為將處以不同規模的行政罰款(最高可達 3000 萬歐元或全球年營業額的 6%)。同時成員國需要製定處罰規則,包括行政罰款,並採取一切必要措施確保這些規則得到適當和有效的執行。

對投資和中小企業的影響

其實,除了聯署公開信的大型企業以外,研究機構也對草案抱持懷疑態度。數據創新中心(代表大型線上平台)的一項研究強調,人工智慧法案草案所產生的合規成本可能會對歐洲人工智慧投資產生寒蟬效應,尤其會阻礙中小企業(SME)從事開發高風險人工智慧系統。數據創新中心指出,人工智慧法案將在未來5年給歐洲經濟造成 310 億歐元的損失,並使人工智慧投資減少近 20%。然而,這種對合規成本的估計受到了歐洲政策研究中心的專家以及其他經濟學家的質疑。不過,歐洲數位中小企業聯盟則表示認同,警告歐盟不要過於嚴格的合規要求,並要求中小企業在標準制定程序中要有有效代表,並在所有歐盟成員國中強制實施沙盒。

