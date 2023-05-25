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要使AI技術被社會接納 必須先解決「信任度」問題

聯合新聞網／ 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

「AI技術需不需要被監管？」這個問題隨著AI被廣泛地應用在社會各層面，而且各式各樣的資安攻擊在你我周圍不時出現，答案已經不言而喻。尤其，當數位技術逐漸成為國家的基礎建設時，建立整個社會對AI的信任度，已經是社會數位轉型路上不可忽視的迫切工作。

5月16日，OpenAI執行長Sam Altman應邀參加了美國參議院的聽證會，發表對於AI技術的監管態度。在詢答當中，他不僅同意對AI進行監管至關重要，更認為所有提供AI服務的公司都必須在對外發表前，都必須經過內外部的安全審核；這項安全審核機制本身，也必須保持隨著技術演進而調整的彈性；還有這類的監管作為必須提升至國際合作的層次，像是各國政府間的標準制定與協同監督機制。

「半年前，沒人知道ChatGPT是什麼，現在它已經變成家喻戶曉的名字。」在結論中，Sam Altman表示，他認為人民對於AI技術感到焦慮完全合情合理，「唯有政府與產業界一起把風險控管做好，我們才能享受AI技術的好處。」

從去年的元宇宙到今年的ChatGPT，資策會產業情報研究所（MIC）所長洪春暉指出，雖然每年產業界的關注重點不同，但共通點是都發生在網路，而且是軟體類的新應用。「現在的消費者不見得關心下一台筆電或手機有什麼新功能，卻會想知道元宇宙、ChatGPT之後的下一個爆點是什麼，」洪春暉說。

日本已進行「數位田園都市國家」的全新構想

數位化也不再只是產業議題，而是社會演進與國家發展的重要關鍵。以日本為例，岸田內閣在2021年時提出了數位田園都市國家的構想。根據時任日本數位大臣牧島かれん（MAKISHIMA Karen）的規劃，未來的日本社會將構築在多種數位基礎建設（如：3D國土空間資訊、5G和beyond 5G通信網路、公共資料服務網路等），再往上以API、身分認證、民間資料網路等發展跨領域數位服務，以因應日本社會在人口結構、教育傳播、產業技術變革上的需求（圖1），最終目的就是藉由完整的數位基數建設，在日本全國城鄉地區、提供全齡人口完善的數位生活。

圖1：岸田內閣的數位田園都市國家構想藍圖 （來源：日本內閣府）
圖1：岸田內閣的數位田園都市國家構想藍圖 （來源：日本內閣府）

當數位服務逐漸成為國家的基礎建設，就不能忽視背後的風險。洪春暉指出，社會在數位轉型的過程中，可以觀察到「新信任關係」、「數據權」、「去中心化」、「數據分享」和「科技深入生活」五大趨勢。以科技深入生活為例，數位科技將牽動金融、電信、政府部門的日常運作，意味著將持續普及到人們生活中的各個縫隙；再者，數位科技產生了巨量的資訊流，讓個人意識到數據權利的重要性，使得各國政府開始重視數據的保護、流通和使用規範；最後，隨著社會服務的數位化、自動化跟即時化，AI將於人類智慧共同進行決策，代表人類與AI之間，勢必產生新的信任關係。

在這五大趨勢交錯影響下，許多新型態的風險因而產生，像是數據使用是否符合隱私規範？科技發展是否加大數位落差？數位基礎設施遭受資安宮及如何因應？…..等。因應這些變化，洪春暉認為，「可信任」、「社會公益」、｢安全韌性」將是數位社會中不可或缺的三大基石，「無論是政府或企業，如果缺乏信任、缺乏社會公益感知、缺乏安全與韌性的前瞻思考，社會數位轉型的過程將受到阻礙。」

「可信任」是AI技術被社會接納的重要基礎

他解釋，若消費者對AI技術缺乏信任，企業能提供的產品或服務必然受限；若缺乏對社會公益的感知，將無法使每個群體都享受數位發展的效益，甚至產生社會排斥效應；若是對數位安全、韌性缺乏思考，不但數位基礎設施遭受攻擊後無法立即恢復運作，甚至還會連帶衝擊其他層面，造成更大損失。

因此，他認為，若要建立消費者對AI的信任度，必須先打開數位科技的「黑箱」，讓社會大眾了解AI工具的本質。近期網路醫學期刊JMIR的徵稿，就特別以「健康醫療中可信任AI所扮演的角色」為主題，認為進入AI時代後，數據的使用與解釋必須可信任，才能加快醫療AI的落地。

台灣的科技業者向來擅長硬體製造，但近年來也紛紛切入軟硬整合的解決方案服務，智慧醫療產業就是最典型的案例。若能提前規劃好AI技術相關的風險治理議題，事業開展上必然能更加順利。


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