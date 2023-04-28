《新南向專題》越南泰國智慧城市發展的關鍵趨勢

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

智慧城市是透過物聯網等智慧科技提升市民的生活品質，以及改造城市運作流程並提升效率，智慧科技不一定要高深，政府與人民對科技的接受與融入程度才是成功關鍵。近年受到疫情和地緣政治影響，全球供應鏈產生巨大的變化，資通訊產業鏈的分散佈局成為顯學，而在東南亞國家中，越南、泰國吸引最多台商製造業前往投資，智慧城市應用有望成為台灣次世代產業轉型的利基點。

2021年台商投資以越南和泰國為主

根據經濟部投審會資料，2021年台商以投資以越南、印度和泰國為主，台商製造業在東南亞國家中投資額最高的國家為越南，投資總額為7.6億美元，其中製造業佔了40.2%（3.05億美元），主要投資領域為紡織業、電腦、電子產品及光學製品製造業；投資額第二高為印度，投資總額為1.62億美元，其中製造業即佔97.6%（1.58億美元），主要領域為電子零組件製造業，且投資印度的成長幅度遠高於其他國家；台商製造業投資第三名為泰國，總投資額為1.53億美元，其中製造業佔66.1%（1.01億美元），主要產業為電力設備製造業及其他製造業。資策會產業情報研究所產業分析師龔存宇指出，2021年台灣在越南外資排名第六、在泰國排名第五，越南跟泰國成為台灣投資新熱點。

圖一、台商2021年1到7月在東南亞國家累積投資金額 （資料來源：經濟部投審會，MIC整理，2023年3月）

2012~2022年之間，東南亞五國[1]的GDP成長率平均維持在5%~ 7%，越南從2017年開始成為東南亞五國中GDP成長動力最強勁的國家，儘管在新冠疫情影響下，2020年GDP成長率2.91%創下10年來最低紀錄，但越南仍為東南亞唯一、全球少數經濟正成長的國家。

龔存宇分析，雖然從商業吸引力來看，越南經商相對最容易，但發展至今生產人力成本已提高很多、土地取得相對不易，不過若觀察政府支出指數，2023年越南政府支出年成長率高達148%，且是東南亞五國中唯一成長國家，越南政府為了促進經濟快速成長採取量化寬鬆和降息，期盼帶進更多產業投資，對於外商前往投資智慧城市較有保障。

越南智慧城市計畫：胡志明與峴港

越南在2021年1月1日開始實施新PPP法案（公私合資方式之投資法），首次以國家立法形式確定智慧城市為重點發展領域，並從2022年開始推動胡志明市的數位化轉型，預計到2025年，胡志明市將建立至少2個技術創新中心、寬頻網路覆蓋全國鄉村、數位經濟規模增至國內生產總值的20%；2030年越南全國5G網路覆蓋率將達100%，以實現2045年發展成為亞洲智慧生產服務與創新創業的領先中心之一。而在越南的智慧城市項目中，胡志明市佔了三成、峴港24%、河內市20%。

胡志明市

胡志明市是越南最大的城市及其五個中央直轄市之一，越南政府將八成以上的經費都投入在胡志明市，資源豐富的優勢當然也吸引外商前往胡志明投資。胡志明市政府為解決城市化問題，2016年時舉債440億美元，希望在2030年前完成重要基礎建設系統。

龔存宇指出，胡志明市政府透過政府與民間公司合作的方式解決城市化問題，例如微軟提供智慧城市軟體架構、樂天投資8億美元，以打造胡志明市金融貿易與居住中心。市政府則將重點放在安全監控、交通管理系統，希望能解決交通壅塞問題，包括建置上千個監控攝影機協助安全與交通管理，並透過物聯網感測器技術，監控水資源和空氣汙染狀況。

此外，電子化政府也是胡志明市的發展重點，2022年公民身份證上提供的所有訊息都將使用電子認證，將健康保險卡、駕駛證、工作證、疫苗接種證等個人紙本文件，整合到公民身份證和電子身份識別應用程序VNEID，公民在辦理行政手續時無需出示實體身份證。

圖二、越南關鍵「智慧城市計畫」 （資料來源：越南通訊傳播部、vietnamplus，MIC整理，2023年3月）

峴港市

峴港市是越南五個直轄市之一，也是中部最大城市和重要的港口，從2008年就開始發展智慧城市計畫。2011年IBM投資40萬美元，提供峴港市資訊科技基礎建設發展，主軸為交通安全、食物安全、水資源管理。

龔存宇指出，峴港市認為智慧城市計畫要先從電子化政府開始，因此2011年與韓國政府合作，發展促進政府行政效率的電子化政府平台，提供汽機車牌照管理、政策管理、漁船管理、土地使用管理、地理資訊系統、健康管理、旅遊網頁、文件管理、水資源管理、公共運輸管理等。市民也可以透過電子化政府平台，評估政府官員的績效。峴港市還建立IT客服中心，提供市民諮詢公共服務資訊、公共服務申請進度、社經資訊諮詢等多項服務。

未來峴港市的智慧城市計畫朝向智慧管理、智慧經濟、智慧交通、智慧環境、智慧生活、智慧公民等六大核心領域推進，並發表Dragon Smart City發展計劃。峴港市政府積極引入私人企業參與智慧城市項目，與越南科技公司FPT簽定合作協議，透過道路監控系統與交通燈號操作平台，緩解交通阻塞並實現智慧交通。

圖三、峴港市佔地78 公頃、總投資1兆越南盾的Dragon Smart City示意圖 （圖片來源：Bdsnammientrung.com）



備註：

東南亞五國指的是越南、菲律賓、馬來西亞、印尼與泰國。





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