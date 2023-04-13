2023全球智慧型手機市場分析

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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全球經濟情勢黯淡造成消費者換機周期拉長，2022年全球智慧型手機出貨量11.98億台，年衰退超過一成（11.5%）。展望2023年智慧型手機市場前景，預估全年出貨量為11.63億台，年衰退縮減至3%。資策會產業情報研究所（MIC）觀察2023年世界行動通訊大會（Mobile World Congress；MWC）趨勢，手機衛星通訊逐漸成為標準配備，無論是手機品牌、晶片業者、電信設備與衛星營運商，皆相繼發表支援3GPP R17標準的5G NTN衛星聯網終端解決方案。

GSMA協會（Groupe Speciale Mobile Association，簡稱GSMA）日前發表《2023全球行動經濟發展報告》，截至2023年1月，全球已有229家營運商提供5G服務，今年底5G連接總數將達到15億，全球智慧型手機流量將增長三倍；預估至2027年，全球智慧型手機聯網數將達80億、2030年5G將占行動聯網數54%。

根據MIC統計，2022年第四季手機表現黯淡，各家手機品牌廠出貨量下滑，全球經濟情勢不明朗持續打擊消費者的換機意願，基於需求持續悲觀，2022年智慧型手機出貨下修至11.98億台、年衰退11.5%。

圖一、2022~2026年全球智慧型手機市場規模（單位：百萬台） （資料來源：MIC，2023年3月）

隨著智慧型手機平均售價（ASP）持續下探，預期將帶動亞太、拉美、南非等新興市場區域的智慧型手機採用率大幅增長。截至2023年1月，全球已有700多部5G機型推出，隨著5G網路普及率提升，將有更多便宜的終端設備上市，預估2030年中國大陸智慧型手機採用率仍將居於全球首位。

資策會產業情報研究所資深產業分析師廖彥宜分析，全球智慧型手機市場復甦緩慢，手機供應鏈對市場回溫仍抱持謹慎保守立場，2023年上半年手機出貨量表現停滯不前，儘管市場依然期待下半年能夠反彈回升，但仍需視庫存去化速度與消費者需求回升狀況，預估全年智慧型手機出貨量為11.63億台、年衰退3%。

5G競賽和折疊機為今年MWC看點

廖彥宜觀察MWC 2023展會各主要品牌新品發表動態，發現1,000美元以上的5G旗艦、折疊機款手機較去年更多，5G已是各家品牌旗艦手機標配，且新機清一色採用高通（Qualcomm）處理器，包括Samsung、小米、OnePlus、Honor皆採用Qualcomm最新的Snapdragon 8 Gen 2晶片，後置鏡頭以三顆數量、5000萬畫素為最主流，僅少數高規手機採用四鏡頭與億萬畫素；而入門款4G手機依然可見，Nokia也推出C32、C22、C12等多款4G手機。

從手機外型來看，折疊機成兵家之地，除了三星繼續推出摺疊新機外，陸系品牌齊聚亮相，價格約落在1,000~2,000美元左右，稱霸非洲市場的中國手機品牌傳音（TECNO）推出左右折的Phantom V Fold只要1,090美元，預期將加劇折疊機市場競爭力道，並對小米、OPPO、Honor形成壓力。廖彥宜指出，儘管折疊機仍屬利基市場，但出貨量逐年增長，預期在Tier1、Tier2品牌均投入資源發展下，將加速折疊機市場成長及價格持續下探，品牌廠可能在手機晶片、相機攝影等規格方面妥協。各大品牌除了強調凹折面板無折痕感，技術上追求更耐用、更輕薄，OPPO Find N2、Honor Magic Vs、小米MIX Fold2等陸系品牌，全部採用水滴型的鉸鏈設計。

從聯網面觀察，晶片商、設備商到衛星營運商都在MWC展會中大力推動5G NTN衛星聯網終端方案，手機衛星通訊成為標配已不是夢，高軌衛星緊急雙向簡訊已正式商用，低軌衛星影音通訊則在積極發展中。Qualcomm發表符合3GPPR17、R18標準，可支援Sub-6GHz、mmwave頻段的X75 5G modem，並整合可支援智慧型手機雙向衛星訊息的Snapdragon Satellite方案，X75 modem預計將應用於下半年旗艦晶片Snapdragon 8+ Gen 2，包括Honor、OPPO、小米、Nothing、VIVO、Motorola等品牌都將採用Qualcomm衛星方案，最快將搭載在明年Q1的新機中。

圖二、Qualcomm在MWC2023展會中展示 X75 5G modem-RF （圖片來源：高通）

陸系品牌競逐高瓦數快速充電、手機冷卻散熱技術

從技術面來看，追求極致性價比的中國品牌紅米手機（Redmi），搶在另一家中國品牌真我（Realme）發表240W快充技術前，展示當前市場最快的有線快充技術，主打300瓦神仙秒充、5分鐘就能充滿4100mAh電池。廖彥宜指出，紅米透過優化散熱功能提升充電效率，維持210W充電器體積，但高瓦數快充仍有傷手機電池的風險，而且可能因為零件增加而犧牲機身厚薄度，不過目前還停留在技術展示階段，尚未確認使用於哪一款手機中。

圖三、紅米發佈300W神仙秒充 （圖片來源：紅米微博）

中國品牌一加（OnePlus）在展場以OnePlus11概念機技術展示創新冷卻散熱技術Active CryoFlux，企圖將PC級的散熱功能應用到智慧手機中，主打遊戲時手機最高可降溫2.1°C、讓遊戲幀率增加3-4fps，充電時降溫1.6°C、降低充電時間30~45秒，不過OnePlus 11 Concept仍是概念機，尚未確定量產時程，Active CryoFlux技術尚未確認將應用於2023年機種中。

圖四、OnePlus的主動式散熱系統Active CryoFlux （圖片來源：OnePlus）

永續環保風潮推動二手手機市場

永續環保風潮下，加上消費者縮減支出、換新機頻率降低，創造出二手手機（pre-owned）或翻新手機（refurbished）的市場機會，手機大廠除了積極採用可回收材質，還推出自助維修服務。廖彥宜表示，ESG風潮帶動手機產業商業模式的轉變，讓過去以銷售為主的手機市場，擴及租賃服務、維修、評估、庫存管理等面向，AT&T、T-mobile、Orange、Verizon、Sprint、Cricket Wireless、RedPocketMobile等大型電信營運商已投入銷售經過認證的二手設備，或是以租賃訂閱服務減少電子垃圾，像是英國Uswitch比價網站提供翻新iPhone租賃的網路吃到飽資費方案與2個月免費保險服務，預期未來二手市場更透明開放後，將有更多降低商業風險的產業新玩家有意加入戰局。





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