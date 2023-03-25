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AI概念股的擴散效應

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／張文赫】

從今年2月初，ChatGPT的風潮席捲全球，AI的引爆的商機成為今年台股的主軸，我在2/3就撰文IP股是最受惠的族群，特別點出巨有科股價在一個月大漲超過一倍，整個IP族群包括創意、世芯ky股價都是創下新高，漲多需要休息，資金也很有效率的往軟體股移動。

倍力股價翻倍

這波軟體股中，漲勢最兇猛的就是倍力（6874）短線漲幅也是超過一倍，倍力和巨有科很類似，都是去年底才剛掛牌上櫃，籌碼相對穩定，倍力目前有三大方向，包括代理產品、顧問服務及自有產品等三大類型。在代理品牌部分，有甲骨文、思愛普、微軟、Quest、HVR等大廠。這部分業績貢獻占9成。同時自行研發產品為智慧財務解決方案，協助企業符合金管會的規範在2025年前自編集團財務報表，目前該項業務占營收貢獻5%，但是未來兩、三年內的成長力道可以預期，客戶包括有聯強、嘉新水泥、國賓飯店、精技電腦、全家，以及新光三越等企業，目前有280家採用。近來企業紛紛朝向ESG方向發展，因此倍力資訊也投入研發ESG數位化管理系統的研發，其中包括有碳盤查、碳足跡、碳減量模擬等。其中，碳盤查平台「碳管家」已於2023年1月上線。

緯軟強化AI優勢

在軟體股中，緯軟(4953)是少數很早就開發AI2的廠商，過去幾年已與各產業客戶展開深入AI合作，例如，協助新能源智慧車用客戶開發智慧座艙應用，達成多樣化的人機互動，並參與客戶的自動駕駛應用開發及測試，助力客戶推進產品。緯軟也透過資料收集及標注分析，助力跨國科技大廠優化AI機器人在文字、語音及影像辨識的準確性，以完備AI產品智能化水準。緯軟從2018到2022年執行「WITS 2.0」的5年計畫，幾乎每年均維持雙位數的營收成長率，近5年複合成長率更達到23%。緯軟也將朝向下一個5年發展藍圖「WITS 3.0」前進，加速理念的實踐，秉持「交付卓越以成就客戶」的核心價值，從「人才」、「IT建設」及「掌握主流技術」等3大面向發展。緯軟去年EPS8.33元，營收、獲利同步改寫新高。配發現金股利5元，股利發放率為60%，股價站上所有均線，挑戰前波高點119.5元。

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