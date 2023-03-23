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矽谷銀行事件後 聯準會利率政策何去何從？

聯合新聞網／ 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

聯準會（FED）在今年3月底的這場利率決策會議，恐怕是現任主席鮑威爾（Jerome Powell）上任以來，最不容易的一場。

就在3月初，鮑威爾在提交給美國國會的貨幣政策報告中，還信誓旦旦地表示將持續把通膨率壓回2%的目標，即使要付出經濟成長停滯、勞動市場疲軟的代價也在所不惜。但是3月中突然開展的一場小型金融風暴，像是在警告鮑威爾，繼續強力升息的代價可能遠比想像中更大。

先來觀察FED最念茲在茲的通膨數據。2022年啟動的升息、縮表，已經讓原本狂飆的物價有所收斂。根據美國勞工統計局（BLS）公布的最新資料，2月份的美國CPI年增率為6%，已經是連續第8個月呈現衰退，比起去年同期的7.9%更收斂許多（圖1）。而且，考量到去年第2季的高基期效應，接下來數月的CPI年增率，可能會下降地更快。

美國通膨情況已經連續數月改善

圖1：2021年至今美國CPI年增率變化 （資料來源：https://www.bls.gov）
圖1：2021年至今美國CPI年增率變化 （資料來源：https://www.bls.gov）

雖然變化趨勢明顯，但FED更在意的，是通膨率距離2%的政策目標還有多遠。因此，在消弭這4%的差距前，不可能看到當前的緊縮政策轉向，只是接下來該如何拿捏升息的速度跟幅度，將是更為艱難的考驗。

從矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）被接管事件就可以看出，這波升息造成的周邊效應已經開始影響美國自己的金融體系。以舊金山灣區為根據地、客戶也以矽谷新創企業為主的SVB成立於1983年，資產規模曾經排名全美第16大，同集團內還有證券、創投部門，並不是經驗短缺、實力薄弱的是場新鮮人，卻因為客戶的恐慌性擠兌，在一夕之間面臨倒閉危機，落得被監理機關接管的下場。

SVB事件的問題癥結，就是金融業最害怕的流動性危機。在承平時期，銀行不需負擔過高的存款利息，反而還可以藉由相對低廉的資金成本尋求高報酬的投資或放貸標的。但當利率節節升高，銀行的存款利息負擔也會跟著增加，倘若此時投資、放貸的前景不佳，銀行無法從營運中獲得足夠利潤支付給存款人，流動性危機將因此產生。

圖2：矽谷銀行已經在3月10日被美國政府接管 （來源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3003_West_Tasman_Drive_monument_sign,_Santa_Clara,_California.jpg, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons）
圖2：矽谷銀行已經在3月10日被美國政府接管 （來源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3003_West_Tasman_Drive_monument_sign,_Santa_Clara,_California.jpg, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons）

回到SVB的例子。在利率還處於低檔時，SVB買進了大量的長年期美國國債，並以國債的票面利息作為支付存款利息的之一來源。2022年，FED瘋狂升息之後美國國債的價格大幅下降，SVB所持有美國國債的票息也無法繼續應付利息支出，只能選擇認賠拋售跌價的國債。消息一出，客戶對SVB的清償能力產生懷疑，紛紛把存款提出，逼得SVB加大拋售債券的力道。如此惡性循環下去，終於引發2008年金融海嘯以來美國首樁的銀行擠兌事件，也逼得美國聯邦存款保險公司（FDIC）在3月10日宣布介入接管。

大幅度升息使得美國中小型銀行經營愈發艱困

事後來看，急速升息並不是SVB事件的唯一原因。它以期限較短的銀行存款資金，投入期限較長的美國國債市場，不論標的多麼穩健，資產與負債期間的錯置本身就是問題；再者，FED早在去年初就開始升息，但矽谷銀行卻在這一年間對其龐大的債券部位毫無動作，最後當然只能認賠殺出。但是，包括矽谷銀行在內的Signature Bank、Silvergate Bank以及First Republic Bank等美國本土的中小型銀行，幾乎在同一時間出現危機，意味著狀況並不尋常。

為了亡羊補牢，SVB事件了FED與美國財政部啟動了一連串措施，像是增加聯邦存款保險的承保上限、成立銀行業短期融資計畫（BTFP）向金融體系注入緊急資金，在國際上也聯合了5大央行建立美元交換機制，以維持美元的流動性。

這些動作背後的目的，都是在確保FED下一次升息後，不會再出現新一輪的金融危機。不過，市場更擔心的是，假使FED繼續大幅度升息，下一波受到衝擊的除了金融體系，可能還有消費、就業、企業投資等實體經濟面向，屆時想要挽救只會更加辛苦。


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