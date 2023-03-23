USPTO鼓勵包容性創新活動 推出《首次申請者加速審查》試點計劃

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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為了鼓勵全美更多的創新活動，及創建一個更公平和多樣化的創新生態系統，USPTO (美國專利商標局）於3月8日公佈了其包容性創新委員會 (Council for Inclusive Innovation , CI2)的《首次申請者加速審查》試點計劃 (First-Time Filer Expedited Examination Pilot Program)。藉由透過USPTO對其申請的快速初步反饋，也就是快速提供首次審查意見 (First Office Action, 1st OA)，新舉措讓符合「微實體」(micro entity)資格、且是首次申請專利權的個人或微小企業受益；目標對象涵蓋了來自創新領域代表性不足的個人或群體，包括那些身處在服務不足的地理和經濟區域的發明人。

USPTO局長Kathi Vidal表示，這項新舉措是USPTO通過包容性創新委員會開展工作的另一種方式，旨在提升獨立發明人和小企業主，為他們提供保護創新發明所需要的資源和協助其創新，「他們很多都是專利程序的新手。透過加速審查過程，USPTO希望對申請初步審查的快速反饋，能讓獨立發明人和小企業主在早期階段做出關鍵業務決策」。

據了解，USPTO每年收到的專利申請中，大約有40,000份申請是至少有一位首次申請的發明人的。對於少數首次申請者來說，專利申請過程的等待時間可能會成為發明創新商業化的障礙；對於那些可專利的創新，加速審查可以使它們比平均水平更快進入市場。該試點計劃要求參加者在專利申請過程中接受合理的培訓，以便更有效地與USPTO打交道，並將加速審查的好處極大化。試點項目網站提供了一系列免費培訓資源供申請人使用，以滿足試點計劃需求。

《首次申請者加速審查》試點計劃將接受1,000份加速審查申請，此計劃充實了USPTO其他的加速審查計劃，包括支援 COVID、癌症免疫療法，及減緩氣候變化的速審計劃，並提供了USPTO努力創建公平和包容創新生態系統的又一個例子。

試點計劃詳情

符合條件的專利申請案可以透過試點計劃來申請，且無需支付37 CFR 1.17(h)規定的加速審查申請費用。USPTO將在2024年3月11日之前接受透過試點計劃進行的申請，或者達到1,000件申請為止，以較早達成者為準。

要符合試點計劃條件，申請人必須證明：

申請案的發明人或在有聯合發明人的情況下，每一位聯合發明人未在任何其他非臨時案中被指定為唯一發明人或聯合發明人，

申請人及發明人，或者如果有聯合發明人，申請人和每一位聯合發明人的總收入必須符合微實體的資格需求。注意：申請人必須在提交參與本次試點的申請日前，向USPTO提交SB/15A表格（Certification of Micro Entity Status – Gross Income Basis），以正式確認其微實體身份，並且

發明人，或者在有聯合發明人的情況下，申請中指定的每一位聯合發明人都必須接受過USPTO專利申請流程基礎知識的合理培訓。[1]

此計劃並不適用於以下情況：

延續、部分延續、分案及繞路 (bypass)申請。

根據 35 U.S.C. 119(a)-(d)或(f) 要求一個或多個外國申請的外國優先權申請案。

根據 35 U.S.C. 371 規定以專利合作條約 (PCT) 途徑進入國家階段的申請案。

要參加計劃的專利申請案必須根據 37 CFR 1.51的規定，在此加速審查計劃申請截止前完成申請遞交。也就是說，申請必須包括：

一份專利說明書，

如有必要，附繪圖，

至少有一個權利請求項，

每位指定發明人符合37 CFR 1.63的宣誓或聲明（或符合37 CFR 1.64 的替代聲明），以及

在提交本加速審查計劃之申請前或同一時間，支付所有適當的費用（即基本申請、檢索和審查費用，以及在有需要情況下繳納申請規模費用﹝application size fee﹞）。要確定哪些費用適合你的專利申請，可參考USPTO的 費用表[2]。

申請人可以在收到專利遞交申請收據並確定申請包括上述項目後，才提交加速審查計劃申請，以避免根據37 CFR 1.51資料不完整而被駁回加速審查計劃申請。但要注意必須在審查員發出第一次OA前提出加速審查申請。

專利申請必須利用專利中心 (Patent Center) 以電子方式提交，申請時說明書、權利請求及摘要必須以DOCX格式提交。此外，要參與此加速審查計劃必須使用PTO/SB/464表格進行必要的證明和申請。PTO/SB/464表格必須正式簽名並利用專利中心以電子方式提交；PTO/SB/464表格的修改版本將不被接受。



備註：





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