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《智慧財產案件審理法系列報導 — 1》智慧財產案件審理法五大修正重點

聯合新聞網／ 北美智權報

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

2023年1月12日，立法院三讀通過「智慧財產案件審理法」。司法院指出，這是2008年智慧財產法院成立、智慧財產案件審理法實施以來，最大的一次修正。從原來的41個條文，一口氣增加到77個條文，成長將近一倍，複雜度也跟著提升[1]。為了讓關心智財制度的讀者，可以掌握這次修法的重點，北美智權報將從本期推出《智慧財產案件審理法系列報導》，分別針對本次修法的重點概要、修法後引入的新制度、修法後對於專利侵權訴訟和營業秘密訴訟的影響進行相關報導。

九大修正重點

由於本次修法新增的制度非常多，可藉由司法院、行政院於2022年10月向立法院提出的草案總說明中[2]，所提出的十大修正重點，來概括這次修正的10大面向：

  1. 推動司法E化升級

  2. 舉證便利、促進審理效能

  3. 擴大採行律師強制代理制度

  4. 擴大專家參與審判

  5. 紛爭解決一次性及避免裁判歧異

  6. 增訂最高法院設立專庭或專股審理智慧財產案件

  7. 增訂專利或商標之複審及爭議事件程序（最後被刪除）

  8. 提升營業秘密案件之專利審判及保護

  9. 解決實務爭議、強化訴訟之紛爭解決機能

  10. 增訂被害人訴訟參與規定

因為第7項「增訂專利或商標之複審及爭議事件程序」這個修正重點將修訂於其它法案中[3]，故可以說有九大修正重點。

新舊條文對照與五大修正重點

雖然有上述九大重點，但這些重點並不是很有系統的集中在某些條文，而是分布的非常分散。筆者試著將新舊條文對照，整理出下面這個表格。

如果只看新增且集中多個條文的部分，可以發現最大幅度的修正有以下五個：

  1. 律師強制代理制度（第10至17條）

  2. 擴大專家參與審判（第19至28條）

  3. 紛爭解決一次性、避免裁判歧異（42、43、45、49條）

  4. 秘密保持命令之程序規定（第36至40條）與違反秘密保持命令之罪責提高（第72-74條）

  5. 營業秘密刑事案件一審歸智財法院管轄（54條）

對著作權、商標訴訟影響不大

在智財案件審理法整個修正中，對著作權訴訟的影響非常有限。這次修正只有少數條文針對「電腦程式著作權」有特別規定，包括適用律師強制代理、查證人與查證制度、提高被告舉證義務等，其餘條文的修正與著作權訴訟沒有太大的關係。

至於商標訴訟方面，由於商標法的「商標之複審與爭議審議制度」修正，目前進度停擺中，所以這次智財案件審理法的「複審及爭議事件程序」也沒有通過。因此，這次修正對於商標訴訟幾乎沒有影響。

對專利訴訟、營業秘密訴訟的衝擊最大

整個智財案件審理法的修正，最重要的問題點，仍然在於專利侵權與無效爭議，以及營業秘密訴訟和秘密保持命令的操作，故對專利訴訟與營業秘密訴訟的影響最大。


備註：

  1. 參考資料：2023/1/12，司法院：立法院三讀通過修正《智慧財產案件審理法》，完成14年來最大幅度修正— 9大修正重點一次看，營業秘密訴訟保護更周延
  2. 立法院第10 屆第6會期第5次會議議案關係文書，中華民國111年10月26日印發，院總第474號政府提案第18024號，司法院、行政院函請審議「智慧財產案件審理法修正草案」案。
  3. 「7.增訂專利或商標之複審及爭議事件程序」這部分，原是想要配合專利法、商標法的大幅度修正，將專利舉發、商標異議、評定、廢止等，改成複審與爭議審議制度，最終決定在「專利法部分條文修正草案」與「商標法部分條文修正草案」中，增訂「專利或商標之複審及爭議事件程序」相關規定，，故這次修正智慧財產案件審理法時，對應的「增訂專利或商標之複審及爭議事件程序」的條文全數刪除。
  4. 例如，強制律師代理、查證人與查證制度、專家證人、技術審查官報告公開、專利權人主張更正後抗辯、法院對專利有效性判斷與智財局如何避免判斷不一致等，都將大幅度地改變未來的專利侵權訴訟的進行，將留待之後文章再詳細討論。


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