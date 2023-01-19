《東歐智財系列》愛沙尼亞智財權概觀及2021年申請近況

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

愛沙尼亞共和國 (愛沙尼亞語Eesti Vabariik，英文Estonia) 位於歐洲東北部，是波羅的海國家之一，其國土由大陸部分和波羅的海中的2千多個島嶼組成，西向波羅的海，北向芬蘭灣，東臨楚德湖，南面和東面分別與拉脫維亞和俄羅斯接壤，總面積45,227平方公里。該國目前是波羅的海國家理事會、歐盟、歐元區、申根區、北大西洋公約組織、以及經濟合作與發展組織的成員國，為世界高收入經濟體之一。

目前我國與愛沙尼亞並沒有互設辦事處，但波羅的海三國已先後退出「中國－中東歐國家合作機制」，而台灣也與其中2國拉脫維亞及立陶宛互設辦事處，因此，要求我國與愛沙尼亞互設辦事處的聲浪高漲。我國與愛沙尼亞2021年雙邊貿易總值達1億2,709萬美元，與2020年相比上升16.19%；其中我國出口值及進口值分別為8,764萬美元及3,945萬美元，與2020年相比上升24.18%及1.65%。

愛沙尼亞專利局 (The Estonian Patent Office) 是該國政府司法部轄下的政府機構，所負責管理的工業產權 (industrial property rights) 領域包括：

在工業產權保護領域行使行政權

接受及處理工業產權所有權人的申請及註冊

審查專利申請，包括新穎性和現有技術

根據絕對理由和相對理由審查商標申請和商標國際註冊

維護已被授予國家登記註冊的工業產權

維護處理國際註冊的數據庫

以國家名義簽發保護文件

發行官方公報

參與工業產權保護領域的立法起草工作

參與工業產權保護領域的國際合作活動

參與EPO和EUIPO制定工業產權戰略和發展計劃的工作

著作權管理

發明創新之智財保護概況

根據愛沙尼亞於1994年5月23 日生效的《專利法》( Patent Act) 和《實用新型法》(Utility Model Act)，發明可以利用專利或實用新型來保護創新技術。

愛沙尼亞於2021年專利申請數為26件，實用新型申請數51件，醫藥產品和植保產品補充保護申請[1]41件。其中，有24件專利申請和36件實用新型申請為愛沙尼亞申請人所提交。此外，愛沙尼亞申請人向WIPO提交了3件國際專利申請。

愛沙尼亞專利局對專利申請做出了64件審查決定（其中醫藥產品和植保產品補充保護44件），授予8件專利；對實用新型註冊申請作出42件審查決定，註冊實用新型31件；藥用產品和植保產品補充保護審查決定44件，頒發補充保護證書35件。圖1顯示愛沙尼亞專利局於2021年授予的8件專利，全數屬於愛沙尼亞申請人。

截至2021年12月31日，未決申請數量為 55 件專利和 67 件實用新型註冊申請，以及93件醫藥產品和植物保護產品的補充保護申請。

愛沙尼亞自2002年成為歐洲專利局正式成員後，專利申請量逐年下降。其於2003年的申請數量已比2001年和2002年減少了約 15%，而在2018-2021年總共減少了約 95%。提交申請數量較少的一個主要原因是申請人不再向愛沙尼亞專利局提交首次申請，而是直接向歐洲專利局或其他國家的專利局提交。

圖1. 愛沙尼亞專利局近5年專利申請及發證數 （資料來源：Estonian Patent Office）

本國專利

愛沙尼亞的專利保護授予所有科學技術發明，唯電腦程式、植物或動物品種以及治療和診斷方法均不可申請專利。

2008年11月，愛沙尼亞專利局開始以電子方式接收專利申請（https://online.epa.ee/），進入入口門戶後需要愛沙尼亞身份證才能登記。只有在申請人或專利代理人以數位方式簽名後，才能向愛沙尼亞專利局以電子方式提交申請。在2021年， 有25名申請人 (96%) 使用了電子方式提交專利申請。

在2021年總數26件專利申請中，有96% 由愛沙尼亞申請人提交，4% (1件) 由其他申請人 (芬蘭)提交。

愛沙尼亞專利局會對提交的專利申請先進行形式審查，然後再對發明進行實審，實審主要針發明的新穎性、進步性和產業利用性。2021年被核駁或撤回專利申請的主要原因包括發明不符合可專利性標準（30% 的案例）、專利申請不符合形式要求（20% 的案例）或申請人撤回專利申請（佔案件的 20%）。

愛沙尼亞專利申請的平均審查時間為37個月，專利申請自申請日或優先權日起 18 個月內公佈。專利的有效期為自專利的申請日起20年。自2013年1月1日起，專利部門開始負責審查醫療產品及植物保護產品的補充保護申請。醫療產品和植物保護產品的補充保護有效期為專利到期後5年。自 2000年以來，提交的申請總數為 471 件。

愛沙尼亞於2015年加入了全球專利審查高速公路 — GPPH (Global Patent Prosecution Highway) 的國際試點項目。根據 GPPH，專利審查系統適用於 — 根據申請人的請求 — 參與專利局使用其他參與局審查過同一專利申請的結果，從而加快申請審查速度。截至2021年底，愛沙尼亞專利局的檢索結果已被使用19次（美國 14 次、澳大利亞 2次、德國 2次及俄羅斯1次），愛沙尼亞專利局使用美國專利商標局的檢索結果2次。統計數據公佈在日本專利局的網頁上。

隨後，愛沙尼亞專利局於2017年1月1日加入了 WIPO 數位存取服務（DAS），這是一個用於查詢優先權文件的電子系統。 DAS系統允許申請人透過愛沙尼亞專利局作為交存局將第一份申請文件 （優先權文件）添加到 WIPO 數位數據庫；如果存在優先權，在提交申請時，僅向查詢局出示存取代碼以從 WIPO 數位數據庫中檢索文件，而不是證明優先權要求的文件本身。此項服務適用於國家專利申請和實用新型註冊申請；只有參與 WIPO DAS系統的專利局才能存取優先權文件。在2021年，應愛沙尼亞申請人請求，有20份優先權文件被添加到 WIPO DAS 數據庫，包括11份專利申請和9份實用新型註冊申請。

表1. 截至2021年12月31日為止，愛沙尼亞有效專利前5大來源國 （資料來源：Estonian Patent Office）





備註：

supplementary protection of medicinal products and plant protection products





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