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藥物先驅化合物分析淺述 (二)

聯合新聞網／ 北美智權報

【郭廷濠╱專利師】

北美智權報317期文章《藥物先驅化合物分析淺述》介紹美國法院穩定使用的藥物先驅化合物分析時，回顧了近5年來有關藥物化學構造運用藥物先驅化合物分析的案件，本文接續回顧更早期的案例，使讀者能更深入瞭解其運用。

先驅化合物分析

先驅化合物分析是用於認定系爭化學構造是否可以由先前技術所揭露的化學構造修改而來的方法，其為一種兩步驟認定 (two-part inquiry)：

  • 第一步驟為所屬領域中具通常技術之人是否會從先前技術公開的構造中選擇化學構造來當作先驅化合物。

  • 第二步驟為先前技術是否足以使得所屬領域中具通常技術之人有理由或動機改良先驅化合物來完成系爭專利化學構造。

藉由先驅化合物分析的使用，得以讓法院對於藥物化學構造是否顯而易見的相關專利侵權案件認定更加客觀公允。為了使讀者能更瞭解其運用，本文接著回顧更早期有關藥物化學構造運用藥物先驅化合物分析的案件。

運用藥物先驅化合物分析之相關案件 (2007 ~ 2012)

本文回顧的案件主要分布在2007年到2012年間，分別是2007年Takeda案《糖尿病藥物化學構造的顯而易見性：Takeda Chemical Industries, Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd.(Fed. Cir. 2007)》、2009年Procter案《骨質疏鬆症藥物化學構造的顯而易見性：Procter & Gamble Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.(Fed. Cir. 2009)》、Daiichi Sankyo案《高血壓治療藥物化學構造的顯而易見性：Daiichi Sankyo Co., Ltd. v. Matrix Laboratories, Ltd.( Fed. Cir. 2010)》、Otsuka案《思覺失調症藥物化學構造的顯而易見性(二)：Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. v. Sandoz, Inc.( Fed. Cir. 2012)》共4件。

2007年Takeda Chemical Industries, Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd.案[1]

此案件的主角是糖尿病的治療藥物Actos® (pioglitazone，圖1上方) ，而被告提出與pioglitazone相關的構造化合物b (圖1下方)。

圖1. pioglitazone及化合物b化學構造圖 （註：pioglitazone是圖中上方之構造與圖中下方之化合物b相比，pioglitazone具有C2H5基團 (ethyl group) 、化合物b具有CH3基團 (methyl group)，且兩者基團的位置稍有差異。）
圖1. pioglitazone及化合物b化學構造圖 （註：pioglitazone是圖中上方之構造與圖中下方之化合物b相比，pioglitazone具有C2H5基團 (ethyl group) 、化合物b具有CH3基團 (methyl group)，且兩者基團的位置稍有差異。）

原告Takeda藥廠向地方法院提出專利侵權訴訟，被告主張系爭專利[2]藥物化學構造顯而易見，但地方法院仍認為系爭專利藥物化學構造非顯而易見，被告不服而提出上訴。上訴法院分別以是否選擇化合物b為先驅化合物及是否修飾化合物b來完成pioglitazone來做出分析。

由於當時先前技術中揭露了包含化合物b在內的許多化合物，但未能顯示化合物b具有較佳的抗糖尿病的證據，而且化合物b則因為會有增加體重與棕色脂肪重量的疑慮，會被認為不利於長期使用來治療糖尿病而遭到剔除。所以，所屬領域中具通常技術之人是不會選擇化合物b為先驅化合物。再者，先前技術亦無法得知會將CH3基團換成C2H5基團，及需要移動C2H5基團。所以，所屬領域中具通常技術之人並不會修飾化合物b來完成pioglitazone。最終，上訴法院維持地方法院對於系爭專利藥物化學構造非顯而易見的認定。

2009年Procter & Gamble Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.案[3]

此案件的主角是骨質疏鬆症的治療藥物Actonel ® (risedronate，圖2上方)，而被告提出與risedronate相關的構造2-pyr EHDP （2- pyridyl etidronate，圖2下方）。

圖2. risedronate與2-pyr EHDP化學構造圖 （註：risedronate是圖中上方之構造與圖中下方之2-pyr EHDP相比，兩者的吡啶（pyridine）構造所連接的位置稍有差異。）
圖2. risedronate與2-pyr EHDP化學構造圖 （註：risedronate是圖中上方之構造與圖中下方之2-pyr EHDP相比，兩者的吡啶（pyridine）構造所連接的位置稍有差異。）

原告Procter藥廠向地方法院提出專利侵權訴訟，被告主張系爭專利[4]藥物化學構造顯而易見，但地方法院仍認為系爭專利藥物化學構造非顯而易見，被告不服而提出上訴。上訴法院分別以是否選擇2-pyr EHDP為先驅化合物及是否有動機修改2-pyr EHDP來做出分析。

由於無足夠的證據能證明2-pyr EHDP應被選擇為先驅化合物，所以上訴法院認為所屬領域中具通常技術之人不會以2-pyr EHDP為先驅化合物來治療骨質疏鬆症。再者，縱使選擇了2-pyr EHDP為先驅化合物，也未有證據能證明會進一步修改2-pyr EHDP為risedronate，所以，上訴法院認為所屬領域中具通常技術之人不會有動機修改2-pyr EHDP。最終，上訴法院維持地方法院對於系爭專利藥物化學構造非顯而易見的認定。

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡


備註：

  1. Takeda Chemical Industries, Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd.(Fed. Cir. 2007)
  2. US 4687777
  3. Procter & Gamble Co. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.(Fed. Cir. 2009)
  4. US 4761406


【詳細內容請見《北美智權報》324期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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