開展智慧醫療新商機 醫療資訊必須再升級

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

經過多年的嘗試和探索，台灣的資通訊業者與醫療院所間開展了不少的合作案。有了資訊科技的資源挹注，每家醫療院所都累積了許多醫療大數據，但這些數據若不能互通互聯，應用價值必然大打折扣。因此，若要看到台灣的醫療產業發展出新商業模式，共通數據平台將不可或缺。

台灣的醫療與資通訊產業合作，可望在近期看到顯著進展。根據媒體報導，衛福部將從明年開始推動5年期的「次世代數位醫療資訊升級計畫」，建立醫療院所的資訊系統互通標準，以利後續的AI應用導入、國際合作和介接醫療儀器。衛福部次長石崇良更表示，這個計劃的最終目的，是讓目前分散在各家醫療機構的病歷資料，在未來能改以病人為中心，達到「病例帶著走」的目標。

疫情期間，數位醫療新創募資額再創新高

在國際上，醫療與資通訊的合作不但一直持續，更在疫情中間愈發旺盛。根據資策會市場情報中心（MIC）研究，全球在高齡化、後疫情的雙重影響下，對於醫療保健服務的需求大幅提升。統計資料顯示，數位醫療與健康領域的新創募資金額與件數，在過去數年間一直穩定成長，2021年的總募資金額更超過1200億美元（圖1）。

圖1：2011至2022年上半季全球數位醫療與健康新創募資金額與比數變化 （資料來源：Crunchbase，MIC整理，2022年10月）

MIC產業分析師盧冠芸也觀察到，2021年與2022年上半季的平均募資規模分別為1880萬美元與1970萬美元，比起以往有著明顯提升，「尤其2022年受到升息、縮表影響，新創募資市場預期會降溫，但平均募資金額的規模還是比前一年增加。」

這十多年來不論景氣好壞，投資人始終願意投資醫療科技，顯示這個領域確實有利可圖。其實，早在今年8月，衛福部長薛瑞元在一場研討會中，就已經透露台灣醫療產業的下一階段發展方向中，與資通訊產業深度融合的重要性。他當時指出，包括AI、遠距醫療、智慧醫院等等，關鍵在商業模式，也就是「人家為什麼要用你的產品？」

對醫療事業一直很有興趣的Amazon，今年7月出手併購美國一家會員制診所公司：One Medical，踏出了探索商業模式的第一步。回顧近年來Amazon在醫藥、疾病診斷上的諸多投資，盧冠芸認為，其中雖有成功案例，但也不乏最後以失敗收場的投資，「關鍵就是缺乏自有的電子健康紀錄（EHR）系統，沒辦法開展商業模式。」

著眼虛實整合，Amazon出手併購One Medical

因此，Amazon此次買下One Medical，剛好可以補足醫療事業中懸缺已久的關鍵拼圖。One Medical的營運模式為提供個人或企業會員診所服務，在全美25大城市中有188家診所，會員若有醫療需求，可以選擇使用視訊的遠距問診，或者預約當地城市的One Medical診所進行實體問診；One Medical對於客戶的實體或虛擬門診、用藥、檢測紀錄也有完整的紀錄系統，就能夠實現Amazon一直以來的虛實整合、資料串接開展商業應用的目標。

圖2：One Medical的會員可以透過手機App進行遠距問診或預約實體門診時間，並查詢醫療紀錄 （資料來源：https://www.onemedical.com）

醫療數據的範圍也不僅在醫療場域而已。盧冠芸指出，從健康管理、預防，一直到後端的復健、照護，在使用資通訊科技後，都會累積大量的數據；「像術後的疾病管理，可以用遠距的視訊訪視進行，醫院用遠距監控的方式追蹤病患復原狀況，」她認為，充分導入資通訊科技後，不但醫療服務量能可以提升，甚至現有的商業模式包括健保、商業保險、自負額也可能加以調整，讓醫療產業找到新的生命力。

值得一提的是，除了催生共通的數據標準以外，衛福部也在日前宣布，鬆綁財團法人醫療院所的事業投資限制。未來，只要符合一定條件，醫療法人投資單一公司不必再受到公司資本額20%的限制，可以充分地以自有技術或資源發展新創事業，這也讓台灣醫療與資通訊之間的合作，充滿更多想像空間。

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