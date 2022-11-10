開展智慧醫療新商機 醫療資訊必須再升級
【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】
經過多年的嘗試和探索，台灣的資通訊業者與醫療院所間開展了不少的合作案。有了資訊科技的資源挹注，每家醫療院所都累積了許多醫療大數據，但這些數據若不能互通互聯，應用價值必然大打折扣。因此，若要看到台灣的醫療產業發展出新商業模式，共通數據平台將不可或缺。
台灣的醫療與資通訊產業合作，可望在近期看到顯著進展。根據媒體報導，衛福部將從明年開始推動5年期的「次世代數位醫療資訊升級計畫」，建立醫療院所的資訊系統互通標準，以利後續的AI應用導入、國際合作和介接醫療儀器。衛福部次長石崇良更表示，這個計劃的最終目的，是讓目前分散在各家醫療機構的病歷資料，在未來能改以病人為中心，達到「病例帶著走」的目標。
疫情期間，數位醫療新創募資額再創新高
在國際上，醫療與資通訊的合作不但一直持續，更在疫情中間愈發旺盛。根據資策會市場情報中心（MIC）研究，全球在高齡化、後疫情的雙重影響下，對於醫療保健服務的需求大幅提升。統計資料顯示，數位醫療與健康領域的新創募資金額與件數，在過去數年間一直穩定成長，2021年的總募資金額更超過1200億美元（圖1）。
MIC產業分析師盧冠芸也觀察到，2021年與2022年上半季的平均募資規模分別為1880萬美元與1970萬美元，比起以往有著明顯提升，「尤其2022年受到升息、縮表影響，新創募資市場預期會降溫，但平均募資金額的規模還是比前一年增加。」
這十多年來不論景氣好壞，投資人始終願意投資醫療科技，顯示這個領域確實有利可圖。其實，早在今年8月，衛福部長薛瑞元在一場研討會中，就已經透露台灣醫療產業的下一階段發展方向中，與資通訊產業深度融合的重要性。他當時指出，包括AI、遠距醫療、智慧醫院等等，關鍵在商業模式，也就是「人家為什麼要用你的產品？」
對醫療事業一直很有興趣的Amazon，今年7月出手併購美國一家會員制診所公司：One Medical，踏出了探索商業模式的第一步。回顧近年來Amazon在醫藥、疾病診斷上的諸多投資，盧冠芸認為，其中雖有成功案例，但也不乏最後以失敗收場的投資，「關鍵就是缺乏自有的電子健康紀錄（EHR）系統，沒辦法開展商業模式。」
著眼虛實整合，Amazon出手併購One Medical
因此，Amazon此次買下One Medical，剛好可以補足醫療事業中懸缺已久的關鍵拼圖。One Medical的營運模式為提供個人或企業會員診所服務，在全美25大城市中有188家診所，會員若有醫療需求，可以選擇使用視訊的遠距問診，或者預約當地城市的One Medical診所進行實體問診；One Medical對於客戶的實體或虛擬門診、用藥、檢測紀錄也有完整的紀錄系統，就能夠實現Amazon一直以來的虛實整合、資料串接開展商業應用的目標。
醫療數據的範圍也不僅在醫療場域而已。盧冠芸指出，從健康管理、預防，一直到後端的復健、照護，在使用資通訊科技後，都會累積大量的數據；「像術後的疾病管理，可以用遠距的視訊訪視進行，醫院用遠距監控的方式追蹤病患復原狀況，」她認為，充分導入資通訊科技後，不但醫療服務量能可以提升，甚至現有的商業模式包括健保、商業保險、自負額也可能加以調整，讓醫療產業找到新的生命力。
值得一提的是，除了催生共通的數據標準以外，衛福部也在日前宣布，鬆綁財團法人醫療院所的事業投資限制。未來，只要符合一定條件，醫療法人投資單一公司不必再受到公司資本額20%的限制，可以充分地以自有技術或資源發展新創事業，這也讓台灣醫療與資通訊之間的合作，充滿更多想像空間。
※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡
【詳細內容請見《北美智權報》320期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言