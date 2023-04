還在問老掉牙的面試問題？

【文/HBR好讀 HBR CC Book Digest】

人才招募是執行長和高階主管最頭痛的問題,隨著ChatGPT顛覆我們對未來工作的想像,辨識與找出不被科技淘汰的「人才」已經成為一種新技能。當代經濟學大師科文和矽谷創投天使投資人葛羅斯,在學術圈和科技新創業擁有豐富的獵才經驗,他們在全新書籍《人才》中探討如何從各種角度找出被低估的人才,讓人才適得其所。以下是精采書摘。

佩姬.馬凱(Peggy McKee)2017年出版的《如何回答面試問題》(How to Answer Interview Questions)中,列出一百多個常見的面試問題。以下摘錄其中幾例:

舉一個你在工作上超越自身職責的例子。

● 你如何應用自己的特殊技能,幫助組織達成永續成長並產生收益?

● 你如何處理工作上的壓力?

● 你喜歡或不喜歡之前工作的哪些面向?

這些問題對你來說可能太過普通,你還想看看有沒有更進階一點的題目。於是,你到Google上輸入關鍵字「讓應徵者完全卸下心防的15道最受歡迎面試問題」,就會搜尋到一篇傑夫.海登(Jeff Haden)所寫的文章,以及一整份問題清單。摘錄部分內容如下,真是乏味到讓人呵欠連連:

● 你最珍惜的失敗經驗是什麼?

● 如果你能回到五年前,會給當時的自己什麼建議?

事實上,史丹福大學有一門課是開給工程師,探討如何有效準備面試,以及回答面試中可能被問到的問題。他們必須做好準備回答類似這樣的範例題:

你最大的弱點是什麼?

毫無疑問,多數人已經準備好這題的答案,尤其當你面試較高階職位的應徵者時,他們多半有備而來。當我們在面試場合不只一次聽過(是其他面試官問的,我們並非發問者)類似這樣的回答:「我覺得自己最大的問題,就是有時對工作太過盡心盡力。」試問我們能從這樣的答案得到多少情報?大概只能得知對方多半讀過某本傳授面試技巧的書籍吧。

如果你想問應徵者過去的實際成就表現,但不想聽那種早就準備好的答案,方法就是不斷追問他還有沒有其他案例,直到對方想不出來為止。所以不要只問一次:「舉一個你在工作上超越職責的例子。」因為這樣的問法只能測試對方有沒有做好基本準備。你要重複追問一樣的問題,過程中不要移開目光,不要以笑容試圖緩解緊張的感覺,不要給應徵者轉移話題的機會,更不要停止追問。

當你提問時,多數應徵者會根據準備好的內容來回答。然而,當你一次又一次追問,通常過不了多久,應徵者準備好的答案就已經用完,最終來到見真章的時刻,這時你將看見應徵者的思考深度及情緒穩定度。當應徵者不斷受到挑戰時,他會有什麼樣的情緒反應?他能想出多少個例子?當他陷入困境,實在沒有答案可以說,便會開始瞎扯嗎?他是否能撐住場面?最後,如果某位應徵者真的可以舉出17項重大工作成就,那麼你多半非常想聽聽第17項究竟是什麼。

對於需要透過創意解決問題的職務來說,你可以重複詢問應徵者還有沒有其他更好的想法。有經驗的工作者多半會準備一、兩個答案來回答這類問題,但被問到第五次或第八次時,他們會怎麼回答?當他們不得不坦承「以上是所有我能想出的好答案」時會有什麼反應?或許有的應徵者會告訴你:「我可以談談我的其他想法,不過我不確定是否夠好。」

這時,你已經踏入應徵者毫無準備的未知領域,你將更了解這個人如何思考、如何應對不尋常情況、如何評估自己想法的品質,以及他對自己的整體評價。

接下來,你可能還會問:「你的哪些成就對同輩來說是非凡或獨特的?」同樣地,不要只問一次。請持續追問,讓應徵者講出愈多答案愈好。如果你遇到有應徵者說出23項有別於同儕的成就,哇!那真的非常值得花時間去了解。就算是「我17歲創辦一家成功的公司」這樣簡單的回答,也十分讓人印象深刻。

在職涯成功之外

大概不會有人想聽應徵者大談無聊的商管書或職涯成功學書籍,尤其是他們事先已經準備好的內容。但如果在對話中自然聊起書籍、音樂、電影或其他藝術形式,那麼請務必進一步深入這個話題。以本書的誕生為例,是源自於我們兩個人十分合得來,而我們合得來的契機,則是發現兩人都很喜歡歐森.史考特.卡德(Orson Scott Card)的科幻小說《戰爭遊戲》(Ender's Game)。這本書的內容,其實就是一系列為少年舉辦的人才競賽。在討論的過程中,我們意外地發現彼此同樣喜歡書中的坦率直接、對精英領導制度的深度探討,以及對人類天賦在多早時能夠萌發與顯露的看法。這本小說精準體現出競爭性、趣味性、同理心、遊戲化和適時承擔必要風險間的完美組合,絕對稱得上是一本關於人才議題的好書。

我們討論到最後,兩人更深刻的認識到對於「人才」這個主題的共同興趣。因此,如果應徵者對於某本書、某種藝術類型,或是某個作品似乎很有心得,那麼請你一定要推波助瀾讓對話持續下去,最終你將能直視此人靈魂。

(本文摘錄自本書第二章)

書名/《人才:識才、選才、求才、留才的10堂課》(Talent: How to Identify Energizers, Creatives, and Winners Around the World)

作者/泰勒.科文(Tyler Cowen)、丹尼爾.葛羅斯(Daniel Gross)

譯者/謝儀霏

出版社/天下文化

出版日/2023年3月31日

更多內容請見2023年4月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈人機共創新未來〉