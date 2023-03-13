如何挺過2023年？ 掌握「逆境領導學」度過景氣低迷

【文／楊瑪利】

2023年已過去兩個月，這兩個月印證了去年底國內外各大智庫的預測：今年景氣將呈現低成長。固然台灣內需與旅遊業終於迎來新冠疫情三年來的春燕，但不少產業仍面臨景氣下修與震盪行情。國發會發布的景氣燈號，已連續兩個月出現代表「低迷」的藍燈。今年1月台灣因遇農曆春節10天連假，出口衰退二成，預計全年出口將衰退5％到9％。

在低迷與動盪環境下，企業領導人如何掌握「逆境領導學」，非常關鍵。政治大學前校長、《哈佛商業評論》繁體中文版的編委召集人周行一，特別從本刊中文版官網累積了17年的豐富資料庫中，精選了一組如何度過景氣低迷的選文，非常值得主管與員工們共讀，共商突圍之道。

周行一共選出九篇，全面涵蓋在景氣低迷時，需要思考的構面。首先是企業策略面，一共三篇，強調的是，在景氣下行時，仍然存在許多機會，是創新與成功轉型的最佳時機。選文中的〈景氣低迷時的創新三法〉，就分享了Airbnb、Uber、麥當勞、Adobe、迪士尼等公司的案例，非常值得學習。

不景氣就凍結人事，對嗎？

再來是領導與管理構面。當景氣下行，團隊可能人心惶惶，主管也顯得比平常焦慮，這時候如何帶兵遣將、激發動力就非常關鍵。選文中的〈公司陷入困境，如何保持團隊動力？〉就給陷入迷惘的領導人建議，布達壞消息時，如營收和獲利衰退、進行中的專案預算凍結，甚至可能需要裁員時，不能粉飾太平，也必須準備好接受同仁的負面情緒。

景氣下行時，公司財務該怎麼編？該人事凍結，還是持續錄用優秀人才？也是許多公司會遇到的真實困境。在這次選文中，也特別選了相關文章各一篇。

〈經濟前景不明朗，如何編列年度預算？〉一文就特別提醒，盡可能保留最多的現金，並要建立財務預警系統。而〈壞景氣的求才策略〉一文則指出，經濟危機來襲，企業莫不力求降低成本、減少聘雇新人。然而，若以歷史為鑑就會知道，一旦經濟情勢開始好轉，接下來那幾個月，招募人才會成為當務之急。所以人才策略，不是說裁就裁、說凍結就凍結這麼簡單，必須有完整的策略布局。

這次選文還包括如何面向未來的思考。其中〈勇敢撤退吧〉指出，既有業者在面對新技術與新競爭者出現時，通常想要擊敗它或一舉超越它，可惜成效不佳。其實，還有第三個選項：撤退！若看似「投降」的做法，是經過思慮的策略作為，通常反而是最好的選項。

希望這九篇選文，能陪大家度過可能將驚滔駭浪的2023年。

1. 〈經濟低迷時的創新三法〉

2. 〈逆境創優勢：看見隱藏在經濟衰退中的重要機會〉

3. 〈挺過不景氣的合作大策略〉

4. 〈安度艱困時代的三項領導策略〉

5. 〈公司陷入困境，如何保持團隊動力？〉

6. 〈經濟前景不明朗，如何編列年度預算？〉

7. 〈壞景氣的求才策略〉

8. 〈向「未來」學習：讓你的想像力制度化〉

9. 〈勇敢撤退吧〉

更多內容請見2023年3月《哈佛商業評論》全球繁體中文版〈忙碌流行病〉