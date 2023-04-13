碎片化時代 品牌全新佈局！

【文／蕭妤秦 動腦編輯部】

「碎片化時代」是當前社會資訊過載和技術進步的時代特徵，這種時代特徵凸顯出人們日常生活中所面對的注意力分散、時間壓力和多任務處理等問題。

人們每天都面對著大量的資訊碎片，而且這些碎片還會隨著時間不斷增加和更新，使得人們的閱讀、觀看習慣發生了巨大變化，從以往的連貫性閱讀、觀看轉變為快速瀏覽、標題檔。

這些資訊碎片來自於不同的媒體管道，例如社交媒體、電子郵件、短信、短影音……等。而這些碎片化的訊息往往需要人們花費時間和注意力去處理，為人們的思維、溝通和學習帶來了挑戰。

人們需要學會如何更好地管理自己的時間和注意力，以應對不斷增長的資訊流。這包括學習如何設置優先級、管理任務、集中注意力、保持專注等技能，以便更有效地處理碎片化訊息，提高生產力和生活質量。

行銷管道增加 策略更加多元

在碎片化時代，傳統的行銷方式已經不再適用，傳統媒體如報紙、電視等在人們的生活中的影響力逐漸減弱。消費者的時間寶貴，他們不再有時間或耐心去閱讀冗長的廣告或過時的推銷方法，因此在這樣的背景下，要想成功吸引消費者的注意力和擴大品牌影響力，行銷也必須跟上時代的脈搏。

如社交媒體、App、購物網站……等，透過社交媒體和網路搜尋等數據技術，以吸引消費者的注意力，行銷人也可以透過分析消費者的需求和行為，進而設計個性化的行銷策略，才能夠聚集消費者注意力和擴大品牌影響力，以確保廣告傳遞到目標消費者，並提高轉換率，讓行銷策略的精準度有所提升。

雖然必須面對更大的挑戰和競爭，但同時也帶來更多的機遇和創新。只有掌握了碎片化時代的特點和趨勢，行銷人才能脫穎而出，從而替品牌及客戶建立良好的行銷策略。

互動打造消費者關聯 品牌各出奇招

早在2018年Burger King推出「華堡繞道Whopper Detour」就是非常成功的行銷策略，其主要特點在於強調碎片化時代下，與消費者的互動即時性。

透過App的定位技術，讓顧客在麥當勞餐廳的600英尺內訂購漢堡，就能獲得Burger King的經典漢堡「Whopper」只需1美分的優惠價格，旨在吸引顧客前往Burger King的實體店面。

這種行銷策略利用了碎片化時代消費者通常喜歡即時獲得反饋和互動，而Whopper Detour讓消費者感受到參與活動的樂趣和價值。此外，這種策略也可以提高消費者與品牌之間的互動和參與度，建立起品牌與消費者之間的關聯性。

大品牌在利用互動性和遊戲化來吸引消費者的注意力上通常會有更多的資源和預算，因此可以開發更豐富和複雜的互動和遊戲元素。

然而，這並不代表只有大品牌才能進行此類行銷策略，因為在現代科技和社交媒體的支援下，中小型品牌也有機會通過各種互動和遊戲化方式來吸引消費者的關注，重要的是要確定目標客戶，選擇合適的平台和適當的互動方式來實現行銷目標。

The Sill是一家位於美國的綠色植物品牌，提供多種室內植物和相關產品。在2021年，The Sill推出了「Plant Parenthood」，其活動的核心是一個互動式測試，該測試可讓參與者回答一系列與植物有關的問題，以測試他們是否適合擁有室內植物。

測試的問題涵蓋植物照護的基本知識、空間和時間的限制以及對植物的興趣程度等方面。測試的結果會根據參與者的回答，提供個性化的建議和商品推薦。此外，「Plant Parenthood」活動還提供了一個虛擬植物展覽，展示了The Sill的產品和相關訊息。該展覽還包括一個交互式的遊戲，參與者可以在遊戲中收集植物卡片，了解有關每種植物的資訊和照顧建議。

通過這些互動性和遊戲化元素，The Sill的「Plant Parenthood」活動成功地吸引了年輕世代的消費者，並增加了品牌的曝光率和銷售量。

挖掘用戶需求 以數據研究消費者

Myvitamins主要銷售維他命和營養保健產品，為了因應Cookieless及碎片化時代，他們推出了一個名為「Myvitamins Consultation」的活動，讓消費者可以透過在網站上填寫問卷，為自己的健康需求定制營養方案。

該活動的問卷涵蓋了消費者的健康狀況、飲食習慣、生活方式等多個方面的問題，透過這些問題的回答，該公司可以根據消費者的個別需求，為其提供定制化的營養建議和產品推薦。此外，Myvitamins還提供了專業營養師的咨詢服務，讓消費者可以進一步了解自己的身體需求，以及如何更好地使用營養產品來改善自己的健康狀態。

透過「Myvitamins Consultation」活動，Myvitamins挖掘出消費者對於個性化健康管理的需求，並透過互動性和定制化的營養方案吸引了更多的消費者。此外，透過優質的諮詢服務，Myvitamins也提高了消費者對其品牌的信任度和忠誠度。

服飾品牌UNIQLO在2022年的活動中也運用了數據分析來挖掘用戶需求，提供更加個性化的服務。利用「UNIQLO U TRY」提供線上試穿的服務，消費者可以透過這個網站選擇自己喜歡的衣服，然後上傳自己的照片，在網站上進行虛擬試穿，並且可以根據自己的身形和尺寸調整衣服的適合度。

UNIQLO運用了數據分析技術，不僅讓消費者可以線上選購衣物，也從試穿數據中收集和分析訊息，進一步優化服務和產品。近日更利用社群影音推出了U直播活動，利用直播的方式來提高品牌認知度，增加消費者體驗和互動的需求。

碎片化時代的來臨，讓品牌需要更具創意和靈活性來吸引消費者的注意力和建立品牌形象。

品牌在行銷策略中不論是運用了互動性、遊戲化、用戶需求分析、數據分析等策略，都以真實行動來吸引消費者的注意力，並在建立品牌形象的同時，增加了產品的銷量。

同時，也可以發現這些品牌不斷探索新的行銷手段和工具，以滿足消費者在碎片化時代的需求，例如線上活動、直播等，這些都讓品牌更貼近消費者，提高了消費者的參與度和黏著度。

在未來，隨著碎片化時代的進一步發展，品牌需要更加創新和靈活，不斷地探索新的行銷手段，以贏得消費者的心。