創意生活 驚喜無所不在

【文／翟南 媒體代理商資深企劃總監】

如果有會變形的東西，八成就是日本的：電玩座椅子

在電影變形金剛第一集裡，向大家傳達一個重要的訊息：如果有會變形的東西，八成就是日本的，包含電玩座椅。

一講到電玩座椅，許多人想到的，應該都是類似辦公座椅的電玩（電競）座椅，但是在生活型態與我們不大相同的日本，有很多的電玩座椅長相類似和室椅，也就是沒有椅腳，可以直接放在地板上的椅子模樣，日本人把這種模樣的椅子稱為「座椅子」。去年底，日本宜得利推出一款嶄新設計的電玩座椅子，立即造成搶購，訂貨之後得等上一個月，這款座椅子在今年初被社群媒體廣為分享報導，造成缺貨更加嚴重，訂貨之後得等上三個月，而這款座椅子的特色，就是會變形。

宜得利並沒有給這椅子一個特別的名稱，而是直接叫做「ゲーミング（Gaming）座椅子」，在外觀上最大的特色，就是這座椅子的坐墊前半段中央，有個「T」字形的突起，但材質跟座墊完全一樣，也是一個軟墊，這個結構就是宜得利打Game座椅子的最大賣點：當你坐在座椅子上打Game時，拿著手機或搖桿的雙手，剛好就可以放在「T」字形橫桿所形成的小桌面上，整個身形和椅子融為一體，姿態可說是渾然天成、天造地設、天作之合、天天開心（咦？），讓人覺得這才是擺爛打Game的終極姿勢。

除了打Game之外，因為這「T」字形橫桿的桌面寬度達48公分，深度也有28公分，因此也非常適合把筆電給放上去，一來可以繼續打Game，二來也很適合居家遠距辦公或是參加視訊會議，只要你不會因為姿勢太舒服而呼呼大睡就好了。

如同大家所知道的，現代人站沒站相，坐沒坐相，這把座椅子也很適合喜歡歪七扭八躺椅子的你，因為「T」字形橫桿桌面的軟墊材質，也很適合讓你放腳！這時候有人就會問：像這樣把身體折起來，不是很不舒服嗎？哈，這就是宜得利座椅子最厲害的地方了：它的椅背和「T」字形橫桿桌面，都個別擁有高達14段的角度調整，最多甚至可以讓原本的椅子造型，變身為一個完整攤開的軟墊！這麼一來，更大幅增加座椅子的使用性，如果再搭配座椅子附屬的腰靠軟墊，那就真是愛擺什麼姿勢都可以，甚至將方向倒過來，把原本腳靠的「T」字形橫桿當作頭靠，慵懶地觀看電視也沒問題。

這座椅子的「椅子型態」尺寸為高71公分，寬49公分，深88公分，但若整個攤平，則會變成總長度156公分的軟墊，高度則為10公分，整座椅子重量為8.2公斤，售價則為日幣含稅11,990日圓。根據了解，很多人希望這座椅子能夠再增加電熱功能和杯架，或許日後會出現加強版也說不定呢。

純木造大樓

在以往，大家都不會認為有辦法用木材打造高層建築，但近幾年日本建商已在世界各地，開始使用結合木材與鋼筋的複合素材方式來建造高層建築，例如日本的知名建商：株式会社大林組，就在去年8月於澳洲雪梨開始興建全世界最高的木材複合大樓「Atlassian Central」，總高度為182公尺（地上39層樓），但除了複合素材之外，大林組也在追求高層純木造建築的嶄新可能性。

去年5月，大林組在神奈川縣横浜市打造一座高層純木造耐火建築物，取名為「Port Plus」，這棟大林組拿來做為自家公司次世代型研修施設的建築，雖然是全木造，但高度足足有44公尺（地上11層樓），是日本國內最高的純木造耐火建築物，樓地板面積約為3,500平方公尺。用純木材打造像這樣的大樓，到底有哪些好處，大林組又運用了哪些特別技術呢？

一、節能減碳、良好的施工品質：

在追求節能減碳的今天，木材是極佳的二氧化碳固定物。樹木在吸收二氧化碳之後，這些二氧化碳就轉換為木材的形式不再溢出，而且具有長期、安定保存的特色。「Port Plus」總共使用1,990平方公尺的木材，約等於將1,652公噸的二氧化碳固定在內，此外這棟建築的整個生命週期、也就是從材料製作建設，到最後的解體廢棄，跟鋼骨結構的建築比較起來，大約可減少1,700公噸的二氧化碳排放量。

此外，因為整個地上結構體完全不使用水泥，因此不會產生大量粉塵，也讓施工現場的噪音大幅降低，不會影響到周邊的單位或住居，而且現場建造所使用的木材，都是事前在工廠製作加工打造，不但可以確保高水準的施工品質，同時也能縮短施工期間，一般鋼骨結構建造一層樓約需10天左右的時間，但是木造結構可以用7天就建造完一層樓。

二、確保耐火性與耐震性的技術：

木造建築最怕的就是火，日本建築最怕的就是地震，因此「Port Plus」必須克服這二大課題，才能讓高層純木造建築看到未來。大林組所研發的超級木材「Omega Wood（奧美加木材）」，擁有3小時的耐火性，能確保意外發生時寶貴的逃生時間與救災時間，此外他們運用傳統榫接技術所研發的「Rigid Cross Joint」樑柱結構體，在榫接部位完全不使用釘子等金屬物件，但強度與剛性卻勝過鋼骨結構或鋼筋水泥建築，展現出未來都市裡新型木造建築的樣貌。

三、活用木材特性，打造舒適空間：

「Port Plus」的主要結構包含樑柱、牆壁、地板、天花板，全都使用木材，打造出寬敞且自然舒適的空間，同時具有木材獨特的溫潤與舒適性。

如同前文所述，樹木具有吸收二氧化碳的特性，此外在國土保育、水土保持、水源涵養等方面也具有重要的貢獻，但隨著日本國內的木材使用率逐年降低，使得日本的森林趨向高齡化，相對使得森林機能日益低下，為了解除這個危機，大林組認為透過提升木造建築的技術與使用範圍，才能讓森林擁有「使用．種植．培育」的健全循環活性，這就是大林組的「OBAYASHI Wood Vision」計劃，「Port Plus」就是計劃中的一部份，目前他們還有許多木造建築計劃正在持續推動中。