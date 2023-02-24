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品牌 x SDGs 全球鎖定17項永續指標

聯合新聞網／ 動腦

【文／楊子毅 動腦編輯部】

不可忽視地，ESG（環境保護、社會責任、公司治理）成為產品策略以及品牌行銷溝通重要的一環，全球領導性的快銷品產業，均依循這股潮流作為公司發展政策。

2022年甫獲得坎城創意節SDG類別獎項金獎的P&G旗下清潔劑品牌Tide，便以#TurntoCold為行銷標語，呼籲消費者在使用洗衣機時，避免用熱水、改以冷水來進行洗滌。

一般來說，大多洗衣劑在熱水中所發揮的清潔功效可略勝於冷水。不過如此一來，將多出90%的能源消耗並且相對傷害衣物，事實上不符合效益。

鑑此，Tide推出了在冷水中亦能發揮良好功效的清潔產品，並且大力透過廣告宣傳冷水洗滌的好處，包含一年內單一家庭可節省多達150美元的能源費，且對環境更加友善，試圖翻轉美國消費者的洗衣效果的刻板印象。

SDGs是聯合國在2015年頒佈的17項永續發展目標（Sustainable Development Goals），當中包含169則細項。由於「永續」議題龐大，與其漫無目標，許多企業開始也會參照SDGs選擇合適指標進行專攻，坎城創意節也為此在公益類作品徵件條目上設立SDG獎項。

除了Tide以這項環保兼顧商業的案例得到矚目，亦有不少企業在人權議題上運用了絕佳創意獲得肯定。例如墨西哥的金融機構WeCapital指出，83%的墨西哥女性消費者沒有正式的信用記錄，這讓她們無法獲得銀行貸款來用於學習或創業。

然而拉丁美洲地區有個特別常見的消費文化習慣，就是女性們在地區商店購物時會先進行賒帳，店主會將個人消費明細紀錄在會計本上，顧客在拿到收入後會定期一次買帳，類似於我們使用信用卡的消費行為，只不過這些紀錄是不被國家金融訊息機構所承認。

為了幫助這些低收入女性建立可信的信用記錄，讓她們得以使用正式的金融服務，WeCapital與代理商DDB Mexico合作，挖掘墨西哥各地商店店主所保存的會計記錄來作為信用資料。女性民眾可以在 datatienda.mx平台進行註冊，並提供被平台認可、至少5家曾經消費的店面名單，系統將自動透過What's App的聊天機器人，向這些店主索取質化及量化的顧客信用資訊，來進行彙整與統計，讓金融單位可以衡量其信用紀錄，目前已有23%的平台使用者成功從銀行獲取小額貸款，WeCapital也會將這項服務推展至其他拉丁地區。

在SDGs中品牌可以找到明確的永續發展方向，3月號《動腦》563期以「品牌 x SDGs 全球鎖定17項永續指標」為題，網羅海內外企業SDG案例，提供各面向永續思維實踐的可能性，共同探討消費者對企業的期許，以及品牌如何與環境創造雙贏局面。

1-1

汰漬冷酷電銷員

Tide邀請美國冷酷形象的名人Ice-T及Stone Cold Steve Austin硬派推廣冷水洗滌，既節能又省荷包。

圖片來源：YouTube／Tide

影片來源：https://www.youtube.com/watch?v=u7xdalpi-b8

2-1

商店數據打造包容性的金融服務

datatienda.mx蒐集到墨西哥全國各地5萬名以上的業主記帳資料，已經有超過10,300名女性進行註冊並建立信用記錄，幫助一些人得到人生第一筆小額貸款，使金字塔底端的人們也得以更加接近金融資源。

圖片來源：YouTube／DDB Latina

影片來源：https://www.youtube.com/watch?v=tnJ3h0-fFNQ

【本篇未完，完整內容請見《動腦》2023年3月號；訂閱動腦知識庫

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