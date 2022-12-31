社群趨勢變動 熱門操作&媒體整合關鍵

【文／蕭妤秦 動腦編輯部】

春樹科技社群創意總監 黃瀚毅

隨著智慧型手機及網際網路的普及，各類社群漸漸變成人們生活中不可或缺的一部分，在社群進行購物、團體活動、組織交流等活動，也都是現在很常見的事，透過社群與親朋好友互動也早已不是年輕人的專利，許多互助型社區更擁有專屬於銀髮族的社群媒體教學。

疫情紅利下的社群行銷

尤其在疫情期間，人與人之間的交流大多仰賴社群平台，許多人也會藉由網路來進行情感的抒發，因此在疫情狀態較為嚴峻的這幾年間，社群網路平台搭上所謂的「疫情紅利」，出現較為罕見的「逆成長現象」。

大部分成熟的社群平台流量會出現飽和，不只是觸及率自然而然的下降，使用者的互動雖然穩定，但也相對降低許多。但因為疫情導致網路成為大家交流的主要工具，縱使經濟不景氣、預算與廣告成本縮減，行銷人若善用社群力量仍可獲得意想不到的成果。

疫情紅利帶來的流量也造就另外一個網路現象，那就是──「座標之力」。這一詞最早出現在2021年，由於演算法改變的關係，導致用戶在臉書與別人互動時的紀錄，會隨機產生通知給追蹤自己的粉絲，讓許多名人、網紅、甚至是政治人物都紛紛在貼文下方進行留言，想看看究竟會有多少粉絲被自己的座標之力牽引而來。

這個橫空出世的功能，也成功讓社群上的互動加溫，更有實況主分享座標之力的觀察心得，表示如果能正確利用這個現象，有望能增加粉絲專頁的互動率與觸及率。

「家樂福小編 帶貨出走中」成功案例

誰說做社群不投廣告就沒人看呢？只要有流量的地方就能看見家樂福商品，只需要以往貼文製作成本的1％，透過家樂福小編的主動留言出擊，成功在競品都忽略的地方獨占鰲頭，達到超乎預期的效益。

臉書在疫情期間就宛如一個大型的聊天室，大家串門子到不同人的頁面留言、互動，話題人物的活躍重心都放在網路平台上，座標之力這種風潮不論說是蹭熱度、或是與粉絲交流，都能建立更多的溝通管道。

春樹科技社群創意總監黃瀚毅也在品牌客戶間看到這樣的互動趨勢，瞄準疫情紅利來進行社群行銷策略的安排，以「家樂福小編 帶貨出走中」獲得2022數位奇點獎社群經營行銷獎銅獎。

家樂福社群小編以留言方式進入不同族群視野，主動出擊式的互動獲得比以往更大的社群迴響，讓社群行銷達到前所未有的「低成本、無廣告、高成效」三項創舉。