《2024卓越證券評比》揭曉！9家證券業者贏得榮耀 樹立投資市場典範

《卓越雜誌》為瞭解台灣民眾對國內各證券公司的表現，卓越雜誌特別舉辦《2024卓越證券評比》，本次委由世新大學知識經濟發展研究院透過網路，進行市場調查，除調查一般民眾看法，再依學者專家會議，遴選出九家最佳證劵公司。並於3月 7日假台北寒舍艾美酒店舉行頒獎典禮。本次活動出席貴賓包括證交所總經理簡立忠、證交所副總經理謝俊欽、立法委員吳琪銘及卓越雜誌發行人林定芃等人。證交所副總經理謝俊欽也期勉所有獲獎證劵商，持續提升服務品質，讓證券業能永續經營及創造產業價值。

證交所總經理簡立忠出席《2024卓越證券評比》並勉勵各家券商日益精進

卓越雜誌發行人林定芃表示，今年適逢卓越雜誌創辦四十周年，多年來致力於發掘卓越的人事物與明日之星，致力提升新聞素質，並搭起產業交流的平台，邀請許多機關來分享優質服務作法，希望透過報導發起力量，讓廣大消費者了解獲獎券商之優勢。

同時林定芃也提到，截至2023年底，上市櫃家數達1813家，市值提高20%以上，並突破60兆元大關。如此龐大的市場，加至數位金融普及與投資族群年輕化，券商業者更該做出差異化經營，提供了更多資訊及趨勢供投資者參考，最後也肯定證交所多年來促進數位金融資訊透明、交易機制公正，維護廣大投資者的權益。

證交所副總經理謝俊欽也期勉所有獲獎證劵商，持續提升服務品質，讓證券業能永續經營及創造產業價值

證交所副總經理謝俊欽表示，雖然天氣春寒料峭，但股市交易值創下新高，讓新的一年有好的開始，回顧2023雖有高通膨、高利率等不確定因素，但台灣股市仍表現亮眼，加權指數全年上漲3793.12點，漲幅達26.82%，櫃買指數漲幅29.7%，繳出如此亮眼的成績單也是對整體交易市場的肯定。多年來證交所已「攜手同行，邁向國際」為目標期許，股市的優異表現也吸引國內自然人踴躍參與，如今台股開戶數衝上1,200萬人新高，每天交易人數約五百多萬人，可見大眾對於股市參與的熱誠絲毫不減。

最後謝俊欽也分享到證券所對於2024龍年的四大展望，分別是壯大市場規模、創新商品服務、淨零永續共榮為目標，協助資本市場累積長遠發展的堅強實力；並藉強化資安韌性，提升資本市場實力，強化台灣關鍵地位。

立法委員吳琪銘致詞時提到，感謝卓越雜誌多年來舉辦各項評比，提拔出優質的金融業者，並共同為社會推動良好的投資市場。尤其台灣近年來的金融穩定性高，在經濟成長力方面位居東南亞地區第一，光是每日成交額就近5000億，更寫下上市企業60兆元市值的新里程碑。今年2月20至30歲年輕人開戶數達147萬人，股民有逐漸年輕化的趨勢，吳琪銘笑著說到「股票是投資，而非炒作」也呼籲券商應指引年輕人正確的投資方向與理念，最後祝福得獎證券業者能業績長紅，成為國家最好的助力。