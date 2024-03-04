解鎖綠色轉型 從內而外重構企業永續新能量

台灣經濟在永續蛻變的趨勢推動下帶來供應鏈移轉、數位和低碳轉型的三好機遇，透過結合「永續轉型+數位創新」雙主軸策略，讓企業全面啟動系統性的永續轉型，尋找有效的減碳策略與解方。

文．黃采彤

面對氣候變遷日益嚴峻的挑戰，企業的綠色轉型已迫在眉睫，尤其是在台灣，在商言商的時代已過去，實踐ESG儼然是最重要的課題，邁向淨零碳排已成為全球各國政府和企業的當務之急。

「永續轉型+數位創新」雙主軸

加快減碳淨零步伐

二○二四年，台灣企業正處於永續轉型的前沿，經濟在永續蛻變的趨勢推動下帶來前所未有的三好機遇，分別在供應鏈移轉、數位和低碳轉型，透過結合「永續轉型+數位創新」雙主軸策略，企業全面啟動系統性的永續轉型，積極規劃碳盤查、規劃減量路徑、制定轉型策略到永續溝通揭露，積極尋找有效的減碳策略與解方，提高其永續行動的透明度，加快邁向淨零的步伐。

然而，隨著全球投資者和市場對永續表現的關注日增，未來企業在氣候行動上若未能有效管理溫室氣體排放，恐在獲取資金和投融資機會上處於不利地位。

台灣的金融機構，作為經濟體系中的核心，承擔著推動跨產業永續轉型的重要職責，以國內金融業者而言也已開始行動，透過溫室氣體盤查工程和資金引導，支持其客戶走上永續之路，從而加速整個社會邁向淨零碳排的轉變。

佳典管理顧問有限公司ESG 專案經理 黃采彤

企業永續轉型四大核心策略 藉以提升企業運營效率與競爭力

企業的永續轉型需要一套系統性的策略框架，以下是四個核心策略：

一、全面碳盤查與管理：企業首先需進行全面的溫室氣體盤查，包括範疇1（直接排放）、範疇2（間接能源排放）及範疇3的溫室氣體排放。利用先進的數位科技與大數據分析工具，確保數據的精確性與排放監控的有效性，從而識別減排機會並制定實施計畫。

二、碳減量策略與路徑：企業應制定長期減碳策略，從董事會到各職能部門形成共識，與企業的核心業務策略緊密結合。依據科學基礎減碳目標（SBTi）設定中短期及長期減碳目標，明確規劃出至二○五○年達成淨零碳排的具體路徑，並考量客戶及投資者的環境訴求。

三、轉型策略與實施：轉型策略應涵蓋數位碳盤查工具、可再生能源採購、智慧能源管理系統、建築能效提升、綠色科技與創新解決方案的整合、綠色供應鏈管理、內部碳定價機制（ICP）以及綠色金融等多方面。這些策略不僅有助於減少碳足跡，也能夠提升企業運營效率與永續競爭力。

四、永續溝通與揭露：透明的溝通與揭露機制是建立企業信任與品牌價值的關鍵。企業應定期發佈永續報告，包括溫室氣體盤查結果、減碳進展、氣候變遷風險與機會評估，以及相關永續措施的實施情況。更建議通過第三方查驗證，以確保其準確性與可靠性。

透過這一策略框架，企業不僅能夠有效應對氣候變遷的挑戰，也能夠在全球範圍內展現其對環境責任的承諾，推動永續發展的目標。