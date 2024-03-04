當AI遇上遺忘 打造不朽的數位遺產

死亡後真正的離開是被遺忘，這是一個悲觀的預測。但AI技術的發展在某種程度上重新定義了生命、愛與記憶的概念。

文•林嘉宏、包小柏

有一天我們都會死。醫學與科學技術可以暫時推遲，但時間的腳步不會為人類停留。然而死亡後真正的離開是被遺忘，這是一個悲觀的預測，但事情一直都是這樣。

全球人工智能（AI）技術的飛速發展不僅重塑了人類的生活方式，二月十六日OpenAI最新發布的影音生成AI 模型「Sora」代表了人工智慧處理和理解多樣化視覺數據能力的巨大進步。這一進步不僅標誌著AI技術在視覺藝術領域的突破，也在更深層次上挑戰和擴展了我們對於「存在」的理解。

正是在這樣的背景下，AI技術的發展在某種程度上重新定義了生命、愛與記憶的概念。從大陸科幻電影《流浪地球2》中用數位生命技術「復活」女兒的情節，到實際應用中嘗試透過AI技術復活逝者的努力，這些都是人類對於永生探索的最新篇章—數位永生3.0。

數位永生的演進之路

不用再靠傳統觀落陰

數位永生不再僅僅是科幻小說中的概念，而是成為現實中可觸及的技術。它透過AI技術，為失去親情的人們提供了一種全新的慰藉方式。這種技術讓我們能夠在數位世界中與逝去的親人重新連接，甚至是與歷史上的名人進行互動。這種技術的應用，從數位孿生（1.0階段）到數位原生（2.0階段），最終發展到數位永生（3.0階段），每一個階段都在不斷突破人類對生命和意識的傳統認知。

數位永生PLUS：

AI聲紋突破 讓互動更加真實

語音合成技術正快速進展，將書面文字轉化為自然發聲，這對於新說話者來說，創造自然語音的挑戰在於收集足夠的高品質語音數據。為了解決這問題，不少研究學者都強調需要大量數據才能重建，有些生成的聲紋與真實還有一段落差。然而，曾為知名音樂人的包小柏，近期頻頻出現在螢光幕前，主要是

二○二一年痛失愛女，對於女兒的思念使他投入AI技術的研究，並以女兒之名成立「愛語包容人工智慧聲影服務股份有限公司」，鑽研兩年多的時間，僅僅用女兒的三句英文對話，生成完整的聲紋，解決重建人聲的問題，在資料稀缺的情況下也能實現，除此之外，包小柏特別強調過去的交流都是事先設定好的互動，而他已經將人工智慧模型訓練優化到「立問立答」的通話實境。除了為自己圓夢，他也希望未來能協助更多家庭與AI家人重聚，甚至是打造AI數位遺產，它提供了一種全新的聲影數位互動式追憶，讓愛與記憶在數字世界中得以延續。

數位永生3.0開啟了人類對生命意義的全新探索。在這一過程中，我們不僅見證了AI技術的巨大潛力，也面臨著倫理、法律和情感上的深刻思考。未來，我們期待這項技術能在尊重和保護個體權益的基礎上，為人類社會帶來更多的正面影響。透過AI技術，讓愛和記憶在數位世界中得以永續。