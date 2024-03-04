面對衛星通訊熱潮 台廠供應鏈機會在哪？

低軌衛星和行動通訊技術相整合，成為產業鏈未來新趨勢，當SpaceX發射具有通訊功能的衛星至外太空，也就觸動全球衛星通訊品牌的競爭時代。

文．李振麟

在今日5G電信網路推動時刻，衛星通訊的新技術置入，無論是星網擴建、視訊對話、電信暨寬頻整合、PCB智慧產業、AV影像工程等，都帶動新的通訊功能，二○二四年低軌衛星的重點任務，就是執行通訊終端直連，由衛星營運商所主導的電信合作D2D（direct-to-device）手機直連到衛星通訊模式為最終目標。

台廠供應鏈四大發展願景

在手機通訊網路切入外太空衛星微波的整併市場裡，台廠供應鏈的商機指日可待，台灣產業鏈進軍國際「低軌道衛星low earth orbit, LEO」的5G或6G通訊產業鏈，可歸納為四大願景方向：

一、低軌衛星的地面設備系統研發與設計，有機會成為主要供應鏈。

二、長期具備高附加價值與零組件製造能力，更有條件成為全球低軌衛星關鍵零件的重要供應國。

三、專業數位科技應用、連接國際通訊網絡，提供整合與數位化的通訊產業軟體服務。

四、為實現偏鄉、深山以及離島區域的寬頻網路服務，研發出創新的產業商機。

攸泰科技─搶攻衛星通訊商機

IPC科技大廠「攸泰科技」看好衛星通訊產業前景，切入商機龐大的低軌衛星（LEO）市場，期待成為台灣衛星地面設備的領導者。攸泰科技已成立十一年，長期致力於「全球防禦」、「智能物流」、「智慧農業」以及「效能運輸」四大領域發展，品牌業績已達成豐收成果，今日用心投入衛星通訊產業鏈，成為公司第二大商機。

攸泰科技長年在衛星市場投資研發，從事高軌衛星（同步衛星GEO）以及中軌衛星（MEO）等相關業務，拿下歐洲三項專案，可謂耕耘有成。

今日看好低軌衛星市場發展，專注衛星地面接收設施，其項目包括「地面移動」、「地面固定」以及「可攜式裝備」三大領域產值，經營規劃從高軌、中軌，再切入低軌衛星市場，建構一個完整的衛星生態鏈，前景發展可期。然而在中、美兩大強國相爭下，全球衛星通訊暢通無界恐難如願，最主要的原因是美、中兩大國都決心要在這項技術上奪取主導地位，這兩個國家也都企圖藉由一些監管規則，阻止對方的衛星在自己國家境內使用。

鐳洋科技─前進歐洲搶商機

「歐洲航太技術展Space Tech Expo Europe」在德國布萊梅盛大舉行，本屆展覽項目包含太空、國防與衛星等領域，吸引超逾六五○家廠商，約四十多個國家參與，首次參展的台灣衛星天線設計大廠「鐳洋科技」，長期以來致力於衛星設計以及關鍵零組件之研發、製造、組裝與測試，還有發射後的衛星數據處理等高性能通訊方案。鐳洋科技在參展中，展現「高性能衛星通訊」解決方案及主動式「電子掃描陣列雷達Active Electronically Scanned Array, AESA」，包括地面接收站關鍵零組件、通訊備載系統及2.0版升降頻模組，展現優異的「地＋空」次系統整合能力。

鐳洋科技致力整合地面端與太空端設施，提供多項軌道天線產品，滿足客戶需求以搶攻歐洲衛星商機。同時也取得國家太空中心「3U通訊立方衛星研發」及「物聯網立方衛星（6U）研製」兩案，展現台廠航太工業實力。