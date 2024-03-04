2024慕尼黑安全會議：對話真能實現和平？

二月十六日至十八日，來自五十餘國的上百位國家高層，再度齊聚德國慕尼黑，開啟一年一度以國防及外交為主題的「慕尼黑安全會議」，由於烏俄戰爭持續延宕，二○二三下半年又爆發舉世震驚的以巴戰爭加上中美、美俄強權的競合，正如同北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）在會上所說：世界變得更加危險了。

文•陳建維

創立自一九六三年的慕尼黑安全會議今年邁入第六十屆，今年的主題是「通過對話實現和平」，議題仍是聚焦在以巴衝突及尚未結束的烏俄戰爭。除此之外，根據會議召開前率先公布的「慕尼黑安全報告」指出，後冷戰時代經由經濟發展和全球化所建構的國際秩序正在逐步裂解，烏俄戰爭已導致蘇聯解體後漸趨穩定的歐洲安全再次面臨嚴重威脅，也因為俄羅斯的強硬態度，使得歐洲防衛負擔加重，而以美中對抗為主的地緣政治風險大幅提高，也為全球經濟整合和國際議題合作帶來許多不確定性。

停火協議紛爭不斷

美國力保核心利益

自二○二三年十月七日哈瑪斯發動襲擊以色列爆發最新一輪以巴衝突之後，已造成雙方將近三萬人死傷，而這樣的死傷人數更是五十年來之最。造成雙方衝突無法停止的原因，除了以色列與巴勒斯坦間的歷史紛爭外，國際政治的角力顯然佔有關鍵因素。

連同二月二十日在內，聯合國安理會自戰爭一爆發後前後三次在會中提出要求加薩走廊停火並實施人道救援的提案，均遭美國以常任理事國的反對權力否決，問題是，美國為何要反對立即無條件停火？根據美國駐聯合國大使湯瑪斯．葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）的表示，美國認為該無條件人道停火的決議案可能會危及目前釋放人質的談判進度，同時美國也提出另一個草案要求暫時停火和釋放人質必須連結，並呼籲取消對運送人道主義物資的所有限制，又指出這兩項行動將有助創造條件，以實現持久停止敵對行動，同時反對以色列在加薩走廊南部邊境城市拉法，發動大規模地面攻勢。

美國的提案看似更有道理，但實則延緩以色列停火的行動，自戰爭爆發後，以色列憑藉歐美先進武器為後盾，對加薩走廊展開毀滅式打擊，截至目前以色列軍隊已挺進加薩走廊南部堡壘拉法，並誓將消滅四個位於拉法的哈瑪斯作戰營。從戰略角度來看，除了徹底消滅哈瑪斯，以色列此舉最重要的目的還要從哈瑪斯手中奪回位於埃及和加薩地區中間、被視為哈瑪斯獲得武器及運補地區的「費城走廊」，一旦以軍攻破拉法，即代表以色列徹底解決加薩走廊及哈瑪斯的問題。

美國為何用技術性的方式支持以色列持續揮軍？從美國的核心利益來看，美國目前全球安全戰略的三大支點分別是與歐洲搭建的北約、與日本建構的美日安保條約以及位居中東戰略要地的以色列。自一九六○年代以來，美國一直是以色列的堅定支持者，而這樣的堅定支持，背後隱含力保「石油美元（Petro-dollar）」的關鍵因素。石油美元的歷史並不長，源自一九七○年代石油價格開始大幅提高後，石油生產國透過出口獲得鉅額盈餘，由於石油在國際市場上以美元計價，大量阿拉伯的石油美元流入歐美股票、債券市場，九○年代後更進入如日本、新加坡等新興市場，可說石油美元成為國際金融市場上舉足輕重的一支力量。而其背後的核心為美元是國際石油唯一的計價、結算貨幣，這也是一九七○年代後美元與黃金脫鉤，仍能維持信譽的重要原因。過去美伊戰爭爆發，其中一個因素就是時任伊拉克總統海珊擬將石油改為歐元計價，無疑傷害美國的核心利益。

以色列如果立即停火，換來的不見得是和平、而是反擊升級，甚至可能嚴重到以軍必須再次大舉用兵，本來以色列在美國的戰略構想是以威懾中東地區國家為主，然而現在局勢的發展已遠遠超出美國預料。如果以色列甚至美國在國際要求下無條件停火，無疑向國際壓力低頭，當以色列乃至美國在中東地區的威懾力削減，嚴重者將在未來影響石油美元的絕對地位，可見在核心利益下，所謂的人道停火恐將難以達成。

（圖／截至網路）

戰線拉長美援受阻

戰略自主呼聲再起

已延燒兩年的烏俄戰爭走到關鍵時刻，雖然俄國在這場戰爭蒙受巨大損失並受到國際制裁，但由於美國支援力道減弱，烏克蘭現正面臨砲火短缺的問題，這種情況具體反映在日前俄軍成功占領烏克蘭東部戰略要地阿夫迪夫卡（Avdiivka），象徵俄羅斯已打破俄烏戰爭的僵局，並且要回了戰爭的主動權。

在慕尼黑安全會議召開之前，美國眾議院擱置了拜登政府向烏克蘭提供數十億美元的軍事援助計畫，烏克蘭總統澤倫斯基為避免淪為被動，先在二月十五日與德、法兩國分別簽署了雙邊安全協議，並在隔天出席慕尼黑安全會議並發表講話，懇求西方國家為烏克蘭提供更多支持。於此同時有越來越多的歐洲和美國官員提出警告，如果俄羅斯總統普丁在烏克蘭的軍事行動取得成功，他可能會進一步攻擊其他國家。

實際上在經歷兩年戰爭後，烏克蘭的反攻並沒有取得重大突破，在美國遭擱置的烏克蘭援助案，被外界解讀為西方國家已走進戰爭疲勞。所幸在會議召開之前，歐洲終於批准了未來四年向烏克蘭提供五百億歐元的軍事援助案，澤倫斯基也藉由此次親自出席會議的機會說服盟友克服戰爭疲勞，並懇求國際社會為烏克蘭提供更多支持。

然而，即使美國副總統賀錦麗在會上發表「美國發揮全球領導作用的重要性」的談話，並與澤倫斯基會面，面對國會仍未通過援烏計畫，都讓美國在保衛盟友的承諾上受到質疑。這種對美國的憂慮也重新點燃了歐洲國家對戰略自主權的推動，特別是向來積極推動戰略自主的法國，而這一想法也獲得越來越多歐洲國家的支持，一旦戰略自主成形，美國在歐陸的影響力勢將衰減。

願做世界穩定力量

中國大陸訴求建構世界新秩序

除了以巴衝突、烏俄戰爭外，今年的慕尼黑會議另一看頭就是中國大陸對於世界大戰略的態度，出席會議並做主旨發言的中國大陸外交部長王毅表示，中國大陸願做世界的「穩定力量」，並在台海議題上重申「一個中國」原則及反對台獨。他也針對中國大陸與各國關係發表談話。其中涉及以巴衝突、紅海局勢及俄烏戰爭等議題時，他更用「努力探索中國大陸特色的熱點問題解決之道」來闡述中國大陸對於這些問題的態度，包括不干涉內政、政治解決、標本兼治等，並稱在俄烏戰爭中「中國大陸從未放棄勸和的努力」。除此之外，王毅也再次表示中國大陸將繼續擴大制度型開放，縮減外資準入負面清單，為包括歐洲在內各國企業提供更為市場化、法治化、國際化的經商環境。

實際上在一九四五年二戰結束後，由戰勝的歐美各國建立了一套新的國際規則體系，主要是保障弱國和個人的權利，然而這樣的秩序大多建立在西方國家捍衛其所謂的「人權」及「民主」，但這也導致了價值被西方國家定義的問題。若從烏俄戰爭及以巴衝突的角色來看，首先中國大陸可說是俄羅斯最堅定的盟友，習近平也定調中俄關係將在「不結盟、不對抗、不針對第三方」的基礎上穩定發展；另一方面，中國大陸也幾乎是全球唯一一個同時與巴勒斯坦、以色列、伊朗、埃及、沙烏地阿拉伯等中東國家都保持相對友好關係的主要國家，而且因為地域相隔的因素，中國大陸不會與這些國家產生戰略衝突。

回過頭來說，正是在這種崛起的過程中所獲得的實力，讓中國大陸開始尋求符合自身利益的秩序安排。在中國大陸的戰略中，所追求的是一種「更少互相干預」的秩序，各國自行發展及解決國內問題，這種不涉價值體制的內部方案，更適合像中國大陸一樣的威權國家，故中國大陸經常說「互不干涉」、「相互尊重」，都是基於這個訴求。而以「國家主權至上」的方式，對於非民主化的眾多阿拉伯國家，乃至相當多的穆斯林國家很有吸引力，中國大陸也希望團結這些新興國家，構建新的國際秩序。

以美國及歐洲為首的現有世界秩序維護者，雖然標榜自由及人權，但其價值卻由歐、美說了算，在面臨新興國家日漸茁壯之際，是否將藉由這些衝突「破而後立」，建構出新的世界秩序，除了大國角力，更是新興國家的價值選擇。