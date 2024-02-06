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宏泰人壽以6「心」級服務精神 聚焦公益6大面向

聯合新聞網／ 卓越
宏泰人壽「66 持續，讓愛永續」活動大合照。
宏泰人壽「66 持續，讓愛永續」活動大合照。

宏泰人壽長期以來關注環境保護議題，每年定期舉辦淨灘及生態保育活動，以實際行動守護地球生態環境，榮獲《2023卓越保險評比》「卓越生態保育獎」的殊榮。

文．編輯部 圖．宏泰人壽提供

宏泰人壽長期以來關注環境保護議題，每年定期舉辦淨灘及生態保育活動，以實際行動守護地球生態環境，榮獲《2023卓越保險評比》「卓越生態保育獎」的殊榮。

保險業奠基於愛與關懷，宏泰人壽身為企業公民，在「66持續，讓愛永續」的理念下，以6「心」級服務精神為核心，以全心、用心、真心、貼心、關心及同理心，傾注全方位的關懷於公益6大面向，在微型保險贊助、捐血助人、環境保護、偏鄉關懷、寒士關懷及身障關懷各面向善盡企業社會責任，讓善的力量如漣漪一般持續擴散，幫助更多需要幫助的人。

培育員工公益素養

讓公益加乘、愛心加倍

宏泰人壽表示，公益需要持續挹注能量，因此公司從員工公益素養養成做起，平日即積極宣導，鼓勵員工踴躍參與，長期累積下來，宏泰人壽員工皆自願性參與並且樂在其中。在宏泰人壽計畫性的推動下，員工凝聚成為推動公益的強大力量，從「66持續，讓愛永續」理念出發，讓公益加乘、愛心加倍，持續豐富、完備各項公益計畫。

宏泰人壽重視環境保育，於二○二二年九月以及

二○二三年四月分別在新北市及宜蘭縣展開淨灘活動，員工參與踴躍，每場活動報名人數皆超過八十人以上，其中高達二十％比例的內勤人員參與，足見每一位同仁維護海洋生態的用心及全力以赴。

海裡沒有我的塑

2022 國際淨灘行動

在「愛海無ㄐㄩˋ─海裡沒有我的塑─2022國際淨灘行動」中，宏泰人壽與荒野保護協會攜手合作，在新北市石門區乾華十八王公廟舉辦淨灘活動。宏泰i公益志工團在短短一個多小時之內，共撿拾了七一四公斤的垃圾，包含寶特瓶三一二五個，這些廢棄物多由保麗龍及塑膠所製成，經過風吹日曬或外力衝擊後變成小碎片，不僅清理不易，被捲入海裡之後，容易被海洋生物誤食，造成海洋生物極大的傷害。

宏泰人壽認為，除了淨灘之外，環境保護更應從源頭做起，從每日生活減塑開始，每人每日減少使用一個塑膠製品，集合眾人之力，累積的數量將會非常可觀；環境保護需要長期、不間斷的行動，唯有大家共同努力，才能守護我們居住的地球，以行動實踐環境永續。

重視環保，宏泰人壽 每年固定舉辦淨灘及 生態保育活動。
重視環保，宏泰人壽 每年固定舉辦淨灘及 生態保育活動。

「手護海洋i淨灘　海廢撿起來」淨灘活動

二○二三年宏泰人壽響應壽險公會「為地球保險」壽險業接力淨灘活動，於四月二十二日世界地球日當天前往宜蘭縣頭城鎮竹安溪出海口南側淨灘。

竹安溪出海口是宜蘭三大捕撈鰻苗的重點活動地區，每年十一月至隔年二月左右前來捕撈鰻苗的漁民在這裡搭建「鰻寮」，做為臨時住所，在乏人管理及清運的情況下，期間產出的垃圾很容易隨風吹動及波浪捲動而流入海洋，影響海洋生態甚鉅。

淨灘活動共有八十三位志工參與，分為四組人馬分散淨灘，淨灘海岸長度達一公里，一個多小時的活動中就撿拾了包含玻璃瓶、寶特瓶、一次性餐具、漁網、漁具等等各式廢棄物品並進行簡單地分類，統計後重達五五三公斤，為壽險業接力淨灘創下好成績。

宏泰人壽重視公益

落實「公平待客」

宏泰人壽重視公益，認為環境保護與公司致力推動的「公平待客」一樣，都必須從「心」出發。如前所述，宏泰人壽用心於公益6大面向，強調認同，鼓勵員工親身參與才能深刻感受。因此在生態保育之外，宏泰人壽也經常舉辦不同領域的體驗課程，藉此激發員工內心真實情感，在日常生活及工作中，更能同理、共感，進一步轉化為行動，提升服務、關懷社會。

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