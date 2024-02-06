富士達保經 為您的人生撐起保護傘

富士達保經董事長廖學茂憑藉專業卓越的領導力，榮獲 「卓越領導人獎」殊榮肯定。 做為保經公司多年來的資優生，富士達保險經紀人在《2023卓越保險評比》脫穎而出，一舉奪得「卓越保險經紀人獎」及「卓越數位金融獎」雙項大獎，富士達保經董事長廖學茂也憑藉專業卓越的領導力，榮獲「卓越領導人獎」殊榮肯定。

文．陳怡瑄 攝影．徐裕庭

富士達保險經紀人（以下稱富士達）創立於二○○七年，至今已然邁入第十七個年頭，並持續保持創新求變的態度，不斷成長突破，彈性調整經營策略。因應金融市場快速變化的節奏，將重點聚焦在「深化專業」、「數位應用」兩大面向。為了能夠讓保險銷售更加快速便利，富士達在數位轉型上投入大量資源，不斷提升智能秘書「富士達AI機器人」各項功能，加速行動投保的全面應用，帶給業務員及客戶更好的使用體驗。

帶領眾人正向成長

經營策略成效卓越

秉持「專業、誠信、負責任」的服務理念，為追求更高品質的專業素養，富士達保經建立獨有的富士達大學「五大學院、三大研究所」教育訓練機制，提供給業務同仁兼具深度與廣度的訓練課程。從商品及銷售技巧的入門課程、成功人士的經驗分享到進階的「高階財稅專班」，並廣邀產官學界知名人士與講師授課，強化同仁專業軟實力。同時，也以共好、共榮的職場環境為目標，創造保險事業最好的發展平台，讓大家在富士達都能有無限的可能性。

信奉「以人為本」的經營之道，富士達的大家長廖學茂董事長，做事親力親為並有著創新突破領導力，更在二○二三年八度榮獲國家品牌玉山獎傑出領導人獎，而被問起身為一位卓越領導人須要具備甚麼特質？廖學茂董事長則笑著說道：做事要細心、判斷需果斷、洞察先機掌握機會並帶領眾人正向成長，這些條件缺一不可。

即使國際金融雜音情勢不斷，富士達業績仍爆發式成長四十三％、超出預期，由此可知在廖學茂董事長的帶領下，富士達對於保險市場趨勢的掌握精準，經營策略成效卓越。

三大徵才專案制度明確

成長動能強勁

據壽險公會統計，保經業務人數逐年成長，顯示保險銷售模式逐漸轉型，而富士達以「職場永續發展」為目標打造最強業務大軍，推出業界最優制度的三大徵才專案，持續網羅優秀人才，分別是「CEO培育鑫專案」，透過每月責任額目標制定，達標就可領財務補助，協助新人在進入保險業的前期，業務量較不穩定時，有一個目標可以追尋，並透過財務補助讓新人留存下來。

再來是「ODP創業鑫專案」，針對保險同業人才，訂定三階段的目標業績，達成責任額可獲得財務補助，另外還核發十二個月的達成獎金，高額獎金也吸引非常多頂尖高手來挑戰；最後是「1000大企業人才招募專案」，只要符合招募標準，進入公司後在一定的時間內達成目標業績，就能快速三級跳晉升業務經理。

廖學茂董事長也提到，二○二三年富士達保經新報聘人數仍成長約二十％，顯示成長動能依然強勁，徵才專案執行成效卓越。未來也將會持續優化徵才專案，透過高額財務補助與階段性的目標設定，讓進入富士達的每一位業務，都能在初期獲得最好的保障與資源。

設立豐富行銷資源及獎勵

打造業績高增長

為了打造適合業務同仁長久發展的平台，富士達建立完善的業務制度，給予業務夥伴最好的的薪資財補及晉升管道；也提供全方位的教育訓練，幫助大家快速熟練掌握保險銷售的技能和專業；再透過AI數位科技支援，讓每位被服務的客戶都能獲得最即時的建議與規劃，簡化保險銷售流程，讓業務夥伴的服務更加有效率。此外，每年也定期舉辦「世紀高峰」及「領袖極峰」兩次國外旅遊競賽獎勵，激勵業務同仁達成業績目標，即招待到國外知名景點旅遊。

如今，富士達的足跡已踏過捷克、義大利、土耳其、西班牙、德國、瑞士、日本、韓國、關島、菲律賓、馬來西亞、新加坡、泰國、黑部立山等國家，未來也會持續推廣旅遊競賽，帶著菁英業務們環遊世界，欣賞壯麗美景，與公司一起成長、共好。

智慧金融創造銷售高效率

落實數位服務安全

如今智慧金融已然是時代的趨勢，富士達為提升保險銷售的效率，領先業界獨家開發「富士達AI機器人」智能秘書系統。富士達保險經紀人董事長特助兼台北一區部執行長廖英翔介紹道，全能的「富士達AI機器人」智能秘書系統，納入行政作業、行動投保、商品資訊、保單試算、教育訓練等眾多功能，透過全面應用數位系統處理繁瑣事務，大幅提升工作效率，從而釋放出更多的時間和人力，能夠專注在為客戶做出最好的規劃及建議，進一步強化富士達在市場中的競爭力。

廖英翔繼續補充道，為了提供客戶更安全的服務品質，持續積極強化系統安全，並於二○二三年九月正式通過「ISO 27001」及「BS 10012」雙項資安系統個資隱私保護認證。如今富士達經過國際驗證機構英國標準協會（BSI）驗證取得證書肯定，更展現實踐資訊安全的決心。

用行動將溫暖散播到社會每個角落

富士達保經為打造永續發展的保險事業平台，分別從三個面向落實ESG企業文化，第一「數位輔助」，透過全面應用雲端數位作業，朝向無紙化減碳排，守護自然環境；第二「人才治理」，打造業界最好的組織制度及教育訓練，給予業務同仁合適的職場發展環境；最後為「公益共好」，以廖學茂董事長的名義與企業影響力為號召，攜手張老師基金會制定公益計畫，並鼓勵業務同仁熱心公益、在地服務，用行動將溫暖散播到社會每個角落。

廖學茂董事長表示，未來富士達保經將會持續打造一個兼具快速、便利、專業、值得信任的保險平台，期望五年內組織人力達到六千人，客戶服務數達到三百萬人，並建立雲端系統快速完成所有投保作業，讓每個人都能輕鬆獲得完善的保障，撐起人生的保護傘。