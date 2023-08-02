AI人工智慧 明日科技之星

全球AI人工智慧議題火熱，帶動「伺服器」、「雲端運算」、「智慧醫療」、「半導體」等科技產業強勁動能，尤其是受到ChatGPT強力推升下，在AI科技本就具備雲端運算與資料分析處理等強化功能下，各行各業研發部門紛紛興起。

文．李振麟

藉由AI在產業中的潛能發揮，相關商品更能受利於新科技的驅動升級，尤其是「半導體晶片」、「電腦伺服器」與「機器自動化」等相關產業，本身就具有長線消費需求，未來市場商機無窮，令人期待。

後疫時代所導致的人力資源短缺以及人口老化下的少子化衝擊，預估在二○三○年全球將釋出高達八千多萬個職缺。AI在實體上的運用，加速了機器自動化進程，藉由AI與自主化技術，將可提升專業性自動服務價值，有效將科技產業由上而下、由左而右、由軟而硬中細膩結合，建立一個精準有利的應用生活型態，跨出新世紀的產業生活圈。

未來無論是「銀行金融」、「醫療保健」，「媒體導播」與「餐飲服務業」等，皆可藉由AI自動化來彌補勞動力缺口，提升效能。除了生活商品挹注智能科技外，藉由AI軟體技術，也適用於社群平台的生活互動交流，包含Google、Meta、百度與自媒體等，創造多元性的營運模式。

ChatGPT掀起全球AI熱潮

ChatGPT掀起全球性AI智能科技需求，AI晶片龍頭「輝達NVIDIA」創辦人黃仁勳表示：「在AI技術導入商品後，智能科技運用層面將會逐漸擴大到消費端層面，未來AI就像iPhone手機一樣普及化。」當AI應用擴大到日常生活中，周邊的創新產品更是風起雲湧，如同AI帶動基板的需求商機，日本IC基板大廠龍頭IBIDEN近期也對外宣布擴廠。

以往AI技術主要運用在商業等級所需要的雲端數據運算以及自動化功能，如今再添入人類傳統思維，以及機器自動化運作來提升工作效率，造就了今日生成式AI人工智能誕生，並進一步推廣到生活端，觸動消費性AI商品成長，造就AI新紀元時代來臨。

可以預估研發應用未來擴散下，使用功能也就越來越多元豐富，最終將成為日常生活中不可或缺的項目。如同輝達NVIDIA執行長黃仁勳表示：「未來身處AI科技環境，不再需要專業的語言程式，僅憑一般的耳語交流，就有機會達成編寫程式目的，這項功能產值可視為劃時代的科技創舉。」人工智慧發展成熟後，將更有機會構建出元宇宙工業的遠景期待。

AI普及化

全球GDP可望增長

華爾街高盛集團分析師表示：「人工智慧AI科技普及化，將有效節省勞動力成本、創造出新的就業機會與高生產率。一旦世界一半以上企業集團採用AI技術，每年的GDP成長毛額將可望增長七％，相當於七兆美元。」面對人工智能科技產業中的龐大商機，AI應用功能將可大舉投入「自動化設備」、「AIoT」與「邊緣運算」等相關產業。而台灣的IC研發部門個個是摩拳擦掌，將用心致力於ChatGPT及Midjourney等AI應用商品研發，AI科技最終發展到底會帶來什麼樣的商機？成為台灣各家產業彼此間最熱門的話題。

中美貿易制裁

加速中國大陸AI科技研發

華爾街日報表示，美國對於中國大陸的晶片制裁將可能迫使其加速AI人工智能技術研發，藉由此種新型類晶片，以彌補高階半導體晶片不足之處，取得先進科技工業。無論是阿里巴巴、百度或華為等業者，目前都在研發最新技術，搭配現有階層電腦晶片，以期能夠發揮更大效應，AI人工智慧崛起，加速這個機會的形成。華爾街日報引述研究人員報告指出，如果相關研究取得成功，美國現有的貿易制裁影響力道將大打折扣。

近期中國大陸北京市政府對於推動AI人工智能產業，變得更為積極主動，北京市委會重磅推出《北京市加快建設具有全球影響力的人工智慧創新源地實施方案2023—2025年》，藉由人工智能產業發展出新的產業生態。同時也建立新一代的「人工智能創新發展試驗區」與「國家人工智能創新應用先導區建設」，抓住科技產業發展機運，打造出大規模的人工智能模型訓練平台。

生成式AI市場誘人，台灣3C大賣場燦坤搶搭商機，近期宣布攜手英特爾促銷高階AI電腦，燦坤所推行的第十三代處理器電腦，連圖片部分都能夠解讀，無論從「商務型」、「電競功能型」與「內容創作型」機種來觀察，都預告了未來AI電腦的商機爆發潮，觸動消費者為能擁有一個高規格的CPU與GPU功能，興起對於高階AI電腦換機思維，如此不僅給予燦坤現有的營運業績增添動能，也開啟AI人工智能走向個人生活化的關鍵時刻。

AI帶動台灣產業升級

台灣的半導體代工與電子、電機資通產業領先全球，多年以來業者積極切入「AI研發應用」領域，建構出一套完整的上、中、下游垂直鏈。無論是「智慧城市」、「醫療照護」、「數位自動化製造」等方面，都有著先進完善的軟硬體供應鏈與完整的智慧系統整合能力，讓台灣的AI技術發展在世界上更具實力基礎。在軟硬設備攜手同步下，激發出更多元豐富的AI人工智慧應用程式，使得台灣更有領導能力去實現AI智慧科技，邁向一個智能科技王國。

從產業創新啟蒙做起，AI智能強化了台灣既有優勢，無論是「人工智慧技術」、「自動化製造」，「智慧健康照護」、「智慧生活服務」與「智慧生技醫療」等，都有顯著的卓越成績單。在強化AI智慧科技期待下，台灣政府與民間單位攜手合作培訓出更多AI菁英人才，並陸續在台灣大學、交通大學、成功大學以及清華大學各自成立「AI創新研究中心」，以盡可能涵蓋所有與人工智慧相關之產業領域。

AI提升台灣半導體晶片全球優勢

台灣成為全球矚目的AI創新應用舞台，國際級旗艦公司皆陸續在台成立AI研發基地，更進一步與台灣的本土產業鏈結盟，建構一個新的科技產業生態鏈。如今微軟Microsoft在台成立「微軟新創加速器」；谷歌Google打造台灣成為亞洲最大的研發基地。「半導體晶片」本是屬於台灣產業中的強項，也是AI科技的核心運算主腦，目前已經有台積電、聯發科等半導體晶片廠商聯合參與，致力於「AI晶片異質整合」以及「AI系統軟硬整合」等創新研發，培育出台灣AI產業高階人才，擴大我國AI晶片商品的全球優勢，以利推動台灣產業走向智能化升級，再創寶島經濟奇蹟。