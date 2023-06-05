頂級品味的領航者－李奧國際

李奧國際領先全球業界為頂峰客戶推出百大品牌全方位頂級服務，為客戶打造完全獨家且頂級私密的生活圈，李奧國際引領新型態尊榮服務、全球夢幻逸旅，真正實現集團承諾客戶專屬的全方位頂級生活品味，開創高端服務新局。

文．陳怡瑄 攝影．溫偉庭

安排私人飛機隨心所欲遨遊各大城市、在夢幻沙灘上體驗馬術騎乘欣賞浪漫夕陽、駕馭超跑於F1賽道上全速奔馳、自駕頂級遊艇、帆船逐浪享受蔚藍海洋、「時尚界的奧運」國際超模大賽時尚秀限量席及後台VIP體驗通道、全球最神秘五大特級酒莊莊主家宴之旅、球迷一生必訪的高球聖地「英國聖安卓球場」、體驗高G力化身Top Gun的法國戰鬥機行程、家族專屬資產管理團隊、私人專屬健康管理團隊等，這一切媲美擁有私人管家的頂奢服務，「李奧國際」集團為您一手包辦。

頂級生活品味領航者

自二○一六年創立以來，李奧國際陸續跨入時尚、餐飲、藝術領域，成功開啟第一波品牌潮流聲量，並於二○二一年順利取得國際超模大賽台灣區代理權，且將集團觸角打入國際賽事代理的層級。

二○二二年上半年取得國際頂級遊艇品牌台灣銷售權，正式跨足前景看好的海洋文化產業，接著集團以火箭般的速度，全面拿下超跑、馬術、藝術、私人飛機、酒水等頂級品牌的代理合作權，在六個月內成功整合十大領域、全球百大品牌的全方位頂級服務，成為台灣最大頂級品牌代理經銷集團，攜手眾多上市櫃集團。集團願景—為客戶「打造全方位頂級生活品味」，提供二十四小時私人服務，客戶皆享有專屬禮賓秘書及服務顧問團隊。

李奧國際創辦人兼董事長王孝璿LEO表示，李奧國際秉持著跨界創新、待人為善、品味人生及永續經營的核心理念，期許成為層峰客戶世代最信任的生活品味夥伴。

放大願景力量的造局者

王孝璿董事長預官退伍後，僅用九年的時間成功坐上百年外商總經理大位，不到四十歲升任亞太區域主管，擁有國際企業經營經驗及豐沛的跨國人脈。家族事業橫跨宗教、貿易、倉儲物流、餐飲、教育等，從小在長輩積極創新創業的薰陶下創立李奧國際，策略性「高築牆，廣積糧」在數年間成功整合，簽約取得全球上百個頂級品牌代理權合作權，帶領集團奠定打造頂級生活圈的競爭優勢，也成為難以超越的品牌護城河。至今更吸引國際上眾多經營高端客戶的集團競相邀約合作，並在世界主要城市陸續上線全方位服務，打造專屬層峰客戶的全方位頂級生活品味。

如何在短短九年間從預官到外商總經理，最後創立跨國集團，王孝璿笑著分享，「善用願景的力量」其實是我的關鍵心法，我鼓勵年輕人，把人生的每個階段、希望成為什麼樣的人都明確的定義清楚，像我自己在讀研究所的兩年間就已將六十五歲前每一階段的人生目標都訂定出來了。「願景」必須明確，才能引領行動，同時加入達成的期限，讓達成目標得以被顯化衡量並獎勵。

王孝璿接著補充道，你猜猜看！企業中哪個職位能最快速的學到全公司內部流程？答案是儲備幹部。因外商儲備幹部行之多年，需短時間熟悉公司各部門基層的運作，必經之路—「部門輪調」也是檢視自己心態及抗壓力的機會，環境適應、團隊合作與堅強的心態是十分重要的。

從飲料業出發，跨界到汽車業、時尚業，每一階段皆要精準洞悉不同產業關鍵知識並創造重大戰功，才能在九年內坐上外商總經理要職，在百年外商歷經十五年的千錘百鍊，王孝璿逆風挺過驚濤駭浪全球變局，掌握國際企業經營經驗及豐沛的國際人脈，也讓李奧國際採取菁英制度，培養員工積極挑戰自我目標，將超越期待融入自身DNA，廣納跨產業知識，以客戶的全方位顧問自許。

李奧國際集團在人事管理上採取菁英制度，培養員工積極挑戰自我目標，將超越期待融入自身DNA，廣納跨產業知識。攝於李奧台北茹曦酒店高空會所@OOPS創潮玩圈。

打造完全獨家且私密頂級生活體驗

集團更聯手眾多高端旅遊合作夥伴，推出六星級遊輪「南極圓夢之旅」，海陸空潛艇、直升機、快艇玩轉南極，十七天每人一百八十萬要價不菲。和英國夥伴推出英國頂級高爾夫之旅，造訪球迷一生必去朝聖的「聖安卓球場」，高爾夫球發源地、世界上最古老的球場。賽車迷則是不能錯過德國─瑞士─義大利，超跑歐洲自駕之旅，馳騁全球高低差最大的德國紐伯林地獄賽道。而飛出地球的太空之旅無重力體驗每人要價超過新台幣一千三百萬。

今年十一月的「老雷名莊之路」僅釋出稀有十名席位，將由法國總統授勳的「法國功勳騎士」暨「農業爵士」─Dominique Levy親自帶隊，敲開最頂級的五大特級酒莊神秘大門。王孝璿也特別分享，這五大特級酒莊神秘至極，絕少對外公開，客戶將獨家享有酒莊莊主尊榮家宴、莊園導覽饗宴、入住酒莊城堡，一次擁有法國最知名的特級酒莊珍稀酒款。李奧持續推出超越想像的夢幻逸旅。

王孝璿表示，響應政策推廣休閒觀光，李奧國際將投標屏東大鵬灣園區五十年開發計畫，讓台灣在地觀光和全方位頂級服務走向全球。

跨界整合服務完善 放眼全球

今日李奧國際跨國服務完整遍及主要城市，在高端服務賽道成為領航者。台灣在台北、桃園、台中、高雄等六都會所陸續開幕，海外據點如：新加坡、上海、香港、曼谷、關島、吉隆坡、廈門等地開始裝潢及建置中，預計年底前上線服務，明年將進軍東京、北京、首爾及杜拜；預計二○二五年往歐美地區逐步發展。

作為台灣首屈一指的高端頂級服務集團，在私人飛機旅遊領域，提供飛機訂購、代租代管、海外旅遊、投資渡假服務；在資產管理領域，提供家族辦公室、信託設立、各式基金、傳承節稅、投資移民服務；提供會員健康管理講座及論壇；在藝術領域，提供藝品買賣、藏家活動、藝術賞析服務；在馬術領域，提供馬匹進口、馬術體驗、代養代訓、馬場派對服務；在海洋領域，提供遊艇買賣、遊艇派對、水上活動服務；在生活美學領域，提供家居精品、進口廚具、訂製傢俱、室內設計服務；在時尚領域，提供超模走秀、時裝週走秀、演藝經紀及高訂服飾；在美饌領域，提供星級餐飲、精品外燴、珍稀酒款品酒服務，致力為頂峰客戶帶來面面俱到的尊榮享受。

為具體實現集團在台灣市場深耕的承諾，響應政策推廣休閒觀光，李奧國際將投標屏東大鵬灣園區五十年開發計畫。王孝璿表示，目前已取得超過二十家上市櫃及知名企業合作意向書，共同組成大聯盟，導入十大領域全方位服務於園區當中，結合5G AIOT智慧園區、ESG綠能示範場域、渡假飯店、國際賽車場、寵物友善、觀光市集、大型音樂節等設計，吸引各國全客層旅客，打造大鵬灣成為下一個亞洲休閒觀光中心，讓全方位頂級服務走向全球。